Mer av dette vil gi dyrere strøm

Senterpartiet gjør rett i å løfte debatten om elektrifisering.

Tidligere i år åpnet Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad for å utsette klimamålene.

Det ble baluba.

Men nå drister flere seg til å si noe av det samme.

DRIVES AV STRØM FRA LAND: Gigantfeltet Johan Sverdrup ble etter sterk innsats blant annet fra SV elektrifisert fra oppstart. I løpet av året skal etter planen ytterligere seks installasjoner i området få strøm fra land.

Arnstad ønsker helt sikkert å nå klimamålene. Sp har stemt for dem.

Det hun derimot kritiserte, var å sende mer dyrebar landstrøm til sokkelen. Svaret, blant annet fra Ap, er at det må vi gjøre, ellers når vi ikke klimamålene deres.

Og det er sant. Arnstad var altså bare åpen om konsekvensene av ståstedet sitt.

Offshore Norge anslår i sin siste analyse (2021) at de trenger stadig mer kraft til dette. De anslår å bruke 9 TWh i år, og opp til nesten 14 TWh kraft i 2025.

Elektrifisering kan i noen prosjekt være lønnsomt og nødvendig. Men det vil også gi mer knapphet på kraft enn ellers og høyere priser, særlig på Sørvestlandet.

Samtidig er det noe tvilsomt om vi får de helt store klimakuttene av tiltaket. Litt kanskje. Gassen vi sparer på oljeplattformene kan brukes mer effektivt i Europa.

Men aller finest er tiltaket for det nasjonale klimaregnskapet.

KRITISK TIL ELEKTRIFISERING MED LANDSTRØM: Senterpartiets Marit Arnstad.

Olje- og gassproduksjon er en av de største utslippskildene i Norge. Vi har mange forurensende gasskraftverk ute i Nordsjøen som gir kraft til plattformene.

Oljebransjen vil gå over på strøm, og selge gassen og oljen som den «reneste i verden». Og Norge kan nærme seg de ambisiøse klimamålene til regjeringen.

FORSVARER ELEKTRIFISERING: Aps oljeminister Terje Aasland vil ikke skrinlegge de store ambisjonene om mer grønn strøm i oljenæringen.

Men bør Norge gå for å bruke såpass store mengder dyrebar kraft til å elektrifisere plattformer når det er energikrise?

Energikrisen går neppe over bare vi kommer oss gjennom denne vinteren.

Dette tar fort mange år. For Europa har sagt at de skal kvitte seg helt med russisk gass. Det vil ta tid å skaffe forutsigbare og rimelige alternativer.

Samtidig, i Nord-Norge, står det planlagte Wisting-feltet for tur. Her vil de kjøre på grønn strøm fra land.

Det prosjektet er ikke egentlig så problematisk. Landsdelen har overskudd på strøm. Frp har til og med har gitt tommel opp for elektrifisering her.

Men vi har flere prosjekter lenger sør som starter opp alt i år. Og her er vi nå om dagen er mye mer presset for kraft.

FORSVARER ELEKTRIFISERING: SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener det skal gjøres med havvind.

Mens klimamålene har bred støtte, har elektrifisering hatt dalende popularitet lenge.

Ikke engang klimapartiene liker tiltaket noe særlig lenger. De vil heller la være å bygge nye plattformer. SV forsvarer det halvhjertet, men ved bruk av havvind, som ikke gir noe svar på hva man skal drive plattformene med når det er vindstille.

Det er nesten bare oljebransjen igjen som kjemper for elektrifisering. Pluss Ap som nok en gang må forsvare en tapersak.

Det er vanskelig for dem. Samarbeidspartner SV steiler når noen nær regjeringen antyder at klimamålene kanskje ikke nås.

Og Arbeiderpartiet kan ikke med samme letthet som SV og MDG gjøre Norge klimanøytralt ved hjelp av kruseduller i en blokk.

Det politiske flertallet har gått inn for å halvere utslippene i oljeproduksjonen innen 2030. Og ikke bare det. Regjeringen har toppet Erna Solbergs regjering og sagt at de skal ta alle kuttene her hjemme.

Det er mye vanskeligere enn klimamålet vi har lovet internasjonalt, som går ut på å ta kuttene i samarbeid med EU.

Regjeringen kan kanskje starte med å holde seg til det klimamålet Norge har forpliktet seg til.

Det er også verdt å merke seg at selv om Aps energiminister freder elektrifiseringen i et intervju i DN, så legger han til at vi må vurdere hvert enkeltprosjekt nøye.

Nettopp. Der kan være en god idé å vente med energikrevende elektrifisering i underskuddsområder nå. Først bør vi bygge ut massivt med ny kraft.

Og det burde vi gjort for lenge siden.

Da hadde vi kanskje ikke måttet velge mellom krisene.