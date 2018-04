FARVEL HANDELSFRED: USAs president Donald Trump bygger tollmurer. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Alle taper på handelskrig

leder

Publisert: 04.04.18 03:20

Handelskonflikten mellom USA og Kina lar seg ikke avgrense til de to land. Verdenshandelen blir skadelidende når gigantene slåss.

Norge er i en sårbar posisisjon, med en relativt liten, åpen og eksportrettet økonomi. Proteksjonisme er ikke i Norges interesse. Vi er tjent med et internasjonal handelssystem med regler som gjelder for alle og med et forum for å løse handelstvister. Av den grunn bør Verdens handelsorganisasjon (WTO) styrkes, ikke svekkes slik USAs president Donald Trump ønsker.

Alternativet til globale og flernasjonale handelsavtaler er tosidige avtaler mellom enkeltland. Da vil den sterkeste part i styrkeforholdet diktere betingelsene. Statsminister Erna Solberg sier slike handelskonflikter er ekstra krevende for Norge: “Vi må kontinuerlig løpe etter, og vi kan ikke forhandle med samme økonomiske trykk som større land”. I disse urolige tider ser vi enda tydeligere hvilken verdi EØS-avtalen har for Norge. Avtalen regulerer vårt forhold til svært viktige handelspartnere.

Vi er likevel ikke immune mot spredningen av proteksjonisme og faren for full handelskrig mellom Kina og USA. Trump mener “handelskriger er en god ting, og dessuten lette å vinne”. Det motsatte er tilfelle. Handelskriger gjør stor skade og alle vil tape. Små land taper mest når stormaktene gjør opp seg imellom, men også de store straffer seg selv ved å bygge handelsmurer. WTO-leder Roberto Azevedo sier at å avbryte handelsstrømmer setter verdensøkonomien i fare i en tid der den globale økonomien er på bedringens vei.

Trump startet handelskonflikten med å innføre 25 prosent importtoll på stål og 10 prosent på aluminium, med midlertidige unntak for noen land. Kina har svart med å innføre toll på 128 amerikanske eksportvarer. Denne uken har USA varslet at det kan komme importtoll på kinesiske teknologiprodukter. Kina sier de i så fall vil svare med mottiltak i “samme skale og intensitet”.

Innføringen av nye tollavgifter har ført til stor uro på verdens børser. Investorene frykter at dette bare er innledningen til en større handelskrig mellom verdens to største økonomier. Problemer med for eksempel kinesisk overproduksjon av stål bør løses i internasjonale fora som WTO, ikke ved å bygge tollmurer som bare utløser mottiltak. Trump har satt i gang en spiral av tiltak og mottiltak som vil skade amerikansk eksportindustri og svekke verdenshandelen.

