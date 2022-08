Leder

Klimakrisen er her

Elvene i Europa tørker ut. Ikke bare har det alvorlige og omfattende konsekvenser. Det er et forvarsel om hva som venter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

«Hvis du ser meg, gråt».

Det ble det gravet ut på en «sult-stein» i elven Elbe i Tsjekkia i 1616.

Nå er eleven så uttørket at steinen igjen er synlig. Bildene er uvirkelige og urovekkende:

Landsbyer fra romertiden, nazistenes krigsskip og sult-stein er blitt tørrlagt. Mange etter hundrevis av år. Mennesker som krysser mektige elver til fots. Ubegripelige mengder vann som er fordampet så bare sølepytter gjenstår.

Historiene og bildene er like over store deler av Europa. Det være seg elven Rhinen i Tyskland, Loire i Frankrike, Po i Italia eller mektige Donau som renner gjennom store deler av Sentral-Europa.

TØRRSKODD: Tørken er vidstrakt. Den har rammet hele kloden og er et varsku. Dette bildet er av elven Waal i Nederland. Bildet er tatt 9. juli i år.

Forskere mener tørken kan være den verste på 2000 år. Sommeren den varmeste som noen gang er blitt registrert. Det er blitt satt varmerekorder enkeltdager opp gjennom tiårene. Men det har tidligere ikke vært så varmt og tørt så ofte og over så lange perioder.

Ekstremværet og den påfølgende tørken rammer hele kloden, fra USA i vest til Kina i øst. 22 millioner mennesker står i fare for å dø av sult, som følge av den ekstrem tørken på Afrikas horn, melder FN. I Kenya, Somalia og Etiopia har det ikke regnet på fire år.

Det er en katastrofe for alt levende – mennesker, planter og dyr.

Det vi nå ser er konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene. Og de blir stadig mer brutale.

Sultesteinene i europeiske stor-elver var i tidligere tider et forvarsel på hungersnød. Skriften på veggen står seg.

Uttørkingen har dramatiske konsekvenser. Den hemmer industrien, mat – og energiproduksjonen og ikke minst frakt-mulighetene.

Tørken kunne dermed ikke kommet på et verre tidspunkt. Europa og verden sliter allerede med etterdønningene av pandemien, og ikke minst krigen i Ukraina.

Europa opplever kanskje sin aller verste energikrise i moderne tid.

Prisene på basisvarer som mat og drivstoff øker kraftig. Økonomiske nedgangstider er faretruende nær.

RHINEN TØRSTER: En av verdens travleste og viktigste vannveier er i ferd med å tørke ut. Bildet er tatt i Köln 18. juli.

Om ikke regnet snart kommer og vannstanden øker vil alle disse krisene forverres.

For elvene er vannkilden til mye av landbruket. I flere land er det nå rasjoneringer på vanning av avlinger.

Elvene brukes også til å frakte alt fra korn, brensel, kjemikalier og råvarer til industrien. Og ikke minst kullet som lyser opp mang en hjem. Særlig nå når Putin har redusert gasstilførselen fra Russland til Europa.

Elven Rhinen i Tyskland er en av verdens mest travle vannveier for lasteskip. Nå står den i en reell fare for å synke så lavt at fraktskip ikke kommer frem. Enkelte steder har den sunket til 40 cm. Fergetrafikken er stanset flere steder langs strekningen.

Skipene lastes allerede mindre enn kapasiteten for å kunne seile med den lave vannstanden. Det mangedobler fraktprisene. Fortsetter det slik vil det ha alvorlige konsekvenser for prisene og den europeiske økonomien. Som sliter nok som det er.

UVIRKELIG: Store deler av Europa er rammet av ekstremtørke. Her er bunnen av Rhinen i Düsseldorf fotografert 25. juli i år

Klimaendringer er ikke lenger en fjern fremtid. De skjer nå, og konsekvensene blir stadig tydeligere og mer vedvarende. Også her i Europa.

Det finnes ingen hurtigløsninger. Antagelig blir det verre før det blir bedre.

Men det er en vei ut. Den innebærer at vi forbruker mindre. At vi endrer vårt levesett. Og at verdensledere kommer sammen og satser både på innovasjon og bærekraft. Og å stanse temperaturøkningen.

Det kan virke overveldende – men alternativet er åpenbart verre.