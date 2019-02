TAPTE KAMPEN: Trond Giske får ikke vervet som fylkesleder i Trøndelag Ap. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Nok et nederlag for Giske

Trond Giske får ikke bli nestleder i Trøndelag. Men han får en fot innafor.

Trond Giske og hans støttespillere i Trøndelag Arbeiderparti lanserte mandag plutselig ideen om at fylkespartiet kunne trenge to nestledere.

Altså ham selv.

Alt var egentlig klart. Partiet hadde både nestleder og leder inne. Men hvorfor ikke ta to? «The more the merrier», er det noe som heter.

Men det ble ikke så morsomt internt. Tvert om bare bråk og konflikt. Giske klarte ikke å samle nødvendig støtte, og trakk seg i siste liten.

Ikke fordi han ville, men fordi han måtte.

Giske blir avspist med en plass i arbeidsutvalget og han blir vara til landsstyret. Det er litt som å være «topp kommentator» i kommentarfeltene.

For Giske møter allerede i landsstyret, fordi han sitter på Stortinget. Og i Trøndelag Ap legger han seg av gammel vane opp i det meste.

Det er egentlig litt rart at det skulle gå slik. Er det noe Giske er ekspert på, så er det å få folk innvalgt. Ikke minst skrev Jens Stoltenberg imponert over Giskes evner her i sin selvbiografi fra 2016.

Men nå gikk Giske faktisk på samme smell for andre gang etter metoo-skandalen.

Også i fjor jaktet han nestlederstillingen i fylket. Også i fjor tapte han.

Det kan tyde på svake antenner.

Han kan godt ha støtte av flertallet i Trondheim Ap. Det er hans heimebane. Men også der har folk som i utgangspunktet støtter Giske, fått kalde føtter. Å presse inn Giske fører til så mye skade i partiet, at de lar det være.

En geriljakrig med Oslo, er ikke det beste før valgkampen.

Etter at slaget var tapt sa Giskes våpendrager Jorodd Asphjell med et påklistret smil at dette var et godt kompromiss. Og på Facebook hevder Giske at dette er stas, og at han hadde støtte av flertallet, men trakk seg av hensyn til mindretallet.

Det kan høres ridderlig ut. Men det var Giske selv som valgte å utsette partiet for denne stresstesten. Han kunne latt være.

Giske får likevel noen smuler nå som han er foreslått som menig medlem av fylkesstyret i Ap Trøndelag. Om han velges inn i tråd med innstillingen, vil han nok forsøke å utnytte sitt nye verv symbolsk.

For om årsmøtet velger ham inn, kan Giske si at han har fått fornyet tillit i sitt eget parti, ett år etter metoo-skandalen.

Men selvsagt er ikke Giske fornøyd.

Selv om Giske hadde flertall i komiteen for å bli nestleder, ville det ikke gått igjennom. Leder og nestleder i fylket mente det ville være en uklok avgjørelse av valgkomiteen – noe som i praksis var et ultimatum. Da Giske fikk beskjed om dette, trakk han seg som nestleder. Ikke av hensyn til partiet. Av hensyn til seg selv.

Politikere kan finnes på å kalle slikt en seier. Men folk flest gjenkjenner et tap.