LØSNING I SIKTE?: Statsminister Theresa May trues av mytteri og kupplaner. Foto: CHARLES MCQUILLAN / POOL

Mays Plan B

MENINGER 2019-01-21T00:26:16Z

I den pågående serien «D-dag for Brexit» er vi nå kommet til mandagen da Theresa May skal legge frem sin Plan B for Underhuset. Her venter kupp, mytteri og borgerkrig, ifølge The Sunday Times.

leder

Publisert: 21.01.19 01:26

Den konservative storavisen skrev i går at statsministeren står overfor full nedsmelting av regjeringen, der et 20-talls ministre og statssekretærer angivelig står klar til å gå av i fall parlamentet legger føringer for noe annet enn en såkalt myk Brexit.

Sunday Times hevder å sitte på e-poster som avslører hvordan Mays partifelle Dominic Grieve forsøker å orkestrere et kupp mot sin egen statsminister. Det ekstra delikate er at Grieve har fortid som Storbritannias Regjeringsadvokat, altså Tory-regjeringens fremste juridiske rådgiver gjennom fire år. Han sto avgåtte statsminister David Cameron nær og var både justisminister og innenriksminister i hans skyggeregjering.

Den hemmelige mailutvekslingen har foregått mellom Grieve og sekretæren som legger til rette for dagsorden og avstemminger i Underhuset. Målet har vært å formulere et forslag som – fremmet på et gitt tidspunkt – kan suspendere den såkalte Artikkel 50, som regulerer britenes utmarsj av EU.

En juridisk avsporing av Brexit-toget vil kunne utsette utmeldingen enda ett år. Det har mulighet til å forene Brexit-motstanderne i alle politiske leirer, og trenger støtte fra bare ti Tory-overløpere. Den siste uken har vist at det ikke bare er mulig at def innes, men høyst sannsynlig. Britiske medier meldte i går at underhuset også vil bli presentert for et nytt initiativ fra moderate Labour-representanter som forsøker å lovhjemle garantier mot en hard Brexit, der landet forlater EU om 67 dager uten noen som helst avtale.

Også det har tverrpolitisk støtte, men kan bli stoppet av Labour-leder Jeremy Corbyn og hans støttespillere på partiets ytre venstrefløy. I likhet med sabotørene på den militante høyresiden i det konservative partiet, setter også Corbyn sine egne interesser foran nasjonens ve og vel i denne saken. Både han og Brexit-general Boris Johnson har personlige grunner til å motarbeide Theresa May, i håp om at et nyvalg kan konkretisere ambisjonene om selv å flytte inn i Nr. 10 Downing Street.

Statsministeren risikerer at parlamentet fratar henne makten og at mytterister innad i regjeringen sørger for den endelige ydmykelsen ved kollektivt å gå fra borde. Hvis May kan få med EU, Irland og nordirske unionister på at Nord-Irland trenger en bilateral spesialavtale som tar hensyn til toll- og grensespørsmålet, har hun likevel en teoretisk mulighet til å få flertall for sin utmeldingsavtale. Men neppe uten å stille kabinettspørsmål og true sine egne med en venstreradikal Corbyn-regjering.