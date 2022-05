Kommentar

En varslet krise

Av Leif Welhaven

Clas Brede Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund kom til enighet i høst, men saken har satt dype spor.

Mye tyder på at ledelsen i Norges Skiforbund har undervurdert dybden i problemene de selv var med på å skape for norsk hoppsport.

Det kan umulig være overraskende dersom sponsormarkedet er preget av hvordan konflikten mellom toppledelsen og Clas Brede Bråthen ble håndtert.

LO har avsluttet et omfattende samarbeid, og det har tatt tid å forlenge med de øvrige og å finne nye partnere. Det er alt annet enn rart at signaturene sitter et stykke inne.

Sponsorer er naturligvis opptatt av omdømme. Da vil omdømmenedbrytende atferd fort få konsekvenser for betalingsiveren. I Bråthen-saken så vi selvskading av eget omdømme i uke etter uke.

Generalsekretæren bygde saken på en påstand som rett og slett ikke stemte - at hoppkomiteen, generalsekretæren og skipresidenten sto samlet om å ikke tilby Bråthen ny kontrakt.

Hoppkomiteen hadde faktisk aldri behandlet saken.

VAR I KONFLIKT: Clas Brede Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund kom til enighet i høst.

Bretten Berg er tydelig overfor NRK på at «saken var avklart for et halvt år siden». Men det er ingen selvfølge at omverdenen legger bak seg at kampen for å bli kvitt Bråthen ble bygget på et falskt premiss.

Heller ikke skistyret har utvist nevneverdig ydmykhet i offentligheten for hvordan krisen ble taklet.

Derfor er noe merkelig over styremøtereferatet fra tidligere i vår, da temaet var status for økonomien i hopp.

Hoppkomiteen forklarte manglende fremdrift blant annet med «usikkerhet knyttet til framtidig ledelse i hopp og sportslig satsning fremover», men møtte svært liten forståelse hos styret.

«Styret reagerte på hoppkomiteens årsaksforklaringer, og uttrykte stor bekymring knyttet til framdrift og fokus i hopp sitt markedsarbeid», lød responsens på hoppleirens linje.

Det er helt sikkert forhold på begge sider som har gjort konfliktnivået høyt, men det er vanskelig å forstå at styret valfte en såpass høy og mørk tilnærming.

Det hele munnet ut i en urealistisk tidsfrist, som igjen forsuret samarbeidsklimaet.

Senere er denne er blitt forlenget og et bufferlån holder skuta flytende inntil videre. Det er positivt.

Men det er rart at ikke partene ikke gikk tidlig og tydelig sammen for å dra skuta i samme retning. Her kunne man spart seg en ny runde med bråk.

Hvis man skal fremstå attraktiv overfor næringslivet, er det ikke likegyldig hvordan vanskelige saker blir håndtert i det offentlige rom.

Og her er det til faktisk til å forstå om Bråthen-saken får ringvirkninger. Det er også grunn til å undres over hva som er tenkt rundt de potensielle konsekvensene av om trusler om kutt for hoppsporten realiseres.

Nå er skitinget rett rundt hjørnet. Siden Erik Røste skal gi seg vil vi få en forandring.

Men vi vet ennå ikke hva slags president som kommer inn, om et nytt styre vil ha tillit til sittende generalsekretær eller hva slags kommunikasjonsform vi får under et nytt regime.

Dersom jeg hadde sittet i næringslivet og vurdert hvem jeg ønsket å inngå et sponsorsamarbeid med, ville jeg nok hatt informasjon om den kommende skiledelsen før jeg tok et endelig valg om hvor jeg skulle bruke penger.

Det er vel ikke helt utenkelig at potensielle samarbeidspartnere tenker i akkurat de baner. På mange måter er problemene med å få inn penger en varslet krise.

Følgelig er det neppe noen vei utenom å utvise tilstrekkelig tålmodighet før sponsorarbeidet kan sette nedslag.