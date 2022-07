EKSAMEN: – Hvordan man skal man forberede helt nye studenter på å ta eksamen?, spør kronikkforfatteren. Avbildet er privatisteksamen i Vallhall Arena.

Klarer vi å tenke nytt om eksamen?

I høst kommer et studentkull hvor flesteparten aldri har hatt eksamen. Dette krever politikere og undervisere som går de nye studentene i møte.

AKSEL HAUKOM, leder av Studentparlamentet ved UiB

Høstsemesteret 2022 vil bli spesielt for alle i høyere utdanning. For første gang skal universitetene og høyskolene i landet støte på en utfordring de aldri har møtt på før: Et studentkull, hvor flesteparten ikke har hatt eksamen.

Hvordan man skal man forberede helt nye studenter på å ta eksamen?

Eksamen er, som mange vet, en helt unik vurderingssituasjon. Man skal stå opp tidlig, mentalt forberede seg og så sette seg ned for å få frem alt man har lært. Det er ekstremt krevende og stressende. Det er en vurderingssituasjon med mange fordeler og ulemper.

Likevel er det den vurderingssituasjonen som man benytter seg mest av i høyere utdanning.

I år, som de to siste årene, har ikke videregåendeelever gjennomført eksamen på “gamlemåten”. De søker med helt andre karakterer enn tidligere kull, og helt andre forutsetninger i ulike vurderingssituasjoner.

Undersøkelser som ble gjort på kullet som i år ble ferdig med videregående viste stor spredning i motivasjon, læringsutbytte og trivsel. Dette på bakgrunn av flere år som har vært preget av en unik skolehverdag grunnet pandemien.

Derfor vil utfordringen være enda mer krevende for utdanningsinstitusjoner i år. Det kullet som starter studieløpet sitt til høsten har ikke fullført en skoleeksamen en eneste gang i løpet av videregående.

Jeg tror mange undervisere og studenter tenker at man bare må bite i det sure eplet. Studentene må lære seg å håndtere skoleeksamen.

Da vil jeg kontre med å utfordre universitet og høyskoler rundt om i det ganske land til å benytte denne muligheten til å se på alternative, mulig bedre måter å utdanne fremtiden på.

På Universitetet i Bergen er det foreleserne selv som bestemmer hvilken eksamensform studentene møter. Jeg spør da, er det gunstig for et kull å bli trykket inn i en gymsal i seks timer for å hente ut all informasjon som kanskje kan være relevant for oppgaven som er blitt gitt?

Jeg mener forelesere og undervisere kan ta grep og tilrettelegge for alternative vurderingsformer og undervisning slik at flere studenter har større læringsutbytte og mestrer studiet sitt i større grad.

Flere av disse endringene er mulige, men for foreleserne er det vanskelig å legge til rette for innovativ pedagogikk når vi stadig opplever kutt i sektoren. På universitetet har vi måttet legge ned masse utdanningsprogram som følge av kuttene i utdanningssektoren.

Jeg opplever det derfor hårreisende at man fortsetter å kutte i mulighetene studenter har til utdanning. Her er det mye politikerne kunne tatt tak i, men som de til nå har oversett.

For det første sprer kutt i universitets- og høyskolene seg utover flere av utdanningsorganene som tilbyr ulike studieprogram. En forelesers tid koster fra både forskning og skattepenger. Det er samtidig tidkrevende for de samme foreleserne å opprettholde, eller starte utdanningsprogram.

Av den grunn er studentene avhengige av engasjerte professorer for å kunne få nye, unike studietilbud. Dermed vil kutt gjøre det vanskelig å hyre inn forelesere, eller finne eksterne muligheter for å drifte de initiativene.

For det andre så koster varierte pedagogiske tilnærminger tid og penger. Dette kan være alt fra utstyr til foreleserens fritid.

Som underviser og forsker på en og samme tid, må foreleserne alltid prioritere. Det er et særlig problem på forskningstunge universitet.

Studentene bør bli prioritert. Det blir de ikke om de samme professorene kun ser resultater av sin egen forskning.

Forskninger er viktig for mange professorer, og gir kanskje mer status. Det samme gjelder ikke med takknemlige studenter.

Dette er derfor et samlet problem. Man kan ikke bygge ned norsk utdanning, når vi ser at det må flere tiltak til.

Eksamensmestring krever kompetanse, og den er det utdanningen som står for.

I år trengs det flere kompetansehevende tiltak for å møte en helt uerfaren gruppe som til nå ikke har hatt eksamen siden våren 2019.

Her må politikere og undervisere på banen og gå de nye studentene i møte. Her må vi se muligheter, ikke utfordringer.