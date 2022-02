VIND PÅ LAND: – Det er kun vindkraft på land som gir oss kraft raskt nok til å unngå at vi får en situasjon med kraftunderskudd i andre halvdel av 2020-tallet, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Uten mer vindkraft får vi kraftunderskudd

Hvis Norge ikke snart bygger mer vindkraft på land, kan vi få kraftunderskudd allerede i siste halvdel av 2020-tallet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KNUT KROEPELIEN, administrerende direktør i Energi Norge

ÅSLAUG HAGA, administrerende direktør i NORWEA

For å nå klimamålene våre, må vi kutte 55 prosent av våre utslipp innen 2030. Det innebærer at vi må øke andelen fornybar energi i energiforbruket vårt fra rundt 50 prosent til ca. 80 prosent i løpet av de neste åtte årene.

Samtidig er strømforbruket i Norge ventet å øke kraftig i takt med den økende elektrifiseringen av samfunnet og som en følge av fremveksten av nye, grønne industrier, som for eksempel batteri- og hydrogenproduksjon.

Med mindre vi bygger ut mer fornybar kraftproduksjon, vil økningen i forbruket om få år føre til at vi kan få et kraftunderskudd. Det vil gjøre oss mer avhengige av å importere strøm fra andre land, og vil også kunne føre til at strømprisene blir høyere enn det de ellers ville vært.

Nøyaktig hvor mye strømforbruket i Norge vil øke er usikkert, men det er bred enighet om at det er mye. Ifølge NVEs langsiktige energimarkeds­analyse for 2021, som ble publisert i oktober, vil strømforbruket trolig øke fra rundt 138 TWh nå til mellom 174 og 200 TWh i 2040.

Grunnet lange planleggings- og konsesjonsbehandlingsprosesser for ny kraftproduksjon vil dessuten forbruket trolig øke mer enn kraftproduksjonen, ifølge NVE. Som en følge av dette vil økningen i forbruket føre til en kraftig reduksjon i Norges kraftoverskudd.

Bare i løpet av de neste fem årene vil strømforbruket i Norge trolig stige med 19 TWh, ifølge Statnetts kortsiktige markedsanalyse 2021-2026, som ble publisert i desember. Siden forbruksveksten vil bli størst i sør, vil Sør-Norge derfor få et underskudd på strøm allerede i 2026, advarer analysen.

Regjeringen har oppnevnt en energikommisjon, som blant annet skal utrede hvor mye strømforbruket i Norge kan forventes å øke de neste årene, og hvor vi skal få denne strømmen fra. Målet er at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar strøm fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri.

Resultatet av arbeidet til energikommisjonen skal publiseres mot slutten av året. Men å bygge ut ny produksjonskapasitet for strøm tar tid. Det haster å få bygget ut mer fornybar kraftproduksjon dersom vi skal lykkes med det grønne skiftet og nå klimamålene våre. Vi vet at landet trenger mer kraft, og trenger ikke å vente på at energikommisjonen forteller oss det før vi øker produksjonen.

Det er begrenset hvor mye vannkraft vi kan bygge ut uten å måtte bygge ut i vernede områder. Noe kan hentes inn gjennom energieffektivisering, men langt fra alt. En stor del av løsningen er derfor vindkraft, både til lands og til havs. Norge har noen av Europas beste vindressurser, og vi har derfor et fantastisk utgangspunkt når det gjelder vindkraft.

Regjeringen har annonsert at den vil legge til rette for å få bygget ut 1500 MW med havvind på Sørlige Nordsjø II. Det er positivt, men vil trolig ikke gi noen kraftproduksjon av betydning før på 2030-tallet.

Det er kun vindkraft på land som gir oss kraft raskt nok til å unngå at vi får en situasjon med kraftunderskudd i andre halvdel av 2020-tallet.

Norge har brukt 140 år på å bygge ut de om lag 150 TWh vi i dag har av kraftproduksjon. Nå trenger vi et kraftig taktskifte i utbyggingen. Dette bør vi gjøre samtidig som vi tar vare på naturen og friluftsområdene til folk. Løsningen er å bygge vindkraft på land der det er lokal aksept.

Regjeringen har siden 2019 hatt en pause i behandlingen av søknader om etablering av nye vindkraft-anlegg på land. Den jobber nå med å forbedre konsesjonssystemet, slik at det sikrer lokal involvering og miljøhensyn i utbyggingene. Dette er fornuftige endringer som vi støtter.

I tillegg bør regjeringen og Stortinget sikre lokalsamfunnene større og mer forutsigbare inntekter fra utbyggingene. Bransjen ønsker å kompensere for områdene de låner, og den ønsker også å bidra til velferd i vertskommunene.

Vår oppfordring er derfor at regjeringen får på plass de nye reglene for vindkraftutbygging på land raskt, slik at behandlingen av søknader om ny vindkraft kan gjenopptas. Ved å gjøre dette, vil den gjøre det mulig for norske forbrukere og norsk industri å ha rikelig med tilgang på rimelig, fornybar energi også i andre halvdel av 2020-tallet.