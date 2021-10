Leder

Urett mot urfolket

KULTURSKATT: Sametingspresident Aili Keskitalo og museumsdirektør Anne May Olli ved trommen som det danske nasjonalmuseet gjør krav på.

En over 300 år gammel samisk tromme, som ble konfiskert av danskene i 1692, har sitt rettmessige hjem på den norske urbefolkningens museum i Vest-Finnmark.

Gjenstanden – en såkalt runebomme – er den eldste av kun tre komplette originaltrommer fra denne tiden. Nå må den få permanent plass i Sápmi.

Siden 1979 har det rituelle instrumentet vært midlertidig deponert ved De Samiske Samlinger i Karasjok. Men 1. desember går låneavtalen med Nationalmuseet i København ut.

Det danske nasjonalmuseet har flere ganger bedt om å få den sjeldne trommen «hjem igjen», noe som provoserer både direktøren ved RiddoDuottarMuseat, det samiske museet i Vest-Finnmark, og sametingspresident Aili Keskitalo.

De er svært tydelige på at runebommen allerede er hjemme. Keskitalo har nå skrevet brev til dronning Margrethe, og bedt henne instruere Nationalmuseet.

Den direkte henvendelsen fra sametingspresidenten til Dronningen er diplomatisk delikat. Men speiler det minst like delikate i danskenes erverv av trommen, som kongemakten konfiskerte fra urbefolkningen i nord på sent 1600-tall.

Runebommen ble innlemmet i Det Kgl. Kunstkammer, opprettet av enevoldskongen Fredrik III i daværende Københavns slott, og ble siden overført til Nationalmuseet i 1849 da den danske stat i tråd med landets nye grunnlov overtok kongens private samlinger.

Såkalt repatriering av kulturskatter som av ulike årsaker er blitt ført ut av opprinnelseslandet, er ofte forbundet med strid.

Det vanligste argumentet mot tilbakeføring er tidsaspektet; at regimer og myndigheter som i sin tid sto bak utførselen har opphørt og således ikke kan holdes ansvarlige for angivelig tyveri, og at gjenstanden nå har «naturlig» tilhold der den er i dag.

Det mest kjente eksemplet er kunstskattene som lord Elgin i sin tid tok med seg fra Akropolis, og som i dag utgjør en bærende del av British Museum. Samtidig var det en plyndring, hvis man vil bruke det ordet, som sannsynligvis berget den såkalte marmorfrisen fra Parthenon-tempelet.

At museer og samlinger i andre land har reddet skatter som ellers ville gått tapt dersom de forble i opprinnelseslandet, er det andre tunge argumentet.

Noen regimer anses fortsatt som uskikket til å ivareta sin egen kulturarv. Andre har lagt alt til rette for tilbakeføring, men repatriering motarbeides på regjeringshold av gjenstandenes nye vertsland. Igjen er Akropolis et talende eksempel.

Samtidig går noen forbilledlig foran. Det norske Kon-Tiki Museet tok selv initiativet til å begynne hjemføring av arkeologisk materiale til Rapa Nui i Chile, mer kjent som Påskeøya. I sin tid utforsket av Thor Heyerdahl, som tok med seg en rekke gjenstander derfra for å forske videre på dem i Norge. Nå får de sitt naturlige tilhold i hjemlandet.

Slik også RiddoDuottarMuseat er et naturlig hjem for runebommen som tilhørte sjamanen Anders Paulsen. Hans navn er knyttet til den siste av de store trolldomsprosessene i Finnmark, en av de drøyeste prosessene mot urfolket i nord.

Norge og Danmark har begått stor urett mot urbefolkningen. Det vil være skammelig om uretten fortsetter.