Macrons nådeløse oppgjør

Av Per Olav Ødegård

DUELLEN: Marine Le Pen vs. Emmanuel Macron under den tre timer lange debatten.

Vladimir Putin ble jokeren i det store spillet om presidentmakt i Frankrike.

For første og eneste gang i valgkampen satt Marine Le Pen og Emmanuel Macron onsdag kveld ansikt til ansikt, med det franske folk som publikum.

Macron anklaget Le Pen for å være avhengig av den russiske statsmakten, og avhengig av Putin. Det var et angrep som rystet Le Pen. Indignert utbrøt hun: – Jeg er en fri kvinne. Jeg er en patriot.

Dette var det sterkeste øyeblikk i den TV-sendte Le Débat. Macron angrep nådeløst som om han var utfordreren og ikke den sittende president. Og han ville ikke slippe grepet.

Macron minnet om russisk innblanding i valgkampen for fem år siden, rettet mot hans kampanje. Om at Le Pen hadde lånt penger i en russisk bank som står Kreml nær. Og at hun ikke hadde tilbakebetalt lånet. Han ville binde Le Pen til Putin, som en låntager til sin bank.

Med bred penn malte Macron et bilde av en motstander som hverken ville kritisere Russland for annekteringen av Krim eller krigføringen i Syria. Macron gikk til angrep like etter at Le Pen faktisk hadde rost presidentens rolle som diplomat i forkant av krigen i Ukraina. Det var det eneste positive hun hadde å si om Macron under den nesten tre timer lange debatten.

Macron vant debatten om internasjonal politikk og Frankrikes plass i Europa. Her var han på hjemmebane. Le Pen har liten utenrikspolitisk erfaring, bortsett fra møtene med andre populistiske ledere på ytre høyre fløy.

MØTE I KREML: Marine le Pen reiste i 2017 på besøk til Vladimir Putin og ble godt mottatt.

Le Pen klarte seg langt bedre når debatten handlet om økonomi og kjøpekraft. Hun har, med betydelig suksess, gjort prisstigning på energi og andre varer til et hovedtema i valgkampen. Le Pen snakker om hvordan alt blir dyrere, at lønnen ikke strekker til og at elitene, representert ved Macron, ikke bryr seg.

Macron måtte gå i forsvarsposisjon. Han forsøkte å forsvare sin egen politikk, samtidig som han hevdet at Le Pens økonomiske løfter ikke lar seg gjennomføre. Likevel, mange velgeres opplevelse av økonomisk usikkerhet er Macrons akilleshæl i denne valgkampen. Le Pen beskrev de økonomiske resultatene av Macrons politikk som forferdelige: – Du har splittet landet.

De to kandidatene hadde ulike målgrupper de henvendte seg til. Macron snakket til velgere på venstresiden om klima og minoritetenes rettigheter. Han tegnet et skremmebilde av hvilket samfunn Le Pen vil skape. Le Pen forsøkte å utnytte den misnøye som er kommet til uttrykk gjennom de siste fem årene, som blant annet manifesterte seg i protestene til de i gule vester.

Mest av alt viste debatten at franske velgere står overfor et tydelig valg mellom to hovedretninger: Le Pens nasjonalistiske renessanse og nasjonalstatenes Europa. Macrons fransk-tyske samarbeid for å skape et sterkere og mer integrert Europa.

Macron kalte dette presidentvalget for en folkeavstemning om EU, om miljøet og det franske sekulære samfunn. Men det er også en folkeavstemning over Macrons fem år ved makten.

NUMMER TO: Marine le Pen jublet over å ha blitt nummer to i første runde av det franske presidentvalget.

I et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene leder Macron med 54 prosent mot Le Pens 46 prosent. Avstanden er litt større enn den var tidligere i april, men mindre enn i mars. Macron kan ikke føle seg trygg. Valgdeltagelsen kan avgjøre utfallet. Hvis mange velgere på venstresiden ikke bruker stemmeretten på søndag kan Le Pen vinne.

Den første direktesendte TV-debatt mellom franske presidentkandidater fant sted i 1974 da François Mitterrand møtte Valéry Giscard d’Estaing. Tradisjonen med en debatt ble brutt en eneste gang, i 2002, da president Jacques Chirac nektet å møte Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen.

– I møte med intoleranse og hat er ingen debatt mulig, sa Chirac som senere vant i en valgskred.

Fordi dette er den eneste gang kandidatene møtes kan debatten påvirke usikre velgere i innspurten av valgkampen. I 2017 var det til Macrons fordel. Le Pen fremsto fomlende og usikker da Macron rev i stykker hennes økonomiske program.

Macron vant en overbevisende seier for fem år siden. Det blir mye jevnere denne gang. Det viste også onsdagskveldens duell. Le Pen var tryggere og bedre forberedt. Hun har også endret kursen for å bli akseptert i større velgergrupper.

Men Macron lot henne ikke tilsløre hva hennes høyreradikale parti, Nasjonal samling, virkelig står for. Og hva som skiller de to. Det vant han på.