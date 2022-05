Kommentar

TV-striden spisser seg til

Av Leif Welhaven

TV-SEERNES DRØM: Neste sesong er Erling Braut Haaland lagkamerat med Phil Foden.

Erling Braut Haaland havner i Premier League idet rettighetene skifter eier. Nå kommer TV-kanalenes kamp om fansens tid og penger til å bli ytterligere intensivert.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Én ting er sikkert i en tid der spørsmålene er mange: Fotball kommer til å koste flesk for fans som vil ha med seg alt. Dessuten må fotballinteresserte som egentlig bare vil kjøpe tilgang til kamper, samtidig finne seg i å anskaffe pakkeløsninger som også inkluderer helt andre ting.

Slik er det blitt i en tid der rettighetsgaloppen presser aktørene til å by mer og mer for å få vise de mest attraktive ligaene.

Ved at kostnaden igjen spres til hver enkelt betalingsvillig supporter, er konsekvensen at milliardøkosystemet vokser videre. På den måten kan de største stjernene heve absurd høye ukelønner.

Premier League tar så mye for rettighetene at TV 2 Plays totalløsning kostet nesten 700 kroner i måneden. Prisen blir 649 når rettighetene nå tar veien til NENT/Viaplay, også det innpakket med andre ting.

Samtidig kommer TV2 Play og Discovery fortsatt til å ha betalingspakker rundt sine rettigheter, mens aktører som VG+ og diverse andre aviser melder seg mer og mer på.

Summen utgjør ikke bare en kappestrid om hva hver enkelt av oss er villig til å betale for. Det handler like mye om tid og oppmerksomhet.

Hvem vinner og hvem taper? Hvem definerer hva vi kommer til å snakke om i lunsjen?

Døgnet har bare et visst antall timer. Selv den aller mest fotballinteresserte må innimellom gjøre andre ting enn å se på kamp, og da må det tas noen valg.

Her blir det ytterst interessant å se hvilke mekanismer som utløses når styrkeforholdet forandres.

Hvordan slår det ut for interessen at Erling Braut Haaland kommer til Premier League?

Hvilken effekt får de tiltagende diskusjonene om sportsvasking og fotballindustriens skyggesider?

Hvordan påvirkes markedsforholdene for norsk fotball av alle tilbudene som er et tastetrykk unna?

Noe av det mest interessante er hvordan rollebyttet til TV 2 blir i praksis. Kanalen har gjort en utmerket jobb med Premier League-sendinger over tid, noe det er lagt mye ressurser og prestisje i.

Nå skal TV 2 tilbake til norsk fotball. Det skal visst skje pauker og basuner, etter en investering på 4,5 milliarder for årene 2023-2028.

Samtidig satses det stort på et strømmetilbud av breddefotball, der 50.000 kamper skal vises i et samarbeid mellom Amedia, TV 2 og selskapet Mygame.

Dette gjør valgmulighetene enda flere, og ikke minst er kontrasten stor mellom lavere divisjoner i Norge og overbetalte superstjerner i England.

En mulighet er er at vi får en «tilbake til røttene»-bevegelse, der en styrket redaksjonell satsing gir norsk fotball et løft foran skjermen. Det vil i tilfelle åpne for nye spørsmål om hva som skjer med tilskuertallene.

En annen mulighet er at den kvalitetsmessige kjøttvekten gradvis drar flere og flere vekk fra norsk fotball og over til den internasjonale ruten. Erling Braut Haaland inntreden kommer neppe til å svekke interessen for Premier League, selv om mange jo fortsatt utelukkende ser på for å følge eget lag.

Det er ikke lett å spå fremtiden her. På mange måter hadde det vært stas om vi fikk en boost rundt norsk ball igjen, uavhengig av kvalitetsnivå.

Men om du spør en 12-åring hvilken kamp han eller hun vil se på tv, er det ikke alltid så lett å selge inn Haugesund og Kristiansund fremfor Liverpool og Manchester City.

Uansett hardner tv-kampen ordentlig til, og det er i seg selv interessant.

Game on!