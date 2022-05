Kommentar

Rødts røde Nato-logikk

Av Hans Petter Sjøli

LOGISK LINJE: – Når Rødt gjør felles sak med Tyrkias autoritære president Erdogan og vil hindre Sverige og Finland blir med i Nato, er det selvsagt sjokkerende for mange. Men ulogisk er det ikke, skriver VGs kommentator.

Rødt vil stemme mot at Sverige og Finland blir medlemmer i Nato. Det er et helt logisk standpunkt for et parti som ser på Nato, og dermed Norge, som et aggressivt verktøy for «USA-imperialismen».

Sett utenfra er det meste ved partiet Rødts Nato-politikk etter Putins overfall på Ukraina temmelig forvirrende.

Partiet vil ta Norge ut av Nato, men ikke akkurat nå – de respekterer alle lands rett til å inngå allianser med hvem de vil (den såkalte sjølråderetten), men ikke at Sverige og Finland gjør det – og de er mot Putins krig, men like mye mot den «aggressive imperalistmakten» USA.

Mange er sjokkert og overrasket over Rødts nei til Sveriges og Finlands ønske om å gå inn i Nato.

Men forbløffelsen kan skyldes at mange ikke helt tar innover seg hva slags parti Rødt er. I de siste årene har nemlig det tidligere minipartiet ytterst på venstresiden vokst seg relativt stort gjennom å støtte og fronte en del populære opprørssaker (vindkraft, strømpriser, elitekritikk osv.), samtidig som medievante lederfigurer har markert avstand til de drøyeste trekkene i partiets program og historie.

Det har skapt et bilde om at Rødt egentlig bare er en litt mer radikal utgave av de andre partiene på venstresiden.

Men hva er Rødt? Jo, det er et parti som har programfestet at de ønsker en sosialistisk revolusjon i Norge.

De stammer fra en venstreradikal tradisjon der USA ses på som den største faren for verdensfreden, og der Nato-alliansen er et instrument for USA-imperialismen, med Norge som aktiv medløper.

Det at stadig flere land etter den kalde krigens slutt har gått inn i Nato er å regne som «innlemmelser», for å sitere partiets (den gang under navnet RV) tidligere leder Aslak Sira Myhre.

I et avisinnlegg samme dag som Russland gikk til angrep på Ukraina skrev Myhre at «Nato (...) har innlemma 13 tidligere land fra Østblokka» – noe som har «omringet Russland militært».

Når vi i Vesten kritiserer Putin er det som en «stor aggressiv ulv som advarer mot aggresjon fra en underlegen fiende».

I Rødts prinsipprogram heter det at «Rødt er prinsipielt imot NATO og vil melde landet ut av alliansen. NATO-medlemskapet knytter oss til den aggressive imperialistmakten USA gjennom blant annet våpenutvikling og internasjonale militære operasjoner.

Dette gjør Norge til en imperialistisk orientert stat på lag med de rike og dominerende statene i verden, og det forverrer forholdet vårt til land som opplever NATO som en trussel. Å være en del av NATO-alliansen er derfor å gamble med norsk sikkerhet.»

At et parti som mener dette er mot at andre land blir med i alliansen er altså helt logisk. Da Stortinget for tre år siden voterte over Nord-Makedonias inntreden i Nato, stemte én representant mot – Rødts den gang eneste stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

SV, som også er mot norsk medlemskap i Nato, stemte for.

Så bør det innvendes, og med atskillig tyngde, at situasjonen i Europa er radikalt annerledes nå enn i 2019, og at Rødts motvilje mot at våre naboland skal gå med i alliansen viser hvor livsfjernt og ideologisk fastlåst partiet er.

Det skal iallfall ikke undertegnede krangle på. Rødt befinner seg i en annen sfære enn alle andre partier i Norge, og følger sin egen, høyst besynderlige slutning, nærmest helt uanfektet av det sikkerhetspolitiske jordskjelvet Putins invasjon har skapt.

Men det er altså en rød tråd, ja da, i Rødts tenkning. For Rødt er USA alltid verstingen – som den forhatte kapitalismens lederulv, en kapitalisme som ifølge Rødt «driver fram en irrasjonell og destruktiv samfunnsutvikling» som dessuten «ofte betyr krig» – og som derfor må avskaffes gjennom en «sosialistisk revolusjon» – og etter hvert et type samfunn «som Karl Marx kalte kommunisme».

Etter noen dager fordømte Rødt-ledelsen i harde ordelag Putin-regimets angrep på Ukraina. All skyld ble lagt på Putin. Samtidig sa partiet tvert nei til å sende våpen til Ukraina.

Og selv om det også i prinsipprogrammet heter at «vi ikke (kan) legge landet forsvarsløst for den første og beste stormakt som ønsker å ta kontroll over våre ressurser med makt», ble det atskillig uro i Rødt før partilederen fikk landsstyret med på at en utmelding av Nato ikke er umiddelbar politikk for et Norge «med sitt nedbygde nasjonale forsvar».

Rødts fremgang som et friskt venstrepopulistisk protestparti kom overraskende på en del observatører, men den siste tidens velgervandringer manifestert gjennom Senterpartiets voldsomme fall siden valget i fjor, viser at det er et politisk rom i Norge for protestpartier av alle slags fargesjatteringer.

Men med bråket rundt bindingene mellom fremtredende Rødt-politikere og det omstridte nettstedet til tidligere AKP-formann Pål Steigan, og med partiets krumspring i sikkerhetspolitikken de siste par månedene, har Rødt tapt momentum, og fremgangen har stanset opp.

Så spørs det om Rødts besynderlige og nå tydelig eksponerte sikkerhetspolitiske logikk gjør at velgerne sender dem under sperregrensen igjen, der de muligens hører hjemme – eller om Moxnes og hans folk atter en gang kommer på offensiven, også blant en del velgere hvis gåsehud over formuleringer som «sosialistisk revolusjon» ikke skyldes en gledesreaksjon, men det motsatte: Et kuldegys.

At partiet nå gjør felles sak med Tyrkias autoritære president Erdogan for å forhindre at Sverige og Finland blir med i Nato er selvsagt sjokkerende for mange.

Men ulogisk er det ikke.

