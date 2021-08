Leder

Destruktiv klimadebatt

Retorikken til Lan Marie Berg og Arild Hermstad er kanskje bra for MDG, men neppe for klimadebatten, skriver VG på lederplass. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

FNs klimarapport er en alvorlig advarsel om at klimautslippene må ned raskere. Men et svært polarisert debattklima er å gjøre klimasaken en bjørnetjeneste.

Forrige uke gikk Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg hardt ut mot statsminister Erna Solberg (Høyre). Hun mente Solberg har et personlig ansvar for det dødelige ekstremværet vi har sett i Europa i sommer. Begrunnelsen er den norske oljepolitikken som hun beskylder Solberg for å være en pådriver for.

Slike drøye påstander er kanskje en effektiv måte å få oppmerksomhet om Miljøpartiet De Grønne. Men for klimasaken er en slik debattform mer til skade enn til gagn.

Skal vi som samfunn lykkes med å få ned klimagassutslippene og omstille samfunnet, må vi få folk og næringsliv med på laget. Det er neppe en effektiv måte å beskylde folk for å ikke bry seg eller tillegge andre ansvar for naturkatastrofer.

Det hviler et stort ansvar på skuldrene til politikerne vår. Derfor er det all grunn til å stille de oljevennlige partiene til ansvar. Men det må handle om konkrete tiltak og løsninger, ikke om symboler eller vrengebilder.

Dessverre har alle klimadebatter en tendens til å kortslutte med det evige spørsmålet om å sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon. MDG fremstiller dette som en slags trylleformel, men innsatsen må rettes inn mot å omstille samfunn og næringsliv.

Oljepolitikk er naturlig nok krevende for norske politikere. Det har vært en bærebjelke i norsk økonomi og et fundament for vår velferd. Derfor er det ikke rart at mange blir bekymret for sine jobber.

Samtidig er det grunn til å nyansere debatten. Et vanlig angrep fra miljøbevegelsen er at Norge ikke har gjort noen ting. Slik er det heldigvis ikke.

Når Norge fremstilles som en versting og kommer dårligere ut enn naboland på noen statistikker, skyldes det at vi lenge har hatt grønn energi. Der Norge har hatt fornybar vannkraft, har andre land brukt kull. Derfor ser tallene mye bedre ut når de omsider faser ut sine langt mer forurensende energikilder. Det skal ikke være en hvilepute, men er en del av bildet.

Det sier mye om klimadebatten at de to partiene på venstresiden som kaller seg klimapartier, MDG og SV, er i full klinsj. MDGs nestleder Arild Hermstad kaller det et svik at SV ikke vil stille olje-ultimatum i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap og Sp.

Hermstad sier til Dagbladet at de lurer velgerne med klimaengasjementet sitt. Det får SVs Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken til å tenne på alle plugger. De beskylder MDG for å være mer opptatt av seg selv enn av klimaet.

Denne kjeklingen er kanskje god indremedisin, men for å løse klimakrisen er det til liten hjelp.