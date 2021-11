Kommentar

Ingvild Flugstad Østberg tilbake: Hun er den heldige …

Av Leif Welhaven

Ingvild Flugstad Østberg får konkurrere på ski igjen.

ULLEVAAL STADION (VG) Mye tyder på at det norske systemet fortjener en god attest for behandlingen av Ingvild Flugstad Østberg. Men det er ikke her skoen først og fremst trykker i skisportens spisekrise.

Nesten to år har gått siden den vonde dagen på Beitostølen. De ble det kjent at en av de aller største stjernene ikke oppfylte helsekravene for å konkurrere på ski.

Veien tilbake har vært lang og tung, men nå har Ingvild Flugstad Østberg endelig grønt lys igjen.

Ingen skal ta lett på hva hun har vært gjennom.

På Ullevaal forteller hun om en periode som blant annet har inneholdt oppfølging av psykiater, etter at det stokket seg rundt hva hun må ta inn for å få gode prestasjoner ut.

Her er det nå viktig å ha flere tanker i hodet på likt.

På den ene siden skal vi ta hennes situasjon på ytterste alvor.

Fremover blir det ekstremt viktig at hun skynder seg sakte nok til at hun tåler å konkurrere igjen. Her har hun heldigvis et kompetent apparat rundt det.

Veldig mye peker på at det medisinske apparatet har gjort en god jobb med Østberg. Det fremstår voksent og ansvarlig å sette ned foten da det ble gjort. Det er også grunn til å ha tillit til at oppfølgingen videre forblir helsemessig forsvarlig, uavhengig av hva den sportslige utviklingen måtte by på.

Samtidig er det ekstremt viktig at vi er oppmerksomme på hva diskusjonen om idrettens syke side egentlig handler om. Det er i minimal grad utøverne på øverste hylle.

Historien om Ingvild Flugstad Østberg viser riktignok at heller ikke eliten er forskånet mot risiko. Men først og fremst er det andre steder innsatsen må legges ned.

De beste løperne har jo et solid apparat rundt seg. Leger er parate, de har helseattester, coacher, testing og oppfølgingsmuligheter en masse.

Slik sett er Østberg den heldige når hun havner i vanskeligheter med mat, sammenholdt med skigymnasiaster eller ambisiøse utøvere et stykke bak de beste.

De som ikke har det samme sikkerhetsnettet, men kan være minst like mye i risikosonen, hvordan skal de få en oppbakkingen de trenger av Norges Skiforbund?

Her er det ingen enkel fasit.

Selvsagt må det jobbes med bevisstgjøring også på landslagene, og det er supert om de deler av sine erfaringer om hvordan de ble så gode. Men det er på grasrota, ikke blant glansbildene, at det største behovet for tiltak er til stede.

I diskusjoner om hvem som skal få hvor store stykker av den økonomiske potten, er jo alltid skiforbundets argument at de skal ivareta hele bildet.

Den retorikken forplikter.

Da kan nettopp økt innsats for sunnhet og balanse bak de beste være et naturlig sted å ta tak.

Fremover fortjener Ingvild Flugstad Østberg all den hjelp og støtte hun kan få.

Det hadde vært ekstremt gledelig om det hele krones med at hun kommer sterkt og balansert tilbake i medaljeform.

Men vi må vokte oss vel for å la en slik historie overskygge hva dette egentlig handler om. De som kan ha like store ambisjoner, men uten å være like privilegerte som henne.