Kommentar

Vær snill mot dyrene

SAGA, 12 UKER: «Jeg ante ikke at det gikk an å bli så forelsket i en liten pelsdott», skriver VGs kommentator. «Men oj, så innmari slitsomt det er å ha valp!»

Denne sommeren er det mange som har kvittet seg med sin beste venn. Det burde de kanskje ikke ha gjort.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For tre uker siden fikk vi valp. Saga, heter hun, og er en svart og hvit cocker spaniel. Hun får hele familien til å snakke med babystemme og krabbe rundt på gulvet.

Jeg ante ikke at det gikk an å bli så forelsket i en liten pelsdott.

Men oj, så innmari slitsomt det er å ha valp!

Jeg har aldri hatt hund før, så læringskurven er bratt. Jeg ante ikke hvor ofte en så liten valp bæsjer (opptil syv ganger om dagen). Eller at hun skulle få raptus og forsøke å rasere hele stua.

Valpelivet er intenst.

En kveld endte jeg opp med å melde jeg meg frivillig til å handle på Rema. Der vandret jeg mellom reolene og følte meg fri. Det har jeg ikke gjort siden ungene var bitte små.

Jeg er ikke alene om å kjenne at ansvaret for et kjæledyr kan tynge.

Dyrebeskyttelsen melder om at rekordmange nå kvitter seg med kjæledyrene sine. Foreningen for omplassering av dyr (FOD) har også hatt en hektisk sommer. De får inn så mange dyr at de sliter med å ta seg av alle sammen.

Dumper coronadyr

Dyrebeskyttelsen mener det er de såkalte coronadyrene som nå dumpes. Dyr vi skaffet oss under pandemien, da vi alle levde stabile liv med hjemmekontor. I den bobla passet det perfekt med en hund eller en katt. Tenk så koselig å ha en katt smygende langs leggene under video-møte med kollegene.

Nå, når verden har åpnet opp, passer det ikke like bra med et dyr som sitter hjemme og venter på tur, mat og kos. For nå vil vi oppleve livet der ute. Da blir løsningen å omplassere.

Dette er dyr som ikke kjenner ikke til et annet liv enn hos familien sin. Noen er ganske bortskjemt med kos og oppmerksomhet også, for de har vært vant til at noen er hjemme sammen med dem hele dagen.

Men nå er det slutt.

Det passer ikke lenger, og familien setter seg i bilen og leverer kjæledyret sitt på omplassering.

Ifølge en ny rapport er Norge verst på bruk og kast i hele Europa. Gjelder dette for kjæledyrene våre også? Dyrebeskyttelsen kaller i alle fall det de ser nå for en bruk- og kast-mentalitet.

Men et dyr er ikke en ting du kaster fra deg når du har gått lei.

Dyrehold = ansvar

Ingen kan spå fremtiden. Men at pandemien en dag skulle slippe taket, det visste vi. Vi visste at vi en dag skulle tilbake på kontoret. At vi skulle jobbe overtid. At vi ville drikke fredagspils med kollegaer og reise på ferie med familien.

Derfor er det underlig at så mange mener at kjæledyr ikke fungerer i hverdagslivet. At de ikke har tid og kapasitet. At nå vil de heller vil være fri.

Noen har selvsagt gode grunner til å gi fra seg kjæledyret sitt. Det kan være et dødsfall i familien. Det kan være at eieren har blitt syk. Eller som i tilfellet Sondre – en hund som måtte omplasseres fordi huset til de tidligere eierne brant ned til grunnen, ifølge en NRK-reportasje.

Mye kan skje i et liv, og det er ikke alltid et kjæledyr kan bli med på hele ferden. Og dersom noen ikke kan gi kjæledyret sitt den omsorgen det fortjener, så er det et fint å omplassere det.

Men hvis årsaken er eiernes frihetstrang, så er det bare dårlig gjort. Hva skjedde med langtidsplanleggingen? Det kan neppe komme som en overraskelse at et kjæledyr lever i mange år og at det følger et ansvar med i alle disse årene?

Noen går enda lenger. De setter kjæledyret sitt ut i skogen og reiser fra det. Eller hiver det over gjerdet til omplasseringsstedet og stikker av.

De bør skamme seg! Og aldri skaffe seg kjæledyr igjen.

Katten Hennie titter i et skap hos Dyrebeskyttelsen på Nordstrand.

Separasjonsangst

Allerede våren 2020, da pandemien ennå var fersk og vi levde i en unntakstilstand, var dyrebeskyttelsen urolig. Da skaffet nordmenn seg kjæledyr som aldri før, og bekymringen var at dyrene skulle bli dumpet straks landegrensene åpnet igjen. Dessverre var bekymringen berettiget.

Mange av hundene som nå blir omplassert er redde for å være alene. De ble vant til å ha eierne sine hjemme i corona-perioden og slet med separasjonsangst da hjemmekontoret opphørte.

Andre har atferdsproblemer, trolig fordi det ikke ble arrangert valpekurs under pandemien. Dermed gikk eierne glipp av verdifull hjelp. Og sannsynligvis førte det til en gjeng rampete hunder.

Det er også kostbart å ha kjæledyr. En tur til veterinæren kan fort koste en halv månedslønn. Dette kan også være årsaker til at mange nå kvitter seg med dyret sitt.

Mange vil sikkert få nye, gode hjem. Likevel: Det er dyrene som er de store taperne. For ikke alle kan omplasseres. Det er rett og slett for mange hjemløse dyr i Norge nå. Noen må bøte med livet.

En cocker spaniel lever i gjennomsnitt 12-15 år. Vi har hatt Saga i tre uker. Men vi har allerede alliert oss med snille folk som vil passe henne for oss innimellom.

It takes a village.