Kommentar

Vi har glemt de unge guttene

Av Astrid Meland

FORVRENGTE IDEALER: Digre muskler og null underhudsfett er idealet som vises frem av treningsinfluensere i sosiale medier.

Det er bra med fokus på jenteproblemer. Men for unge menn gjenstår flere tabu.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kroppspress, spiseforstyrrelser, utseendefokus. Alt dette er «jenteting». Har vi trodd.

Men flere av de unge guttene som VG har snakket med i sin serie om megareksi har vært så opphengt i muskler og slanking, at det styrer hele livet deres.

Et avslappende måltid med venner blir en pine. Å gå glipp av en treningstime gir angst. For noen tipper det helt over. Det tvangsmessige opphenget i kropp og mat har ført til angst, depresjon og selvmordsforsøk.

Noen blir så syke at de risikerer å dø av underernæring.

VAR ALVORLIG SYK: Leon Pal er i dag 22 år. Han var alvorlig syk med spiseforstyrrelse da han var ungdom.

En sykepleier sier til VG at hun tror spiseforstyrrelser er like utbredt blant gutter som jenter. Men det er jentene som får hjelp.

Leon, en av guttene som har snakket med VG, forteller om skammen da han ble innlagt. For på toppen av alt det andre, følte han seg som «den eneste gutten med anoreksi.»

For sykdommen er ikke like lett å oppdage hos guttene. De store musklene kan dekke over hvor tynne de egentlig er. Vekten kan fremstå som innenfor normalen.

Og det er jo bra at guttene trener istedenfor å henge rundt kjøpesenteret og ta dop, ikke sant?

Alt skal ikke sykeliggjøres. At noen er «avhengig» av å trene, det er ikke nødvendigvis galt.

Men foreldre bør kanskje være litt mer obs på hva slags sosiale medier de gir små barn tilgang til. Tik Toks algoritmer synes å være verst. Du kommer deg gjerne ikke ut av kaninhullet.

En populær tagg handler for eksempel om hva folk spiser i løpet av en dag. Som ofte nesten er ingenting.

Akkurat som unge kvinner ser på modellvakre kjendiser, påvirkes unge menn av influencere, som lever av å vise frem sixpacken sin.

Igjen er det verdt å lytte til ekspertene som uttaler seg i VG: Dette har tatt skikkelig av på 2010-tallet, etter at guttene fikk perfekte kropper rett inn på mobilen sin.

TIKTOK: En verden av mannlige kroppsinfluensere er tilgjengelige som spiser lite, trener mye og som påvirker unge gutter.

De sosiale mediers baksider er etter hvert blitt mer og mer tydelig.

Men så langt er det de radmagre jentene som nekter å spise vi har vært på vakt for.

Helt frem til for få år siden var et av kriteriene for å få en anoreksidiagnose tap av menstruasjon.

Og det er ikke bare her unge menn er oversett. Til tross for at de er overrepresentert på en rekke foruroligende statistikker som lærevansker, selvmord, kriminalitet, rus.

Det betyr ikke at vi skal sette kjønn opp mot hverandre. Både gutter og jenter som sliter trenger å bli sett og få hjelp.

Men for en tenåringsgutt hjelper det kanskje ikke så mye at jentene tør å spørre om hjelp.

Vi trenger noen sunne influensere. Og å bryte ned noen tabu for gutter og menn.

Slik har de som har stilt opp i VG vært med på å bryte barrierer. Kanskje hjelper de andre.