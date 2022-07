Kommentar

Boris’ party er over

Av Per Olav Ødegård

Tung dag for Boris Johnson i spørretimen i Underhuset. Til høyre den nye finansminister Nadhim Zahawi og til venstre justisminister Dominic Raab.

Boris Johnson lignet en gjest som nekter å forlate et selskap, selv om hans nærmeste innstendig ber ham gå.

Et intenst politisk drama, minutt for minutt, utspant seg onsdag i maktens korridorer i London.

Første akt i Underhuset, etterfulgt av andre akt i Downing Street.

I Underhuset insisterte Johnson gjentatte ganger på at han blir sittende i statsministerboligen, uansett skandaler, støy og skade.

Selvsagt buet, hånet og refset opposisjonen statsministeren. Det var som forventet. Det bemerkelsesverdige var å se alle steinansiktene på benkene bak Boris Johnson. Det var hans egne partifeller i Underhuset.

Noen gikk åpent ut mot ham. Andre så ut som om de allerede hadde tapt.

Bare Johnson sto igjen på barrikaden. Han fektet med armene og forsikret om at kampen fortsetter. Med ham som hærfører.

Det var som om statsministeren ikke ville ta innover seg at hans allierte hadde forlatt ham. At støtten gikk i oppløsning, minutt for minutt.

I Underhuset forsikret Boris Johnson om at han forsetter som statsminister, men stadig flere av hans partifeller ber han gå av.

Når statsministeren ikke ville gå av, valgte stadig flere av hans nærmeste medarbeidere å gjøre det.

Etter at finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid tok sine hatter og gikk av tirsdag kveld fulgte godt over 30 andre sentrale medarbeidere i regjeringen etter i løpet av 24 timer.

De som forlater Boris Johnson oppgir at «nok er nok», at de ikke har samvittighet til å fortsette eller at de ikke lenger mestrer balansegangen mellom lojalitet og integritet.

Det kan også være at de ser seg tjent med å forlate en statsministeren på et kritisk tidspunkt. De vil ikke bli trukket ned sammen med ham.

Både Sunak og Javid kan bli den neste partileder og statsminister, i tillegg til et titalls andre mulige kandidater.

En av dem er Nadhim Zahawi som Johnson raskt utnevnte til ny finansminister tirsdag kveld. Ifølge britiske medier takket Zahawi for tilliten et døgn senere ved å be Johnson gå av. En parade av statsråder oppsøkte onsdag kveld statsministeren med det samme budskap.

For tre uker siden avviste et flertall av de konservative parlamentsmedlemmene et mistillitsforslag til Boris Johnson. Et stort mindretall hadde ikke tillit.

Statsministerens navn er uløselig knyttet til partygate, festene som fant sted i statsministerboligen da resten av folket var i Covid-lockdown.

Men i Johnsons tid har den ene skandale blitt avløst av den neste og statsministerens krisehåndtering står til stryk.

Den siste skandalen er at han utnevnte en politiker som var anklaget for seksuell trakassering til en lederposisjon i parlamentet.

Boris Johnson måtte svarte på krevende spørsmål i en parlamentskomite i Underhuset onsdag ettermiddag.

Gradvis har tilliten til Johnsons lederskap forvitret. For første gang viste en YouGov-måling i går at et flertall av konservative velgere mener Johnson bør gå av. Av alle spurte sier 69 prosent det samme.

– Problemene starter på toppen og det kommer ikke til å forandre seg, som Sajid Javid sier.

Boris Johnson tok Storbritannia ut av EU og ledet de konservative til en stor seier i parlamentsvalget i 2019. Nå er meningsmålingene svake. Partiet er splittet og skandalisert.

Boris Johnson er blitt avskrevet mange ganger tidligere. Han har vist en utrolig evne til å reise seg etter tilbakeslag.

Men nok er nok. Nå gjenstår bare to spørsmål:

Vil han bli sittende som statsminister i timer, dager eller uker?

Vil han kunngjøre sin egen avgang, eller vil partiet endre reglene og åpne for et nytt mistillitsforslag?