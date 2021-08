I SAMME BÅT: – Virus respekterer ikke landegrenser, og vi vet at det som skjer i Kongo eller Laos etter hvert vil spre seg til resten av verden. Og det vil til slutt slå kraftig tilbake på oss selv, skriver legene.

Hasardiøst å ignorere pandemien i fattige land

Hva vil norske partier gjøre for å sikre vaksine og medisiner mot COVID-19 i fattige land?

ASGEIR JOHANNESSEN, infeksjonslege og forsker

ANDREAS BARRATT-DUE, anestesilege og forsker

MARIUS TRØSEID, infeksjonslege og forsker

Snaue ti måneder etter at verden begynte å vaksinere mot coronaviruset har under to prosent av befolkningen i Afrika blitt vaksinert. Mens vi i vår del av verden diskuterer om vi trenger en tredje dose for å «booste» vaksine-effekten, så venter fortsatt en stor andel av verdens befolkning på første dose.

På toppen av dette mangler våre kolleger i uvaksinerte deler av verden både medisiner, oksygen og diagnostiske tester for å takle pandemien. Vi som er aktivt involvert i forskning på coronaviruset og nye behandlinger, mener det er uholdbart dersom nye behandlinger skal være forbeholdt de rike og velstående.

Bakteppet for en slik skjevfordeling er en blanding av nasjonale interesser, strategiske allianser og økonomisk profitt. De store farmasøytiske selskapene skal dekke inn utgiftene med å utvikle nye medisiner, og vil maksimere inntektene når de har utviklet en bestselger. Patentet på et legemiddel eller vaksine varer i 20 år, og i denne perioden har ingen andre lov til å produsere det samme virkestoffet.

Dette er regulert av Verdens Handelsorganisasjon (WTO), men det er lagt inn unntak i regelverket dersom det er tungtveiende folkehelsegrunner til det.

Dette unntaket har flere land hevdet de siste 20 årene. Da mystiske brev med anthrax sirkulerte i USA i 2001, henviste amerikanske myndigheter til denne unntaksbestemmelsen for å få tak i tilstrekkelig av legemidlet Ciprofloxacin til behandling av miltbrann. Totalt var det 5 dødsfall av anthrax i USA, så definisjonen av folkehelse-trussel er åpenbart ikke meislet i stein.

Da HIV-epidemien var på sitt verste på tidlig 2000-tall, var vi vitne til noe av det samme som skjer i dag. Det var på det tidspunktet utviklet effektive legemidler som holdt viruset i sjakk, men folk i fattige land fikk ikke ta del i utviklingen. Da Sør-Afrika bestemte seg for å importere billige kopimedisiner fra India for å hindre at gravide smittet sine babyer, gikk legemiddelindustrien til søksmål.

Saken endte opp som en skamplett for deler av legemiddelindustrien som etter massiv mediekritikk trakk søksmålet. Resultatet ble gjennombruddet for moderne HIV-behandling i Afrika, som har reddet millioner av liv siden den gang.

Norge har sammen med EU, Storbritannia og Sveits utgjort en uhellig allianse i WTO når det har vært snakk om å frigjøre patenter under coronavirus-pandemien. Da Sør-Afrika og India for snart et år siden lanserte et forslag i WTO om å sette til side patentet når immuniteten er høy i store deler av verden, så stemte Norge mot. Kan vi være bekjent av det?

Norge har vært en pådriver for COVAX, et vaksinesamarbeid der en andel av produksjonen skal gå til fattige land. Men tallenes tale viser at dette ikke er tilstrekkelig – i juni 2021 var under fem prosent av målsetningen nådd. Produksjonskapasiteten må økes, både når det gjelder vaksiner, diagnostiske tester og kritiske legemidler.

HIV-epidemien lærte oss at det finnes en kompetent legemiddelindustri i India, Brasil, Thailand og andre mellominntektsland som har nødvendig teknologi til å masseprodusere rimelige kopimedisiner. Disse produsentene er underlagt streng kontroll og tilsyn fra Verdens Helseorganisasjon, og driver kommersielt i et annet marked enn det amerikanske og europeiske. Det er denne legemiddelindustrien som har levert HIV-medisiner til pasienter i Afrika over de siste 20 årene.

Når noen argumenterer med at slike produsenter vil ødelegge for de som utvikler medisinene, så er det feil. Eksempelvis så forventes det at Pfizer vil tjene svimlende 300 milliarder kroner i 2021 på salget av sin vaksine, og da forventer de null profitt i fattige land. Profitten blir altså den samme om en annen leverandør hadde forsynt fattige land med en kopi-vaksine.

Det er denne mekanismen vi ser på HIV-feltet. De store legemiddelgigantene tjener store penger på markedet i vår del av verden, mens kopiprodusentene tjener godt på å forsyne fattige land. Klassisk vinn-vinn-situasjon.

Rike land burde selvsagt vise internasjonal solidaritet og sørge for en jevn distribusjon av vaksine og legemidler mot COVID-19. Slik har det dessverre ikke fungert. Men selv ut fra et helt egosentrisk perspektiv er det hasardiøst å ignorere pandemien i fattige områder av verden.

For virus respekterer ikke landegrenser, og vi vet at det som skjer i Kongo eller Laos etter hvert vil spre seg til resten av verden. Jo mer smitte som skjer totalt sett, jo større risiko er det for at enda mer smittsomme og utrivelige mutasjoner vil oppstå. Og det vil til slutt slå kraftig tilbake på oss selv.

Det er snart valg i Norge, og vi mener velgerne har krav på å vite hvor partiene står i denne saken. Nåværende regjering har jobbet aktivt imot patent-deling. Hva vil neste regjering gjøre for å sikre en rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og diagnostiske tester under pandemien?

Denne kronikken representerer egne synspunkter og ikke våre arbeidsgiveres.