MODIG VITNE: – Eksemplene på Trumps galskap er så mange at vi har blitt fartsblinde. Likevel ble jeg overrasket da jeg hørte den tidligere assistenten til stabssjef Mark Meadows, Cassidy Hutchinson, fortelle om hendelsene før og under 6. januar 2021, skriver USA-ekspert Eirik Løkke.

Trump tilhører fortiden (forhåpentligvis)

Vil Cassidy Hutchinson (26) og det eksplosive vitnemålet hennes i 6. januar-høringene stoppe Trumps drøm om en ny presidentperiode?

Publisert: For mindre enn 1 time siden

EIRIK LØKKE, rådgiver i den liberale tankesmien Civita

Under valgkampen i 2016 uttalte Donald Trump at han hadde de beste tilhengerne. De var simpelthen fantastiske, ettersom Trump mente han kunne stå på 5th Avenue og skyte noen uten å miste støtte fra velgerne.

De fleste tok nok ikke uttalelsen bokstavelig, men seks år senere er det mange som lurer på om kultbevegelsen som følger Trump, også bokstavelig talt ville fulgt ham, dersom han hadde skutt noen på 5th Avenue.

For listen over eksempler på Trumps politiske galskap begynner etter hvert å bli veldig lang. Noe av problemet er at den er så lang at folk blir utslitt. Det er simpelthen vanskelig å ta bombarderingen med vanvittige Trump-utsagn innover seg.

Det var på bakgrunn av dette at forfatteren og podkastverten Sam Harris lakonisk oppsummerte at, hadde listen vært halvparten så lang, så hadde den fremstått som verre.

For hvordan skal man ta innover seg at USA hadde en president som spredte ville konspirasjonsteorier, herunder ideen om at attentatet på Osama bin Laden var orkestrert, og at Biden deretter drepte NAVY SEALS-teamet for å hindre offentlighet?

Hva med Trumps mange konspirasjonsteorier om valgjuks, som selv tidligere justisminister Bill Barr oppsummerte som vanvidd? Eksemplene på Trumps galskap er så mange at vi har blitt fartsblinde.

Likevel ble jeg overrasket tirsdag kveld, da jeg hørte den tidligere assistenten til stabssjef Mark Meadows, Cassidy Hutchinson, fortelle om hendelsene før og under 6. januar 2021.

Husk at Hutchinson er republikaner og var en lojal Trump-medarbeider, i likhet med de fleste som har vitnet i Kongressen.

KOK: Trump oppildner sine supportere foran Det hvite hus 6. januar 2021, rett før angrepet på Kongressen.

Å konsentrere seg om Trump-lojale medarbeidere som vitner, er mye av årsaken til at 6. januar-komiteens arbeid så langt har vært vellykket. Og enda mer vellykket fremstår komiteens arbeid etter Cassidy Hutchinsons oppsiktsvekkende vitnemål.

Det å høre henne forklare hvordan Trump fysisk skal ha angrepet en Secret Service- agent, fordi han selv ønsket å ta turen til Kongressen, var surrealistisk. At han til tross for advarsler om at demonstrantene kunne bære våpen, likevel oppfordret dem til å marsjere mot Kongressen, var uvirkelig.

Det var i det hele tatt mye med Hutchinsons vitnemål som gjorde inntrykk, blant annet hvordan hun, i etterkant av Trumps raseriutbrudd, hjalp personalet med å tørke ketchupen på veggen.

Som forfatteren Anne Applebaum tvitret under høringen, er bildet av den da 25 år gamle Cassidy Hutchinson som tørker ketchup, et bilde som vil husket for alltid.

Spørsmålet er hvilken betydning vitnemålet får.

Implikasjonene kan være både juridiske og politiske. 6. januar-komiteen har ingen selvstendig mulighet til å straffeforfølge Trump, men de har en mulighet til å anbefale Justisdepartementet å straffeforfølge.

Sannsynligheten for at de gjør det er vesentlig større etter Cassidy Hutchinsons vitnemål.

Samtidig vil justisdepartementet og justisminister Merrick Garland gjøre sine egne vurderinger. Og som alltid i USA er det vanskelig å skille jus og politikk. I dette tilfellet er det langt fra uproblematisk for en justisminister fra et annet parti å straffeforfølge en tidligere president; uansett om det skulle være godt legalt grunnlag for det.

Dette fordi det vil få åpenbare politiske konsekvenser.

Hvordan vil de 74 millionene som stemte på Trump, og som allerede har lav tillit til myndighetene, oppleve at Biden-administrasjonen straffeforfølger deres leder?

Det fører meg over på den andre implikasjonen av tirsdagens høringer – de politiske. Abraham Lincoln uttalte en gang at nøkkelen til politisk suksess er oppslutning ( «public sentiment»).

Med høy oppslutning finnes det ikke grenser for hva du kan få til, uten oppslutning er det veldig lite du kan få til. I så måte er det de politiske implikasjonene av vitnemålene som er de mest interessante.

La meg derfor understreke at Hutchinsons vitnemål, særlig påstanden om at Trump angrep en Secret Service-agent fysisk, er basert på andrehåndsinformasjon. Skulle noen fra Secret Service avvise påstandene, vil det potensielt være en katastrofe for komiteens troverdighet.

Det vil ikke bare skade Hutchinsons vitnemål, det vil undergrave hele komiteens arbeid og bygge opp under Trump-kultens narrativ om det finnes en «deep state» som er ute etter å ta ham.

Foreløpig er det liten grunn til å tvile på Hutchinsons troverdighet, og det bringer oss tilbake til start. Er det fremdeles slik at Trump kan stå på 5th Avenue og skyte noen uten å miste oppslutning?

Jeg tror basen fremdeles vil støtte Trump, men jeg tror (kall det gjerne et håp) at republikanere som ikke er en del av kulten, faktisk kan la seg overbevise om at Trump tilhører fortiden.

Men det har jeg også trodd ved tidligere anledninger.