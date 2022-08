Kommentar

Norsk dopingfloke: Russerne har rett til å rase

– I verste fall kan Norge bli satt helt på sidelinjen i internasjonal idrett. Vi kan blant annet bli bøtelagt, nektet å arrangere mesterskap på norsk jord eller få startnekt i OL, hvis vi ikke har alt på det tørre overfor Verdens antidopingbyrå, skriver Leif Welhaven. Illustrasjonsbilde: Lise Åserud / NTB

Norges antidopingkrise er en lissepasning til russiske kritikere. Systemsvikten skriker etter en rask løsning.

Hvis vi skal være med i internasjonal idrett er det en grunnleggende forutsetning at antidopingregelverket blir fulgt og respektert.

Reglene i den såkalte «WADA-koden» gjelder over hele verden. Troverdigheten i dopingjakten hviler på at viktige prinsipper blir fulgt.

Da er det svært alvorlig dersom Antidoping Norge i praksis bryter forpliktelsene. Akkurat dette slås det nå alarm om, som en følge av at utøvere under myndighetsalder ikke er blitt testet uanmeldt på to år.

Sakens kjerne fremgår av et brev NRK har fått tilgang til, der idrettstoppene slår alarm overfor myndighetene.

Muligheten for å kunne dukke opp uten å varsle på forhånd, er alfa og omega for at dopingjegere skal kunne lykkes. Det sier også seg selv at den avskrekkende effekten ligger akkurat her.

Derfor er det ikke rart at reaksjonene er kraftige på det som rulles opp. At russisk presse har et hevnmotiv overfor Norge, og trolig lager enda større overskrifter av den grunn, fratar ikke russerne en helt legitim rett til å reagere på at reglene ikke følges fra norsk side

VINTERNASJONER: Russland og Norge har tradisjonelt sett tatt mange OL-medaljer i langrenn. Her fra vinterens 50 kilometer (som ble redusert til 28 kilometer på grunn av værforholdene).

Hva handler så egentlig dette om?

Strengt tatt virker det å være en krasj mellom idrettens arena og den normale lovtolkningen av hva som ligger under et foreldreansvar for umyndige.

Muligens har det ikke vært helt gjennomtenkt hvilke følger det kan få dersom 15-18-åringer ikke kan testes uten samtykke fra foreldrene. Slikt gjør det jo umulig å teste uanmeldt.

Hvem som har tolket hva rett eller feil er det ikke helt lett å få tak på, men uavhengig av dette er det norske systemet skadelidende hva gjelder internasjonal troverdighet.

Uten å fordele skyld mellom aktørene, er det en oppsiktsvekkende systemsvikt at Norge er i en situasjon der antidopingkravene brytes.

Det er skadelig for omdømmet, selv om det må understrekes at det ikke er bevist at norske tenåringer faktisk har jukset.

Saken ligger nå til behandling i departementet. Det fremstår overveiende sannsynlig at vi vil få en fornuftig løsning.

Alternativet vil jo være katastrofalt.

OPPE TIL BEHANDLING: Idrettspresident Berit Kjøll (t.h.) har skrevet brev til kulturminister Anette Trettebergstuen (t.v.) om krisen i det norske antidopingarbeidet.

I verste fall kan Norge bli satt helt på sidelinjen i internasjonal idrett. Vi kan blant annet bli bøtelagt, nektet å arrangere mesterskap på norsk jord eller få startnekt i OL, hvis vi ikke har alt på det tørre overfor Verdens antidopingbyrå.

Jurister får finne den formelle veien til å løse denne floken. Det kan for eksempel handle om at et samtykke til å bli testet uanmeldt knesettes som en forutsetning for å drive idrett, også før myndighetsalder.

Her må det kanskje på plass en lovendring om at de mindreårige selv kan underlegge seg dette.

Hovedpoenget er at alle utøvere må kunne bli kontrollert når dopingjegerne ønsker det. Slik må det være i idretten.

NRK avsløring av problemet virker å ha kommet overraskende på mange aktører, og reaksjonene er unisone hva gjelder behovet for en hurtig løsning.

Selvsagt kan det ikke være slik at ungdom under 18 år har anledning til å dope seg uten å bli tatt. Derfor trengs det en opprydning her hjemme. Inntil vi har alt på stell må vi tåle sterke utenlandske reaksjoner, også fra en nasjon med utallige dopingsynder på samvittigheten.

Her har russerne all rett til å rase.