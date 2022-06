STOLTHET: – Det handler om oss! Ingen er fri før alle er fri, skriver Anna-Sabina Soggiu.

Debatt

Vi skal fortsette kampen

Vi skal fortsette der festen fikk en brå slutt natt til lørdag. Vi skal være glade igjen, vi skal feire kjærligheten på nytt og på nytt, vi skal være som vi er og lage rommet større og ikke mindre.

ANNA-SABINA SOGGIU, sosionom, skribent og skeiv

Ukene før Pride er alltid noe jeg må stålsette meg litt for. Diskusjonene som går er vonde og ubehagelige. I år var intet unntak, og jeg tenkte egentlig at debattene føltes så harde.

Var de hardere enn før? Jeg er ikke sikker. Jeg kunne lese at jeg i kraft av å være meg selv var en ideologi og at det kunne være skadelig for unger å gå sammen med sånne som meg i paraden.

Vi er liksom alltid oppe til politisk diskusjon vi skeive. Noen ganger har jeg lyst til å slippe. Jeg har mer enn nok med å bare være meg, om jeg ikke skal være en politisk sak i tillegg.

Men nettopp fordi disse diskusjonene kommer like sikkert som at etter regnet skinner sol, så er Pride fortsatt viktig. Det er ikke bare en feiring av kjærlighet og en markering av retten til å være den man er.

The First Pride Was a Riot! Det er fortsatt en politisk markering, en kamp! Og de som vet, de vet –

– at det å gå nedover Karl Johan i sola i paraden, være synlig, og å slippe skam, det er en ekstrem opplevelse. Det handler om mangeårig politisk kamp fra generasjoner med folk, som har tråkket opp sporene.

Og det er mer enn det. Det er dypt personlig.

I år fikk Pride en ekstremt brå slutt. Redde venner ringte meg mens de gjemte seg. Meldingene rant inn med spørsmål om jeg var trygg. Hjernen gikk i frys. Hvem hadde jeg sett tidligere på dagen i Spikersuppa? Hvem kunne være på London? Det kunne jo være oss alle sammen. Jeg husket ikke lenger hvem av oss som er skeive eller ei.

En etter en tikket de inn i løpet av natten og etter hvert som folk våknet lørdag morgen. Meldinger om at mine var i trygghet. Jeg er så takknemlig.

For noen ble det ikke sånn. De fikk aldri meldinger fra sine. Det skjærer i hjertet å tenke på det. Jeg er lei meg og mangler ord for å uttrykke det godt nok. Jeg prøver meg derfor med ett som føles fattig, men som vi alle i det minste deler. Kondolerer!

I år skulle vi feire at det var 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge. Jeg er heldigvis for ung selv til å ha levd i forbudstiden. Og jeg er kvinne.

Jeg har dog levd med etterdønningene av kriminaliseringen. Stigmaet og skammen har fulgt skeive, som et grått teppe over regnbuen, årevis etter vi sluttet å være kriminelle.

Undertrykking og overgrep trenger ikke engang ha skjedd deg rent personlig. Det renner likevel i årene dine og er en del av din og dine folks historie. Å vite at man en gang var ulovlig, at diskusjoner om hva vi kan jobbe med, om vi bør ha barn, om vi skal få være med som likeverdige borgere, at de fortsatt lever, det er egentlig ganske tungt å bære.

Og jeg tenker ofte at det jeg synes er verst, er at de yngste skal lese og høre disse tingene. Jeg har tross alt blitt voksen. Jeg har vent meg til det. Jeg har øvd meg på å skru det av. Skulle ønske ungdommene slapp å øve seg på det.

Jeg vil være forsiktig med å mene noe om intensjonene bak det som skjedde lørdag natt. Det overlater jeg i grunnen til politiet å finne ut av. Det jeg imidlertid har en del tanker om er hvordan dette uansett årsak rammet alle skeive. Vi er utsatt fra før som minoritet.

For diskriminering, hatkriminalitet og politiske debatter som sårer uansett om vi aldri så mye heier på ytringsfriheten. Et angrep som starter midt under Pride der vi har tilholdssted, det får alle alarmer til å ringe så høyt at andre tanker overdøves.

Alle arrangementer ble avlyst. Politiet kunne ikke garantere for sikkerheten. Det er liksom et signal i seg selv. Det er ikke trygt å være deg!

Pride har vært en folkefest de siste årene. En markering som strekker seg langt utover de skeives rekker. Sånn ble det altså ikke i år.

I stedet fikk folk rundt hele landet kjenne på frykten for sine. Besteforeldre, onkler, tanter, mammaer og pappaer, søsken og øvrig slekt. Kanskje likte de ikke engang Pride? Synes det er litt for mye og litt for seksualisert og alt det der.

Men nå handlet det om dem vi har nært oss. Venner, foreldre, kollegaer, kjærester og naboer.

Den gangen ekteskapsloven skulle vedtas i 2008 var Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, med på å vippe saken i de skeives favør. Det handlet om våre rettigheter til å bli foreldre. Aksepten for oss som likeverdige mennesker.

Det handlet om hennes forhold til det nære. Til den homofile sønnen sin Håvard. Når skeive angripes så handler det i grunnen ikke om noen andre. Det handler om oss alle sammen.

I dag og dagene som kommer skal vi gråte og sørge. Vi skal minnes de som er døde, ta vare på de sårede, ha rom for at vi er redde, ta vare på hverandre.

Men vi skal også gjøre noe annet. Vi skal fortsette der festen fikk en brå slutt natt til lørdag. Vi skal være glade igjen, vi skal feire kjærligheten på nytt og på nytt, vi skal være som vi er og lage rommet større og ikke mindre. Vi skal fortsette kampen!

Og til den kampen trenger vi dere alle sammen. Absolutt alle. Enhver gammel onkel på enhver liten knaus i hele landet, må si fra til de andre mennene i bygda når de slenger med leppa. Enhver tante, bestefar, mor og far må stå opp for sine og de som er andre sine.

For bevegelsen den har vært i gang lenge. Champagnen er åpnet og boblene spruter ut. Det går ikke an å få den tilbake i flasken!

Og til den bevegelsen trenger vi dere alle. For det handler ikke om noen andre. Det handler om oss! Ingen er fri før alle er fri!

Tanker går til alle berørte, pårørende og venner. Ta vare på hverandre!