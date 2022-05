Kommentar

Modi tatt imot med nordiske silkehansker

Av Shazia Majid

TAPT MULIGHET: Jonas Gahr Støre møtte Indias Narendra Modi i København 4. mai. I etterkant meldte han om «gode diskusjoner» med den hindunasjonalistiske statsministeren.

Statsminister Støre møtte den indiske statsministeren i Danmark i dag. De snakket om penger – de burde også snakket om pressefriheten.

India er et stort marked for Norge og Norden. Det er store muligheter for samarbeid på tvers. Både når det gjelder fornybar energi, det grønne skiftet og teknologi. Her er det potensiell vinn-vinn situasjon for alle parter.

Derfor var det stivpyntet til høytid da den indiske statsministeren, Narendra Modi, i disse dager var på indisk-nordisk toppmøte i København.

Han har møtt danske kongelige, og alt som kan krype og gå av politiske nøkkelpersoner. Ikke bare de danske, men fra hele Norden.

Onsdag var han i møter med alle de nordiske lederne, deriblant vår egen statsminister Jonas Gahr Støre (A).

Og etter møtet tvitret Støre følgende:

«Jeg hadde møte med den indiske statsministeren Narendra Modi i dag. Gode samtaler om bilateralt samarbeid innenfor grønt skifte, blå økonomi. Vi ble enige om en arbeidsgruppe innen energi, (det er et) stort potensial for fornybar (energi). Utveksling også om Russlands krig i Ukraina, delte Norges fordømmelse».

Tapt mulighet

Her er det åpenbart at det først og fremst er business som gjaldt. Og det er en ærlig sak.

Men det er noe med tapte muligheter.

Skjønt helt tapt var øyeblikket ikke.

Ukraina-krigen ble nevnt. Det er i egeninteresse. Det ble gjort et diplomatisk forsøk på å presse India til å ta et standpunkt mot Russlands krigføring. Støre overbeviste neppe Modi. Når selv amerikanerne har forsøkt, og mislyktes.

Men det er likevel riktig å si fra. Gjøre det litt ubehagelig for Modi.

Men Støre gikk ikke langt nok. Mer enn det han sa, er hva han og andre nordiske statsministere ikke nevnte med ett ord.

Nemlig Modis behandling av minoriteter.

Gamle venner

Men Russland først: Hvorfor velger Modi å pleie forholdet med Putin når sistnevnte har satt Europa i brann?

India og Russland har hatt tette bånd i tiår, også gjennom den kalde krigen. De trenger hverandre som allierte og handelspartnere. Førstnevnte mer enn sistnevnte. Russerne står for over halvparten av våpenleveringene til India. India er en atommakt.

Det er et omfattende samarbeid landene imellom. India er ikke med på noen restriksjoner mot Russland. Snarere har landet økt sin import av russisk råolje siden Ukraina-krigen.

Og det tilsynelatende uten dårlig samvittighet. Snarere tvert imot. Indere er irritert. Hvorfor skal vestlige land presse nasjonen? Når det ikke var tilfellet selv under den kalde krigen? Og Indere kjøper da langt mindre olje og gass fra russere enn det europeere gjør.

På linje med kinesere

India har derfor valgt å forholde seg «nøytral» og «balansert». Det har de gjort ved å avstått fra å avgi sin stemme i FNs sikkerhetsråd mot Russlands invasjon.

De stemte heller ikke da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

Det handler om å skylde hverandre tjenester. Slik det er i storpolitikk. Russland stemte nemlig i Indias favør i samme sikkerhetsråd da det ble krig mellom Pakistan og India i 1971.

Det India kan strekke seg til er å be om en «umiddelbar de-eskalering». Altså er de på linje med kinesere som heller ikke vil brenne noen broer.

Det hører dog med til historien at Butsja-massakren ble drøy kost selv for indere, som har fordømt henrettelsene i kraftige ordelag og har bedt om internasjonal etterforskning av hendelsen.

STORFINT: Den indiske statsministeren, Narendra Modi, var invitert til middag hos Dronning Margrethe på Amalienborg Slot i København 3. mai.

Fra demokrati til autokrati

Hva India gjør i verden er viktig. Men minst like viktig er hva de gjør hjemme.

Og det er her Støre kommer til kort i møte med Modi.

Da han formidlet sin fordømmelse av Ukraina-krigen, burde han også ha formidlet sin bekymring for behandlingen av minoriteter i India. Og ikke minst hvor vanskelig Modi har gjort det for pressen å drive fri og kritisk journalistikk i landet.

For samme dag som Modi landet i Danmark, kom årets pressebarometer. Norge troner helt på toppen over verdens mest pressefrie land. Etterfulgt av Danmark og Sverige.

Hvor er India på listen? På 150. plass, ned 8 plasser på ett eneste år. Det er ingen naturkatastrofe. Et hendelig uhell. Det er villet politikk fra Modi og hans regjering.

Og vi lar altså Modi dra hjem, uten at han blir konfrontert med det faktum at han er i ferd med å forvandle et imponerende demokrati til et autokrati.

Overgrep mot minoriteter

Det er beleilig glemt at Narendra Modi er en hindunasjonalist. Han er leder for det hindunasjonalistiske partiet BJP.

Ideologien handler om «et rent India» – altså en India først og fremst for hinduer. Og om andre skal bo der, må de føye seg.

Under hans regjeringstid har man sett en massiv økning i angrep mot muslimer og kristne. Uten at Modi selv eller hans regjeringsapparat har fordømt angrepene og hatretorikken.

Snarere er det folk med direkte tilknytning til BJP som har vært blant pådriverne.

Og det blir verre og verre.

Den siste tiden har muslimske jenter blitt nektet å delta i undervisning om de bærer hijab. Et forbud opprettholdt av den statlige domstolen. Muslimske butikker og hjem er blitt jevnet med jorden. Lynsjinger av muslimer og angrep på moskeer er blitt nærmest dagligdags.

At India går mot en autoritær stat er tydelig når man ser hvordan det er laget lover myntet på å kneble dissens, kritikk og kritisk journalistikk.

De største mediehusene eies av Modis venner. Journalister forfølges og blir utsatt for voldelige angrep.

Feigt

Og mens dette skjer er Modi altså ute på et sjarmoffensiv i Europa.

Det skal handles og forhandles. Men ikke om det som ikke angår europeere selv. Nemlig hva Modi gjør på hjemmebane.

Overgrep mot minoriteter er aldri et internt anliggende. Verden har et ansvar.

Norge hadde sin sjanse. Vi skulle gjort det enda litt mer ubehagelig for Modi. Signalisere at vi vet, og følger med. Men det gjorde vi ikke, og det er feigt.