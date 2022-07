HELSE: – Metanolforgiftninger blir ofte kalt «den store imitatoren» fordi den ofte fremstår som helt andre, vanligere medisinske tilstander, skriver kronikkforfatteren.

Den glemte krisen

Metanolforgiftning skjuler trolig titusener av dødsfall, tilfeller av uførhet og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Norge har en gyllen mulighet til å gå i bresjen for å få metanolforgiftning på agendaen internasjonalt.

KYRRE LIND, tidligere leder av Methanol Poisoning initiative (Metanolinitiativet), et samarbeid mellom Leger Uten Grenser og Oslo universitetssykehus

Episoden på Sørlandet denne helgen, hvor man mistenkte at et ukjent antall personer hadde fått i seg metanol, viste seg å ha andre årsaker.

Men sykehuset gjorde likevel en både riktig – og viktig – jobb ved å ta metanolforgiftning i betraktning.

Metanol er et giftig alkohol som typisk blandes inn i illegal alkohol – eller til og med hånd-desinfeksjonsmidler – i vinnings hensikt.

Det kan dukke opp hvor som helst der noen vil gjøre lette penger, på en backpacker-bar i Indonesia, blant turister i Praha, i en landsby i Kenya, eller i smuglersprit i Norge.

Norge har heldigvis et godt helsevesen som nettopp som på Sørlandet sykehus tar metanolforgiftning med i betraktningen, og om enn analysesvar tar tid, mens man i mange deler av verden er både uten kunnskap og spesielt uten tilgang på diagnostikk.

Hvert år blir tusenvis av mennesker metanolforgiftet verden over – voksne og barn, unge og gamle. Oftest affiserer det de fattigste av de fattige. Dagen etter hendelsene på Sørlandet kunne vi lese i Al Jazeera at minst 28 mennesker har omkommet etter å ha drukket sprit som inneholdt metanol, i delstaten Gujarat i India. 60 andre har blitt alvorlig syke.

I tillegg til den høye dødeligheten ved metanolforgiftninger, får mange av de overlevende permanent hjerneskade og synsskader, alt fra tåkesyn til komplett blindhet. Dette affiserer ikke bare ofrene selv, men også familiene deres. Hele lokalsamfunn lider når forsørgerne går bort eller blir blinde.

Leger uten Grenser (MSF) i Sørøst-Asia definerte dette i fjor som en av de glemte krisene i verden. På tross av muligheten for svært effektiv behandling lider de fleste av ofrene av en altfor sen diagnose på grunn av vanskelig – og oftest fraværende – diagnostikk.

Metanolforgiftninger blir ofte kalt «den store imitatoren» fordi den ofte fremstår som helt andre, vanligere medisinske tilstander. Dette er trolig den viktigste grunnen til at vi bare kjenner til «toppen av isfjellet» hva gjelder antall utbrudd og antall pasienter – diagnosen er avhengig av

laboratorier med tilhørende kvalifisert helsepersonell, noe som oftest er utilgjengelig.

Som et eksempel fant man i 2020 at enkelte av områdene som ble hardest rammet av covid-19 i Iran hadde flere døde av metanolforgiftninger enn av covid-19; hovedsakelig grunnet metanol innblandet i håndsprit.

Det finnes ingen global registreringsmekanisme av disse tilfellene og mørketallene er store.

«Den glemte krisen», som Leger uten grenser kalte det, skjuler trolig titusener, kanskje mange flere, dødsfall, tilfeller av uførhet og samfunnsmessige konsekvenser knyttet til metanolforgiftning.

Internasjonale helsemyndigheter, FN, WHO og andre har i liten grad tatt konsekvensen av dette massive problemet – så langt har det kun vært beskjedne forsøk på å gjøre en usynlig og glemt krise synlig.

Norske myndigheter har i lang tid markert seg høyt og tydelig internasjonalt med å jobbe for FNs bærekraftsmål og internasjonal helse; her har Norge en gyllen mulighet til å gå i bresjen for å få metanolforgiftning på agendaen internasjonalt slik at vi får en bedre oversikt over de faktiske tallene.

Da kan vi kanskje unngå at titusener av mennesker dør og lokalsamfunn verden over lider på grunn av noe så enkelt som en manglende blodtesting.

Kapasitet til rask respons, riktig diagnostikk og behandling av metanolforgiftning bør være en del av et robust helsevesen, noe vi har forpliktet oss til å prøve å få bygget gjennom bærekraftsmål 3 innen 2030.