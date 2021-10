Kommentar

Spisekrisens truende taushet: Ordet og bordet henger sammen

Av Leif Welhaven

Pål Golberg våget å si fra om at han merket at skitalentet Emilie Fleten slet. Det takker hun ham for i dag.

Første skritt for å bekjempe et problem er å erkjenne det. Mye må gjøres med hvordan vi omtaler spiseforstyrrelser i idretten.

Bordet fanger en person som utvikler en spiseforstyrrelse. Lidelsen kommer i mange former, men fellesnevneren er at man blir overopptatt av mat.

Ordet fanger når det gjelder hvordan et miljø velger å forholde seg til et problem. Det er ikke likegyldig hvilke betegnelser og uttrykk som blir brukt.

I idretten hører vi ofte varianter som at det er vanskelig å få i seg nok mat når du trener så mye, eller at balansen mellom inntak og uttak kan være krevende.

Det er ikke feil i seg selv, og mange utøvere holder seg gående på eggen gjennom karrieren, uten noensinne å bikke over.

Men signaleffekten er skummel dersom viljen til å snakke om spiseproblemer stopper her.

Sannheten er jo at risikoen for å utvikle alvorlig sykdom er markant høyere i toppidretten enn i samfunnet ellers. Utholdenhetsidretter som langrenn er åpenbart utsatt, men også grener som sykkel, turn og hopp er i risikosonen.

Hvorvidt det er åpenhet eller stigma rundt faremomentene, kan utgjøre forskjellen på hvem som fanges opp og hvem som virkelig får problemer.

Den svenske landslagslegen Per Andersson har satt fingeren på en sentral side ved spisekrisen.

Samtalen - eller fraværet av den - rundt det som truer.

«Det er vår største utfordring innenfor utholdenhetsidretten akkurat nå. Og den gjelder spesielt for kvinnene. Det er en taushetskultur som er ødeleggende», sier Andersson.

Sveriges landslagslege Per Andersson tar et oppgjør med taushetskulturen rundt mat og vekt i skimiljøene.

På den ene siden er det til forstå at det er ømtåelig.

Temaet er sensitivt, helseopplysninger er personlige og hver sak er spesiell. For utøvere som selv finner den rette balansen, kan det oppleves belastende om et helt miljø føler seg sykeliggjort. Det er jo ikke slik at alle får trøbbel.

På den andre siden preger samtaleklimaet hvordan unge, sårbare mennesker blir håndtert i møtet med toppidrettens jag og krav.

Den siste tiden har VG omtalt flere historier om skiløpere som har fått oppleve idrettens syke side.

Ved at talentet Christiane Honerud Olsen valgte å være åpen hvordan hun tok veien fra å vokse opp i en helt vanlig skifamilie, til at det gikk helt galt for henne, vil forhåpentligvis veien til å be om hjelp bli kortere for andre.

Trenerpappaen skjønte kanskje ikke så mye underveis om hva som skjedde med datteren. Men han hadde den sunne reaksjonen da han omsider våknet: Denne historien må folk få høre.

Et spørsmål sett i ettertid, er om det hadde vært mulig å forebygge og forhindre utviklingen dersom det var vanligere å snakke om spiseproblemer i skimiljøer?

For talentet Emilie Fleten rådet fornektelsen lenge om hvordan fikseringen på mat og kropp hadde tatt overhånd. Noe av det forløsende for at hun fikk snudd det, var et forbilde som våget å si fra. I dag kan Fleten takke blant annet Pål Golberg for at hun fikk snudd det.

Det sterke gjensynet mellom dem viser verdien av å snakke om noe vanskelig.

Den tidligere skiløperen Siri Halles historie underbygger hvordan problemstillingen slett ikke er av ny dato.

Tidslinjen intensiverer behovet for å stille spørsmål ved hva som er gjort - eller ikke gjort - på systemsiden for å skape sunnere rammer i utholdenhetsidrettene.

Ingen skal skremmes unødig, men det er grunn til å være bevisste på hvor galt det kan gå når en spiseforstyrrelse fester seg.

Vi snakker om psykiatriens mest dødelige lidelse.

Selvtillit og selvbilde er utsatt. Blant en serie fysiske farer, finner vi ifølge Statens helsetilsyn lav kroppstemperatur, dårlig blodsirkulasjon, at menstruasjonen blir borte, benskjørhet, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt og forandringer i sentralnervesystemet.

Rundt 50.000 norske kvinner i alderen 18-44 år lider til enhver tid av en form for spiseforstyrrelse, anslår helsemyndighetene.

Det er viktig å understreke at spennvidden er enorm for hvor hardt hver enkelt rammes.

Men spiseproblemer kan være et forstadie til spiseforstyrrelser. Da må oppmerksomhet og årvåkenhet i utsatte miljøer være ekstra skjerpet.

Her har idretten en jobb å gjøre.

Problemet er ikke løst over natten.

Men en god start er om vi kan pakke vekk omskrivninger og snakke mer åpent om hva idrettens syke side faktisk er for noe.

En fare for liv og helse.