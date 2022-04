Kommentar

Grenseløse Putin

Av Hanne Skartveit

Nå haster det for Finland og Sverige å bli medlemmer i NATO. Vladimir Putin er så grenseløs og uberegnelig at alt kan skje.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Russlands tidligere statsminister og president, Dmitrij Medvedev, sjokkerte en hel verden med sine uttalelser denne uken, om at Russland ønsker “å bygge et åpent Eurasia – fra Lisboa til Vladivostok.”

Samtidig - alle som har fulgt president Vladimir Putin og lyttet til hans uttalelser gjennom lang tid, bør ha fått med seg at han har ambisjoner om å gjenerobre det han ser som russisk storhet. Et Russland som igjen er en verdensmakt, som har gjenvunnet sine tapte territorier, og tatt tilbake det Putin mener er russernes rettmessige plass i verden.

Må høre hva som blir sagt

Da jeg studerte internasjonal politikk i USA for noen år siden, hadde jeg faget “militær strategi og politikk”. Da professoren snakket om terrorgruppen Al Qaida, og deres trusler mot vesten, la han tørt til: “Når noen truer med å utslette deg og dine, kan de faktisk komme til å gjøre det. Det kan være klokt å høre etter hva som blir sagt”. Professoren var av jødisk herkomst.

Vi må høre på hva som blir sagt fra russisk side. Ta inn over oss hva det faktisk kan innebære. Det betyr ikke at vi trenger å tro at det kommer til å skje. Men vi må ta høyde for det. Og være forberedt.

President Vladimir Putin har vist frem sine ambisjoner for Russland. Det er mørkt.

Baltikum er forberedt. Gjennom den kalde krigen var de tre baltiske landene del av Sovjetunionen. Så snart muligheten åpnet seg etter Sovjetunionens oppløsning, søkte de medlemskap i både EU og NATO. På tross av at alle tre landene nå er medlem i begge organisasjonene, er de dypt bekymret. De vet så altfor godt hva russerne er i stand til.

Svenskene bekymret

Finland har også kjent russisk brutalitet på kroppen. Finnene ble angrepet av Sovjetunionen høsten 1939, og havnet gjennom andre verdenskrig i brutal skvis, med fiender på alle kanter. Etter krigen ble Finland tvunget til å inngå en såkalt vennskapspakt med kommunistregimet i Moskva. I flere tiår balanserte finnene hårfint mellom stormaktene, vel vitende om at de var alene.

Svenskene har ikke de samme røffe krigserfaringene som finnene har. Derfor har finsk utenrikspolitikk alltid hatt et annet alvor over seg. Sverige har levd i en beskyttet tilværelse, uten krig, i hvert fall de siste par hundre årene. Den svenske staten sto aldri opp mot Hitler. Og svenskene har valgt fortsatt nøytralitet i årene etterpå.

Nå er de bekymret. Mer enn fremmede soldater over grensen, frykter svenskene andre former for innblanding, for eksempel digitale angrep. Men ikke bare det. Gotland er strategisk viktig. Får russerne kontroll over den svenske øya, så har de fritt leide gjennom Østersjøen. Sverige har rustet kraftig opp på Gotland, både med soldater og forsvarsmateriell.

Svenskenes religiøse forhold

Sverige og Finland har i mange år samarbeidet tett med NATO. Men de er ikke beskyttet av NATOs sikkerhetsgaranti, den såkalte artikkel fem i NATO-pakten. Den som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på alle.

Nå vurderer både Sverige og Finland om de skal søke om medlemskap i NATO. Finnene er mest aktive. For Finland handler dette om sikkerhetspolitikk. De har en historisk sjanse til å sikre sin lange grense mot Russland. Til å bli fullt med i den vestlige alliansen de er en naturlig del av.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson går langsommere frem bruker enn sine finske kollegaer i spørsmålet om NATO-medlemskap.

For svenskene er spørsmålet vanskeligere. De har et nær religiøst forhold til sin selverklærte uavhengighet. Svensk nøytralitet er en del av den svenske identiteten - av hvem de er, og hvordan de ser seg selv og sin rolle i verden.

Blir tatt opp i juni?

Kanskje tar de det fortsatt for gitt at de kan unngå å bli trukket inn i nye kriger - eller at de uansett vil få hjelp utenfra hvis det virkelig gjelder. At de på et eller annet vis er beskyttet av NATOs artikkel fem, likevel. Men slik er det ikke. NATO risikerer ikke en verdenskrig for et land som ikke er medlem. Det ligger i kontrakten at den som skal sende sine egne soldater i døden for et annet land, også forventer at det andre landet sender sine soldater når det trengs.

Svenskene er ikke engang enige om prosedyrene for å bli medlem i NATO. Om hvorvidt det kreves tre fjerdedels flertall i Riksdagen, eller om det holder at over halvparten av de folkevalgte sier ja til en ferdigforhandlet avtale om medlemskap.

Mye tyder på at Finland allerede før sommeren vil komme med en søknad. Dersom Finland gjør det, vil Sverige etter alt å dømme likevel skjære gjennom uenigheter og uklarheter, og følge etter. De to landene kan i så fall bli tatt opp allerede på NATOs toppmøte i juni.

Norden i NATO

Dersom Sverige og Finland går inn, vil alle fem nordiske land være medlemmer. Med alt det innebærer av samordning og samarbeid, både av etterretning, styrker og militært materiell.

Kopper med Sovjetunionens tidligere diktator, Josef Stalin, og dagens russiske president, Vladimir Putin - to grenseløse ledere.

En nordisk forsvarsallianse har alltid vært et alternativ for mange norske NATO-motstandere. Med både Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island innenfor NATO, vil det nordiske forsvarssamarbeidet bli sterkere enn noengang. Et samlet Norden blir NATO i nord. Norge vil bli tryggere. Og Norden vil bli tryggere.

Det trengs, nå som hele vår europeiske sikkerhetsorden er endret. Nå som Putin har snudd opp ned på alt.

Ingen våger å spå

De færreste tror at Putin vil angripe noen av NATO-landene. Heller ikke de baltiske landene. I hvert fall ikke nå. NATO har sendt både soldater og materiell til medlemsland med grense mot Russland. Særlig USA, Canada og Storbritannia har gitt store bidrag. Det er som vanlig disse tre som bærer tyngst i NATO-sammenheng. Også Norge har sendt soldater til andre av Russlands naboland.

Putin vet at risikoen ved å utfordre NATO er for stor. Akkurat nå ser det ikke engang ut til at Putin klarer å ta hele Ukraina, slik han sa han skulle. Men dersom Russland vinner i Ukraina, og bygger seg opp igjen etter dette, er det ingen som våger å spå om fortsettelsen.

Det er vanskelig å bedømme historiske hendelser mens de pågår. Å forstå hvor alvorlige de er. I dag vet vi ikke om truslene fra Putin og andre russiske ledere er tomme ord. Om det er vidløftige ambisjoner uten rot i virkeligheten. Eller om Vladimir Putin er så grenseløs som han fremstår akkurat nå.