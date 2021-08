SOM FORTALT: – For oss som har gått grundig gjennom opplysningene fra mange afghanske asylsøkere med et åpent sinn kommer ikke den hurtige maktovertakelsen i landet som noen overraskelse. Tvert imot, den var helt som vi forventet, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser afghanske flyktninger ankomme den greske øya Lesbos i 2020.

Løgn og bedrag om Afghanistan

De som har hatt rett i sine beskrivelser og sin frykt om det som faktisk skjer i Afghanistan, er afghanske asylsøkere som ble mistrodd og sendt hjem.

ARILD HUMLEN, advokat

TERJE EINARSEN, professor i folkerett, advokat

Talibans raske maktovertakelse sies å være svært overraskende. Virkelig? Etter vår mening er den bare «overraskende» fordi informasjonen vestlige lands myndigheter har bygget på har vært ufullstendig.

I tillegg har vestlige myndigheter som har vært militært engasjert i Afghanistan bevisst desinformert om situasjonen på bakken gjennom skjønnmaling. Det gjelder åpenbart om mange forskjellige forhold. Men ett forhold peker seg ut: Man har ikke talt sant om hvordan Taliban hele tiden har infiltrert et korrupt afghansk styre understøttet av vestlige bidrag.

Informasjon fra bakken har blitt filtrert vekk. Det gjelder helt sikkert informasjon gjennom militær etterretning og frem til politisk nivå. Men det gjelder også for viktig sivil informasjon. En kanal for informasjon om den virkelige situasjonen i Afghanistan er all den detaljerte informasjonen som i årevis har blitt formidlet av afghanske asylsøkere i Norge og andre land gjennom asylsystemet.

Vi har studert mange slike saker, i roller som advokat og som forsker. Det som har vært slående, er hvordan norske utlendingsmyndigheter og norske domstoler systematisk har mistrodd afghanske asylsøkere. Det gjelder særlig de som har inngitt informasjoner i egen sak som ikke har stemt med det bildet våre myndigheter har slått seg til ro med.

Viktige opplysninger som ikke har passet inn i det norske virkelighetsbildet av situasjonen i Afghanistan har altså systematisk blitt skjøvet til side. Det har medført at den individuelle asylsøkeren ikke anses som troverdig. Når det av flere asylsøkere uavhengig av hverandre er gitt opplysninger om felles erfaringer, har norske myndigheter lagt til grunn at opplysningene må ha vært samordnet under flukten, og dermed at «løgnen» er desto større.

Norske myndigheter har dermed utelukket at opplysninger bekreftet av flere uavhengige kilder (asylsøkere) øker sannsynligheten for at de er korrekte. Det har igjen over tid skapt et klima med utstrakte fordommer mot afghanske asylsøkere i utlendingsforvaltningen, i Landinfo og i domstolene.

I vedtak og dommer benyttes rutinemessig sjablonger som «påfallende», «uvanlig», «usannsynlig» og «lite troverdig», vel og merke uten at det finnes fnugg av objektive bevis for at asylsøkeren har talt usant. Ofte gjelder dette perifere detaljer i saken, men da er avslaget likevel gitt.

Denne banale kvasi-juridiske teknikken som Høyesterett har satt sitt godkjent-stempel på, har gjort det mulig å filtrere bort mye informasjon som kunne gitt norske myndigheter et sannere bildet av situasjonen på bakken i Afghanistan. Det gjelder for eksempel opplysninger fra asylsøkere om hvorfor de ikke kan få beskyttelse av afghanske myndigheter hvis de har kommet i konflikter hvor korrupte lokale myndigheter og personer i Taliban hevdes å være involvert. Nemlig at mange med myndighet i Afghanistan og konkrete personer har arbeidet for begge sider samtidig – om «dagen» for afghanske myndigheter støttet av Vesten og om «natten» for Taliban, slik det ble utlagt i en sak for norske domstoler hvor asylsøkerne ikke ble trodd.

Dermed har antakelig mange afghanske asylsøkere fått uriktige avslag, men det har tilfeldigvis passet bra med byråkratiske mål gitt det politiske klima på dette rettsområdet. Dermed har regnestykket tilsynelatende kunnet gå opp, men bare fordi mye av fakta-forståelsen har vært bygget på løgn og bedrag fra allierte myndigheter om situasjonen i Afghanistan. Men også fordi norske myndigheter og domstoler samtidig har gitt blaffen i innsiktsfull rådgivning fra FNs høykommissær for flyktninger.

Selv når Høykommissæren har gått inn i enkeltsaker med klare advarsler mot å returnere flyktninger, har norske myndigheter valgt å neglisjere advarslene. Heller ikke FNs tolkning av flyktningkonvensjonen har våre tre statsmyndigheter brydd seg nevneverdig om i de senere år.

For noen av oss som har gått grundig gjennom opplysningene fra mange afghanske asylsøkere med et åpent sinn – uten å mistro allerede i utgangspunktet opplysninger som ikke har passet med det offisielle bildet – kommer ikke den hurtige maktovertakelsen som noen overraskelse. Tvert imot, den var helt som vi forventet, gitt det pill råtne afghanske myndighetssystemet vestlige land har bygget opp.

De som har hatt rett i sine beskrivelser og sin frykt, er afghanske asylsøkere som ble mistrodd og sendt hjem. Norske myndigheter skylder mange personer en unnskyldning, også fordi man her til lands har insistert på fiksjoner om trygge interne deler i Afghanistan, og bygget på hjemmesnekrede versjoner av hvordan flyktningkonvensjonen er å forstå – i strid med hva FN har ment.

Nå er det store bedraget avslørt, og det var ikke asylsøkerne som løy om Afghanistan.