IKKE STENG SKOLENE: – Fritiden er tatt fra ungene – nok en gang. Ikke ta fra dem skolen også, skriver kronikkforfatteren.

Kjære lærere – dette er beintøft for oss alle!

Dere sier at dere føler dere glemt i pandemien. At dere er slitne, at ingen ser dere. Men vi er alle slitne. Vi er mange som føler oss glemt. Og jeg skal ærlig innrømme at jeg er en av dem.

KLARA GULLBERG PLAINE, advokat

Jeg skal også innrømme at jeg er livredd for å si det høyt. Jeg føler ikke jeg kvalifiserer til å få lov å være sliten.

Er det et yrke jeg har stor respekt for – så er det læreryrket. Som lærerbarn av to foreldre som sto trofaste i tjenesten i skoleverket i 40 år får man respekten for yrket inn med morsmelken. Jeg unnet min mor hver eneste dag i den lange sommerferien hun hadde hvert år. Den trengte hun.

Selv valgte jeg en annen vei. Som advokat har jeg en annen jobbhverdag enn den mine foreldre hadde. Var min mor borte fra jobben på grunn av sykdom, fikk hun vikar. En annen lærer steppet inn og tok over undervisningen hennes.

Som advokat har jeg aldri fri. Frister i rettssaker tar ikke hensyn

til syke barn, karantene eller stengte skoler. Er jeg borte fra jobb en dag, er det ingen vikar som stepper inn for meg. Jeg må gjøre dobbelt så mye neste dag. Det er en del av jobben, og jeg har valgt det selv. Derfor har jeg heller aldri klaget.

Dersom jeg ikke overholder rettslige frister i jobben min, får det store konsekvenser og milliontap for arbeidsgiver. Likevel er ikke jobben min definert som viktig eller «samfunnskritisk» nok til at jeg får ha barnet mitt på skole eller SFO, slik deres yrkesgruppe får. Min 6-åring, som i det siste kun har blitt omtalt som en «smittebombe», en «smittespreder» og et «forstyrrende element» skal etter deres mening gå hjemme med meg i hele vinter – og klare seg selv. Hun, som for bare et halvt år siden gikk

i barnehage. Hun, som ikke engang kan klokken, og på ingen måte er i stand til å ta vare på seg selv.

Den jobben dere som lærere gjør, mener dere jeg skal gjøre. Ved siden av min 100-prosent stilling som advokat.

Dere føler dere glemt, men det er ingen andre yrkesgrupper utenom helsevesenet som har fått så mye medieoppslag og oppmerksomhet i pandemien som dere. Og hver gang det kommer et nytt oppslag, får jeg klump i magen. Jeg har hatt klump i magen hele julen, fordi jeg ikke vet om jeg kommer til å få gjort jobben min i januar. Klump i magen fordi jeg ærlig talt ikke vet hva jeg gjør om skolen stenger igjen. Å lese at dere mener dere går på jobb for at vi foreldre skal slippe å ha barna «forstyrrende rundt» oss hjemme, er utrolig sårende. Hvor er respekten for min jobb? Hvem er det

egentlig dere mener skal gjøre min jobb, mens jeg gjør deres? Og hvordan tror dere min seksåring har det uke etter uke – uten kontakt med lærere og andre barn, mens vi foreldre jobber?

Det er ikke meg dere lærere skal gå på jobb for, det er for barna. Jeg sitter ikke på hjemmekontor frivillig. Fritid og privatliv ofrer vi alle så lenge dette pågår, også jeg. Med redusert åpningstid på skole og i barnehage, har jeg i realiteten ingen fritid. Den tiden jeg mister på dagtid, må jeg ta igjen om kvelden dersom jeg skal få en full arbeidsdag.

Heller ikke smitten er vi beskyttet fra, så lenge vi har barn på skole og i barnehage. Vi som familie har nettopp tilbrakt hele julen i isolasjon, 11 dager til sammen, som følge av at vi fikk deltaviruset i julegave to dager etter at skolen stengte. Vet dere – det klarte vi fint. Vi foreldre var fullvaksinerte, og barna fikk milde symptomer. Noen dager med feber, det tålte vi.

De fikk ikke romjulen med familien på Vestlandet som de hadde gledet seg til, men de fikk julefeiring med foreldrene sine som er det viktigste. Smitten kom sannsynligvis fra skolen, men den risikoen har vi vært klar over i hele høst. Vi må lære oss å leve med viruset. Vi må stole på at vaksinen beskytter oss.

Viruset er ikke farligere nå, enn det var i september. Det er regjeringens dårlige planlegging som gjør at vi igjen blir satt under press, og igjen er det barna det går utover. De har nok en gang «fritidskarantene» på ubestemt tid. For det er det de i realiteten har. Fritiden er tatt fra dem – nok en gang. Ikke ta fra dem skolen også.

Så til dere politikere. DERE har hovedansvaret. Fra 15. november ble satt nye smitterekorder hver dag i dette landet, uten at dere gjorde noe. Det var krise lenge før omikron kom. Deres elendige håndtering av pandemien har ført til en polarisering av samfunnet jeg aldri hadde trodd jeg skulle se i

Norge.

Personlig synes jeg fritidskarantene er helt meningsløst å pålegge lærere, når de ikke selv kan velge antall nærkontakter i løpet av skoledagen. Barn uten symptomer sprer lite smitte, og det burde være fullt mulig for lærere å teste seg jevnlig uten at man skal måtte gå i karantene hver gang det har vært et smittet barn på skolen. Det er tiltaket «fritidskarantene» som er problemet her, ikke barna.

Å innføre fritidskarantene for lærere er å be om skolestenging. Igjen ofrer dere barna, for en sykdom som påvirker dem så lite at vi må teste dem for å finne ut om de faktisk har den eller ikke.

Ser dere ikke hvor absurd samfunnet har blitt?