RIKTIG FOKUS: – Dagligvarebransjen satser mye på opplæring av personer med lav eller mangelfull utdannelse. Her tror jeg vi i offentlig sektor har noe å lære, skriver kronikkforfatteren.

Nye NAV-tall: − Offentlige arbeidsgivere må inkludere flere

NAVs nye bedriftsundersøkelse viser rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft. Vi har en unik mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet. Det er på høy tid at vi som er arbeidsgivere i offentlig sektor tar større ansvar.

HANS CHRISTIAN HOLTE, NAV-direktør

Bedriftsundersøkelsen som legges fram i dag viser forventning om rekordhøy vekst og stor etterspørsel etter arbeidskraft de kommende tolv månedene. Undersøkelsen er utført blant 11.000 virksomheter i privat og offentlig sektor.

Den viser at de manglet rundt 70.000 arbeidstagere i første kvartal. 31 prosent av virksomhetene forventer økt sysselsetting i tiden som kommer. Vi må tilbake til 2008 for å finne like høye forventninger om vekst. Bedriftsundersøkelsen viser at 27 prosent har hatt problemer med å rekruttere arbeidstagere med kompetansen de ønsket.

Aktiviteten i norsk økonomi har skutt voldsom fart etter to år med pandemi samtidig som mange utenlandske arbeidstagere har valgt å bli værende i hjemlandet fordi lønnsutviklingen har bedret seg der. Bedriftsundersøkelsen viser at mangelen på arbeidskraft er størst innen helse og sosial og bygg og anlegg. Det er størst mangel på sykepleiere, tømrere, snekkere, helsefagarbeidere, salgsmedarbeidere og butikkmedarbeidere.

Utdanningskapasiteten for sykepleiere øker til høsten, men det tar tre år å utdanne en sykepleier. Innen yrkesfagene har vi en annen utfordring enn tiden det tar. Hvert eneste år mangler vi 5000–6000 læringsplasser slik at utdanningen stopper opp for mange unge som er i ferd med å utdanne seg til fagfolk det er stor etterspørsel etter.

Arbeidsledigheten er så lav og etterspørselen så høy at den ikke kan dekkes av dem som nå står i ledighetskø. For å møte denne utfordringen, kan vi gjøre flere ting på flere områder:

Vi kan sørge for at de med den mest etterspurte fagkompetansen bare brukes til oppgavene der vi trenger kompetansen deres aller mest. Vi kan få dem som jobber deltid til å jobbe mer og dem som skal pensjonere seg til å stå lenger i arbeid – og vi kan rekruttere utenlandsk arbeidskraft.

Men den store utfordringen er også en stor mulighet. Vi kan dekke noe av behovet for arbeidskraft ved å mobilisere vår egen arbeidskraftreserve. Til sammen 700.00 personer i alderen 20–66 år står av ulike grunner utenfor arbeidslivet. De har ikke alltid kompetansen som etterspørres av arbeidsgiverne, og vil ikke kunne gå rett inn i alle former for jobber.

Men ved hjelp av kompetanseheving fra NAV og utdanningssektoren vil de kunne dekke behovet for arbeidskraft mange steder. NAV kan hjelpe arbeidsgivere med rekruttering, tilrettelegging og lønnstilskudd.

Men kompetanseheving og tilrettelegging er ikke tilstrekkelig. Arbeidsgivere i offentlig og privat sektor må også tørre å tenke nytt og inkludere arbeidssøkere som kanskje har en annen kompetanse eller mangler kompetansen de etterspør. Når det kommer til inkludering i arbeidslivet er arbeidsgivere i privat sektor mer fremoverlent enn vi som er arbeidsgivere i offentlig sektor.

Inkluderingsdugnaden som ble lansert i 2018 hadde som mål at fem prosent av de nyansatte i statlige virksomheter skulle ha hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. I fjor viste en rapport at et flertall av de statlige virksomhetene ikke nådde dette målet. I NAV lyktes vi i 2019 og 2020, men ikke i 2021.

Forskning fra SINTEF viser at arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor er positive til å ta personer som står utenfor arbeidslivet inn på praksisplasser der de får arbeidstrening. Målet er at treningen skal ende med ansettelse.

Forskerne slår fast at offentlige arbeidsgivere nesten aldri ansetter personer de har hatt på arbeidstrening. De mener at regelverket for utlysning og ansettelser setter en stopper for fast ansettelse. I privat sektor er det enklere å opprette stillinger.

Det kan hende vi på sikt bør se på regelverket. Men i første omgang bør vi se på oss selv, vi som er arbeidsgivere i offentlig sektor. Vi har et stort ansvar og vi må finne ut hvorfor vi ikke greier dette bedre. Jeg tror ikke det bare er regelverket som stopper oss, og jeg er ganske sikker på at vi har noe å lære av det som skjer av inkludering i privat sektor.

Forskning i regi av NAV på inkludering av unge viser at ulike yrker og bransjer har ulike forutsetninger for å lykkes med inkludering. Det er størst sjanse for å lykkes der det er lave krav til formell utdanning. På slike arbeidsplasser er det ofte gode systemer for inkludering.

Dagligvarebransjen satser mye på opplæring av personer med lav eller mangelfull utdannelse. Her tror jeg vi i offentlig sektor har noe å lære. I stedet for å lete forgjeves etter den den rette personen med den rette kompetansen, kan vi konsentrere oss om å finne den rette personen og selv sørge for den rette kompetansen.

Jeg tror også vi kan bli bedre på å tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelser og gjøre det mulig å jobbe for dem som utfører arbeidsoppgavene i et litt annet tempo enn flertallet på arbeidsplassen.

Vi kaller det gjerne inkluderingsdugnad når vi snakker om at vi som er arbeidsgivere må ta ansvar og få flere av dem som står utenfor inn i arbeidslivet.

Men det kan ikke sammenlignes med krafttaket vi tar en gang i året for idrettslaget, korpset eller borettslaget, og som vi er ferdige med når vi rydder etter loppemarkedet eller har malt gjerdet i bakgården med to strøk.

Inkludering i arbeidslivet er noe som må bli en selvfølgelig del av hvordan vi jobber og tenker til hverdags. Kanskje vi skal starte med å tenke annerledes når vi skal rekruttere nye arbeidstagere?

Å ta i bruk arbeidskraftreserven er ikke noe vi skal gjøre for å være snille. Vi skal gjøre det fordi vi trenger arbeidskraft på arbeidsplassene våre og fordi et mangfoldig samfunn trenger et mangfoldig arbeidsliv.

Nå må vi som er offentlige arbeidsgivere gripe muligheten til å inkludere flere. Vi forvalter fellesskapets interesser. Da har vi et helt spesielt ansvar for å ta fellesskapets ressurser i bruk.