Tålmodigheten er tynnslitt

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Tilliten til regjeringens pandemihåndtering har falt som en stein, men det er ikke nødvendigvis en knusende dom. Sannsynligvis ville Erna Solberg slitt med den samme spagaten som Støre og Kjerkol. Nå rettes sinnet mot de uvaksinerte.

Etter at landet ble stengt ned i mars i fjor, kunne Erna Solbergs regjering glede seg over stor oppslutning fra folket. På det høyeste mente 84 prosent at Solberg og Høie har håndtert corona-krisen godt eller svært godt. Kun fattige 3 prosent mente regjeringen hadde håndtert situasjonen dårlig. Samtidig strømmet velgerne til Høyre. Selv om tallene dalte noe, fortsatte de å være svært høye.

Nå sier kun 34 prosent at Støres regjering håndterer pandemien godt. Det er færre enn deres egne velgere. 24 prosent mener de har håndtert pandemien dårlig eller svært dårlig, men mange er usikre. Det er Respons analyse som har utført meningsmålingene for VG.

Det gleder neppe regjeringen i en mørk førjulstid, men er ikke nødvendigvis en så knusende dom over Støre og Kjerkols ledelse som man kan tro. Sannsynligvis er vi alle preget av at pandemien er inne i en helt annen fase. Det gir dem som styrer helt andre utfordringer.

Solberg og co. fikk nyte godt av den såkalte «rally ’round the flag»-effekten». Det betyr at folk slutter opp om sine ledere i krisetider. I pandemiens første fase opplevde så ulike statsledere som Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnsen, Donald Trump og den da kriserammede Giuseppe Conte i Italia en tillitsboost.

Det gjorde også Sveriges statsminister Stefan Löfven, som i norske øyne fremsto noe svak og passiv. Vi så for øvrig det samme under finanskrisen.

Dette var imidlertid ikke hugget i stein. Tillit er kortvarig, og vil etter hvert avhenge av hvor godt man faktisk styrer og iscenesetter seg selv. Boris Johnson har neppe samme oppslutning i dag for å ta det eksemplet.

Det er ulike teorier om hvorfor det er slik. En ytre fiende er gjerne samlende, og lederne blir et slags felles symbol for landet. Derfor heter det seg også at upopulære statsledere gjerne starter en krig.

Pandemien ble en slik ytre fiende. Folk var redde, og frykt gjør åpenbart noe med folk. Det oppsto en slags indre justis og samling rundt leirbålet.

En annen årsak er at opposisjonen har en tendens til å bli taus og slutte rekkene. Det var ikke slik at Ap i opposisjon ikke prøvde å kritisere Solberg-regjeringen. Men de opplevde raskt at forsøkene på kritikk falt på steingrunn.

Selv svært tvilsomme tiltak, som hytteforbud, var det vanskelig å kritisere. Derfor handlet den politiske debatten stort sett bare om økonomi og støtteordninger.

Nå er det et merkbart stemningsskifte. Folk er luta lei av pandemi og restriksjoner. Tålmodigheten er tynnslitt, uansett hvor stor tillit man måtte ha til myndighetene.

Men en stor forskjell er at mange ikke lenger er redde. Derfor er det et helt annet klima for å kritisere og debattere tiltakene. Også fra pressen er det merkbart flere som stiller spørsmål ved begrunnelsene.

Kritikk mot myndighetenes håndtering er ikke nytt. Tidligere har det vært kritikk av både vaksinetempo og forskjellsbehandling av grupper. Det vakte eksempelvis forargelse med fulle fotballtribuner og elleville fans som feiret seriegull i Bodø, mens kultur- og serveringsbransjen nok en gang må stenge ned.

Hvorfor kan man ikke nyte et glass vin på en restaurant eller høre på en konsert, mens folk stimler sammen på Ikea og andre kjøpesenter, har vært et gjentagende spørsmål.

De siste ukene har mye av debatten handlet om sykehuskapasitet. Stadig flere har stilt spørsmål ved hvorfor intensivkapasiteten ikke er styrket. Andre har tatt til orde for at dette egentlig er en sykehuskrise mer enn en coronakrise.

Etter at det ble kjent hvor stor andel av de innlagte som er uvaksinerte, har det bygget seg opp et økende sinne, og et press på at flere må vaksinere seg. Mange blir provosert av at man utsetter befolkningen for inngripende tiltak, men behandler de uvaksinerte med silkehansker.

De siste dagene har det kokt over på sosiale medier. Debatten vil nok fremover i større grad handle om coronapass og vaksinetvang, og mange vil vise til hva andre europeiske land gjør.

En annen debatt handler om skoler og barnehager. En kritikk av den forrige nedstengningen, var at skolene var stengt lenger enn nødvendig. Det har også kommet internasjonal forskning som viser at læringsutbyttet på hjemmeskole var svakt.

Derfor kvier regjeringen seg for å stenge skolene selv om det åpenbart er betydelig smittespredning der. Oslo kommune har allerede varslet at det blir digital skole fra 17. desember.

Selv om kritikken mot tiltakene er mer høylytt nå, er det helt sikkert en del som mener at tiltakene ikke er strenge nok. Noen etterlyser «den gode, gamle tiden» med full nedstengning og savner da Bent Høie leste dikt, hang opp julestjerne og innførte besøksforbud i private hjem. Også den gruppen vil mene at håndteringen ikke er god nok.

Å håndtere pandemien har alltid være krevende, men den spagaten Støre og Kjerkol står i gjør det neppe enklere.

