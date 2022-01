Kommentar

Nominasjonene til Idrettsgallaen: Hvor er Glimt-sjefen?

Av Leif Welhaven

Kjetil Knutsen er utelatt fra nominasjonene til «Årets trener» på Idrettsgallaen.

Det er mer enn et glimt av forbigåelse at Kjetil Knutsen er utelatt fra listen over nominerte til «Årets trener» på Idrettsgallaen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er en årlig tradisjon at det blir støy rundt hvem juryen velger og vraker når norsk idrett hedrer seg selv i starten av januar.

Etter et spinnvilt sterkt idrettsår har utvelgelsen åpenbart vært vanskelig - det vet vi som lagde VGs liste over de «100 største idrettsstjernene» mye om.

Denne gangen er det jevnt over mye fornuft å spore i gallajuryens arbeid, men i spesielt én kategori er det noe som er veldig vanskelig å forstå.

Bodø/Glimts Kjetil Knutsen er ikke funnet verdig en plass blant de syv nominerte til prisen for «Årets trener».

En som har skapt det han har gjort i den mest populære idrettsgrenen, er rett og slett forbigått.

På mange måter er det Knutsen har gjort i Nordland et erkeeksempel på hvordan man bygger noe i norsk idrett. Han har skapt et samhold. Et fellesskap. Det er møysommelig reist et byggverk tuftet på tydelig fordelte oppgaver - og en tro på hva som kan være mulig om man får til noe sammen.

Resultatet er et lag som ikke bare har vunnet serien to år på rad, men som har utviklet en stil og et sting som bare Rosenborgs glansdager kan matche i norsk klubbfotball.

Enda mer imponerende er det hvordan fremgangen er skapt parallelt med å tenke drift og økonomi.

Nøkkelspillere er solgt, men andre har stått frem hver gang og dermed vist hvordan «vi» er større enn «jeg». Det er ikke bare Knutsens fortjeneste, men det er ingen tvil om det står enorm ære av hva bergenseren har skapt langt hjemmefra.

Likevel holdt det altså ikke for juryen til en nominasjon. Det skal sies at det selvsagt er blytung konkurranse også i denne kategorien.

Navn som Gjert Ingebrigtsen og Leif Olav Alnes er opplagte kandidater også i år, og også en som sandvolleyball-trener Kåre Mol fortjener å stå på listen.

SERIEMESTER: Kjetil Knutsen ledet Glimt til nok et seriegull i 2021.

Men det er for eksempel mulig å diskutere om Knutsen bør plasseres bak Thorir Hergeirsson. Ja, håndballjentene endte det årlige desembermesterskapet med VM-gull, men det store målet for 2021 ble ikke innfridd etter semifinaletap mot en komité med forbokstaven R.

Også andre kandidater, som landslagstreneren i roing, er det mulig å sette Knutsen opp mot.

Dette handler på ingen måte om at utvalgte kandidater har gjort en dårlig jobb, men at det Knutsen har skapt i en ofte utskjelt norsk klubbfotball faktisk er ganske så unikt.

For skuffede fotballhjerter i nord kan det forhåpentligvis ligge en trøst i at Bodø/Glimt er nominert som «Årets lag», selv om det ikke retter opp forbigåelsen av treneren.

For øvrig blir det nok et rotterace mellom to friidrettsutøvere om tittelen «Årets mannlige utøver», der det trolig blir vanskelig å komme unna Karsten Warholm også i denne kåringen.

På kvinnesiden er feltet mer åpent, og her kan vi fort få en vinner fra en vinteridrettsgren.

Mye er usikkert foran denne idrettsgallaen, men én ting er på det rene.

Det blir ikke konsensus rundt denne utdelingen heller.

Og det er egentlig ganske så sunt.