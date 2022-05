Kommentar

Skrur til der det svir

Av Leif Welhaven

Lise Klaveness talte til FIFA-kongressen i vår. Nå krever flere menneskerettighetsorganisasjonen av FIFA kommer med en kompensasjonsordning. NFF støtter kravet.

Det er umulig å rette opp lidelsen VM-avgjørelsen har skapt, men det minste FIFA kan gjøre er å hoste opp en større økonomisk erstatning.

Toppene i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har ikke akkurat vært lydhøre for Qatar-kritikk så langt. Dessverre er det heller ikke mye som tyder på at den ferskeste rapporten fra Amnesty International flytter på holdningene til Gianni Infantino & co.

Likevel kan det siste kravet fra Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner bringe diskusjonen over i et nytt og interessant spor.

Gjennom å trekke inn økonomi, ved en aksjon som benytter slagordet «payupFIFA» (pung ut, FIFA), får faktisk FIFA en mulighet til å gjøre noe konkret av moralsk verdi.

Det vil aldri være mulig å betale seg ut av skaden tildelingen av VM til Qatar allerede har medført. De menneskelige tragediene er utallige, og dette mesterskapet kommer aldri til å ha legitimitet.

Til tross for dette kan fotballorganisasjonen bøte på i alle fall noe. At det er begått utallige uheldige valg over mange år får vi ikke gjort noe med nå. Det som kan påvirkes, er hva FIFA velger å gjøre den siste tiden inn mot verdensmesterskapet.

Nå kreves det at FIFA graver i sine svært dype lommer for å gjøre opp for at svært mange tusen arbeidere er blitt utnyttet i 12 år.

Beløpet det bes om er slett ikke tilfeldig, og fremstår som et klokt strategisk valg.

Rundt 3,5 milliarder kroner er satt av til premiepenger i VM. Nå bes FIFA om å hoste opp tilsvarende til en kompensasjonsordning. Et fond og et migrantsenter er blant aktuelle tiltak.

Gitt FIFAs bunnsolide økonomi og forventede profitt på et mesterskap Qatar aldri skulle blitt tildelt, er det selvsagt fullt mulig å etterkomme kravet dersom viljen er til stede.

Dersom noe slikt skal være realistisk, er press fra innsiden trolig den eneste veien til mål. Utad har Infantino fremstått rosemalende og fornektende, men hvordan takler FIFA-ledelsen det om flere nasjonale forbund rører på seg?

Norges Fotballforbund kommer ingen vei alene eller sammen med nordiske kolleger. Men dersom det virkelig begynner å skje noe i flere og større UEFA-land, kan ting faktisk forandre seg.

På et frokostmøte hos Amnesty International denne uken snakket fotballpresident Lise Klaveness om interessante europeiske samtaler.

Gitt all erfaring med en organisasjon som FIFA er det liten grunn til å bli altfor optimistisk. Høyst sannsynlig skjer det lite eller ingenting. Men det blir spennende å se hvordan menneskerettighetsorganisasjonenes høyst legitime krav blir håndtert fremover.

Penger er i det minste et språk FIFA-ledelsen forstår.