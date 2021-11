Kommentar

Solskjær-sparkingen: Plasteret er absurd!

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær er ferdig som manager i Manchester United.

Klubblegenden Ole Gunnar Solskjær fortjener gode ord på veien ut døren i Manchester United. Men ingen burde få fantasillioner i trøst etter å ha feilet i jobben.

Det gikk som det måtte gå etter en serie skrekkelige prestasjoner denne høsten. Ole Gunnar Solskjær er ferdig.

Han ga det alt han hadde. Det var langt unna å være nok.

Solskjær har gitt fansen en del gode stunder i knapt tre år. Men det er ikke til å komme unna at en troféløs managerperiode i denne klubben fortjener et fiaskostempel.

Etter at sparkingen ble klar ser vi både noen av fotballens fineste og verste sider utfolde seg rundt 48-åringen fra Kristiansund.

Det positive handler om at ingenting kan rokke ved posisjonen hans som legende i rødt.

Kjærligheten og lojaliteten til klubben blir aldri glemt. Han har tilført noe i jakten på et bærekraftig Manchester United uten Alex Ferguson som sjef.

Uten at han blir den som evner å bli den neste store.

Solskjær har blitt nummer to i Premier League og nådd finalen i Europa League. Nå strømmer lovordene inn fra en serie store idrettspersonligheter.

Det er ikke tomme ord, selv om det alltid kommer mange høflighetsfraser når en manager skal takkes av etter å ha fått fyken.

Marcus Rashford bruker ordet «klubblegende» med et hjerte bak i sosiale medier.

«Du ga alltid alt og alle vet at du er en legende», istemmer David de Gea. Også navn som David Beckham og Conor McGregor bruker søndagen til å hylle ham, mens vår hjemlige sjef Jonas Gahr Støre mener vi nordmenn bør være ekstra stolte.

Den andre siden som dukker opp er ikke særegen for Solskjær. Men det er like fullt en påminner om et tema vi burde snakke mye mer om: De absurde pengestrømmene i fotball.

Dersom man skal tro den seriøse avisen The Times og andre britiske medier, dreier det seg om en sluttpakkedeal på snaut 90 millioner kroner.

Det er ofte litt «tenk på et tall» over fotball og økonomi, men dette burde vi faktisk dvele ved. Det er nemlig helt absurd.

90 millioner kroner – som en konsekvens av å mislykkes i jobben – viser hvor på ville veier dette tegneserieuniverset er. Også om anslaget skulle vise seg å være noe unøyaktig, er vi på et nivå der poenget er akkurat det samme.

Det skulle bare mangle at det gis et plaster på såret, men alt som heter dimensjoner og proporsjoner har dessverre forsvunnet.

Regningen får det hele blir i praksis fort spredd mellom fotballfansen der ute, i en galopp det blir stadig dyrere å følge.

Sportslig sett ble fasiten at Solskjær ledet Manchester United i 168 kamper. Statistikken hans er bedre enn David Moyes og Louis van Gaal oppnådde, men rett bak José Mourinho.

Men det var uansett ikke i nærheten av å være nok – og det store spørsmålet nå er hvem som kommer inn i stedet.

Timingen er elendig, utvalget av ledige toppmanagere er beskjedent – og treffsikkerheten til gjengen som sparket Ole Gunnar Solskjær har jo ikke akkurat vært imponerende.

Men én ting behersker styre og stell i den tradisjonsrike klubben. Å betale seg ut av sine egne feilansettelser.