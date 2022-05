Debatt

Ta lærdom av Jagge-saken

Erfaringen har vist, slik saken til Finn Christian Jagge er et eksempel på, at bruk av sakkyndighet i pasientskadesaker byr på en del utfordringer.

TOM SØRUM, advokat (H), advokatfirmaet Ness Lundin, advokat for Jagge-familien

For at en skal ha krav på erstatning etter å ha blitt påført en behandlingsskade må det foreligge det vi jurister kaller et ansvarsgrunnlag. Det at man er påført en skade, eller dør, er i seg selv ikke nok til at det foreligger et erstatningsansvar.

I pasientskadesaker må det som hovedregel foreligge svikt i helsehjelpen. Dette innebærer at det må være et avvik fra god medisinsk praksis, selv om det ikke er nødvendig å påvise personlig bebreidelse mot den som har begått svikten. Hvor terskelen for ansvar skal ligge, er et juridisk spørsmål, men medisinske sakkyndige er en viktige premissleverandører når alminnelig god medisinsk praksis skal kartlegges, og avvik fra dette skal vurderes.

Til forskjell fra andre personskadeområder, som bilansvar og yrkesskader, er vurderingen fra medisinske sakkyndige avgjørende på ansvarsstadiet i pasientskadesaker. NPE skal, som forvaltningsorgan, utrede og vurdere saken. De etterlatte eller pasienten er prisgitt at forvaltningen gjør en tilstrekkelig og god vurdering av alle forhold i saken.

Erfaringen har vist, slik saken til Finn Christian Jagge er et eksempel på, at bruk av sakkyndighet i pasientskadesaker byr på en del utfordringer. Hovedutfordringen er at de ulike handlingsalternativene i behandlingsforløpet ikke angis.

I Jagges sak ble ikke den erstatningsbetingende feilen identifisert før Helsetilsynet stilte detaljerte spørsmål om selve antibiotikabehandlingen.

I den forutgående uttalelsen fra Ullevål til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), var antibiotikabehandlingen ikke omtalt. Heller ikke i den første sakkyndige uttalelsen fra NPE, ble spørsmålet om når antibiotikabehandlingen ved reinnleggelsen skulle startet opp adressert.

Etter min mening skyldes dette at de ulike stadiene i behandlingsforløpet ikke ble brutt opp og analysert med tilstrekkelig faglig bredde. I Jagges sak ble feilen identifisert til slutt, mye takket være Helsetilsynet. Helsetilsynet er i praksis bare koblet inn i et lite antall av de erstatningssakene som NPE skal avgjøre.

Det er derfor viktig at det tas lærdom av saken, slik at mulige grunnlag for svikt i behandlingen vurderes og angis med den nødvendige grundighet, uten at Helsetilsynet er koblet inn.