Totalhavari for skiforbundet

Av Leif Welhaven

Erik Røste vil ikke ha med Clas Brede Bråthen videre. Det skaper bråk.

Hvem av Erik Røste og Clas Brede Bråthen har egentlig norsk skisport mest bruk for?

I en sunt fungerende organisasjon hadde presidenten og sportssjefen i hopp fint kunnet sameksistere, selv om de ikke akkurat er perlevenner.

I et forbund tuftet på åpenhet hadde det vært takhøyde for å lufte uenighet, også i det offentlige rom.

Med en lederkultur som verdsetter tydelighet, hadde konflikten vi nå er vitne til aldri fått utvikle seg på denne måten.

Men vi snakker altså om Norges Skiforbund. Her har Erik Røste sittet på toppen i snart et tiår.

Nå har han og generalsekretæren fått det for seg at Clas Brede Bråthen ikke kan få ny kontrakt etter 17 års tjeneste.

Siden skiforbundet har kommet til at Bråthen ikke kan jobbe der videre, blir det relevant å analysere hva to sentrale parter har brakt til bordet de siste årene.

Det er ikke opplagt at Clas Brede Bråthen trekker det korteste strået i en sammenligning mellom ham og Røste.

Norsk hoppsport har vært gjennom en fantastisk reise under Bråthens ledelse.

Det er skapt et miljø og en kultur å være stolte av. Hvis ledelsen i skiforbundet er så opptatt av pr-verdi som en kan få inntrykk av, burde Erik Røste være takknemlig for det Clas Brede Bråthen har bidratt med.

Særlig har han vært en foregangsfigur i den utrettelige kampen for å sikre jentene like muligheter.

En sentralledelse som skal være der for organisasjonen, det er faktisk ikke omvendt. Da burde ledelsen være lydhør for hvilken oppbakking sportssjefen har i eget miljø.

I stedet skal visst Bråthen ut for enhver pris. I en slik personalkonflikt må det selvsagt tas forbehold om eventuelt ukjente faktorer. Men her foreligger det så langt ingen forklaring.

Finnes det noe som ligner saklig grunn for å kvitte seg med Bråthen? I tilfelle hadde vel forbundet sagt ham opp nå i stedet for å ikke forlenge kontrakten etter dens utløp?

Offensiven fra skiforbundet mot egen sportssjef får logisk nok Bråthen til å forsvare seg. Fremover blir det juristmat om posisjonen hans kan nulles så enkelt som skitoppene ønsker seg. Svaret fremstår ikke åpenbart.

Det vi uansett ser konturene av, er et omdømmemessig selvmål fra Røste & co.

Hoppmiljøet reagerer, sponsorer reagerer og det er mulig å undres over hvorfor toppledelsen vil seg selv så vondt i enda en betent sak.

Her er det et interessant bakteppe at mannen som nå flekser muskler, i sak etter sak selv har opptrådt på en måte det er grunn til å problematisere.

Mens Bråthen har stått konsekvent på barrikadene for kvinnenes sak, fikk Røste mye kritikk for hvordan han ble sikret en styreplass i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Der kom han inn i et styre bestående av bare menn.

Røste har gjort flere gode ting etterpå, men prosessen var ikke pen.

Dette er bare en av en lang rekke saker der skipresidentens atferd ikke har fremstått nevneverdig oppbyggelig for eget forbund.

Noe av det verste var kommunikasjonen rundt de norske dopingsakene.

Særlig saken til Martin Johnsrud Sundby fremsto som ren sminking av hva dommen går ut på. Den norske fremstillingen står til stryk, om den sammenholdes med flere elementer i dommen. På Røstes vakt ble det også avslørt alvorlige systemfeil, som først ble tatt tak i etter at skaden var skjedd.

Men for Erik Røste har ingen av krisene fått noen konsekvenser.

Det har det heller ikke fått for de ansvarlige i alpint, selv om økonomien er blitt vanskjøttet i år etter år. De store smellene har selvsagt fått ringvirkninger for organisasjonen. Men følger for ledere? Nei da, ikke i dette skiforbundet. De som gikk var de som i sin tid skulle rydde opp.

Nå er det kaos på hoppsiden på vei inn i en OL-sesong. Skiforbundet risikerer å miste en eminent trener i Alexander Stöckl, som sterkt misliker personalbehandlingen sportssjefen hans utsettes for.

Hvordan resten av miljøet fremover, og hvordan striden forløper videre, vil den kommende tiden vise oss.

Vi vet ikke alt om alt i dette miljøet, og en tydelig leder over så lang tid vil selvsagt ha havnet i noen disputter. Men en mer helhjertet, verdibasert ledelse enn Clas Brede Bråthen har stått for er det vanskelig å se for seg.

En hoppleder som står opp for det han tror på skal ut døren. Det valget fremstår bare rarere og rarere dag for dag. Ikke minst med tanke på hvor godt han kommer ut av skiregnskapet, sammenholdt med dem som ikke vil ha ham med.

Saken ser akkurat nå ut som et totalhavari for skiforbundet.