KRITISERER KOLLEGER: – Hva skjer med selvbildet når de kritiske spørsmålene om eksponering av barna og reiser til Dubai dukker opp? Da settes det igang en slettebonanza uten like, skriver Line Victoria Husby-Sørensen.

Debatt

Ut mot hårsåre bloggere: – Vi må tåle at ikke alle er enige med oss hele tiden

Her er en brannfakkel i «Blogglandia»: Vi i denne bransjen er tid tider ekstremt hårsåre. Nei, vi skal ikke finne oss i all slags ukritisk dritt - men vi får jaggu tåle å få passene våre påskrevne når vi driter oss ut eller har en mening ikke alle er enig i.

Publisert: 09.03.19 11:30







LINE VICTORIA HUSBY-SØRENSEN, blogger på supporterfrue.blogg.no.

«Jeg digger bloggen din og følger deg på Snapchat, du er dritkul!»

Tenk deg selv en hverdag der man har en heiagjeng som gir deg oppmuntring HELE tiden, enten personlig eller med en melding på snap eller i kommentarfeltet. Jeg er farlig nær å bli en narsissistisk sjølvdigger av slikt.

Jeg er så heldig at jeg kan titulere meg med den nymotens merkelappen «influenser». En influenser betyr direkte oversatt at man er en «påvirker». Man påvirker sine følgere med sine meninger, livsstil og produkter. Vi tar følgerne vår inn i et univers av sminke, klær, oppdragelse, mat, livsstil og kjærlighetsforhold. Vår felles diagnose er at vi er oppmerksomhetssyke mennesker.

les også Nakencover, drapstrusler og tøffe ungdomsår: Ny uro rundt svenske«Blondinbella»

Men hva når ikke all oppmerksomhet er positiv? Hva skjer med selvbildet når de kritiske spørsmålene om eksponering av barna og reiser til Dubai dukker opp? Da settes det i gang en slettebonanza uten like, der alle med kritiske ytringer blir kneblet. I vårt univers er det nemlig kun rom for heiarop, likes og hjerteemojis.

Noen få av oss får drapstrusler, sjikanerende og truende meldinger. De skal selvsagt anmeldes. Drapstrusler er aldri greit uansett hvilken rolle du har i samfunnet.

Men så har du de hårsåre influenserene som får de kritiske spørsmålene som de avskriver konsekvent som hets og sjikane.

les også «25 under 25»: Hvem skal få være forbilder for ungdommene våre?

Jeg kommenterte engang på en influensers Facebook-video de hadde lagt ut fra bilen, at man må huske å legge vekk telefonen når man kjører bil og har barn i baksetet. Jeg skrev ikke kommentaren for å hetse. Sjikanere. Eller spre dritt. Jeg tenkte bare at med SÅ mange lesere/ følgere så bør man ikke lefle med lovverket og ignorere det faktum at svært mange bildrap blir gjort med en mobil i hånda og en annen på rattet.

Det tok ti minutter før kommentaren min ble slettet. Og jaggu ble jeg blokkert også. Min kritiske, ikke spesielt sjikanerende, men opplysende melding om uvettig mobilbruk av sjåføren bak rattet ble oppfattet på lik linje som en drapstrussel mot influenceren. Slettet og blokkert. Noen blir også blokkert fordi man trykker «liker» på kritisk kommentar. Det er nemlig nådeløse slettetilstander i Blogglandia og kvinner er visstnok verst.

Det er kun jubel, likes og uforbeholden skryt å spore i den nevntes kommentarfelt. Masse hjerter og «Du er så tøff/ sterk/ flink»-kommentarer på repeat. Kommentarfeltet var fullstendig vasket for konstruktiv kritikk. Det gir en modifisert og uærlig inntrykk av influenserens univers.

Vi later da ved første øyekast til å tro at denne influenseren kun har positiv påvirkningskraft, og annonsører og samarbeidspartnere legger igjen store penger hos bloggeren som da har radert bort den kritiske følgerskaren sin. Ulovlig? Nei. Uredelig av influenseren som i utgangspunktet selger produktplassering i sitt univers? Ja. Som en privatperson er man velkommen til å skape sin egen virkelighet på sosiale medier, men som millionbedrift med eget AS (som mange bloggere og influensene er idag) bør man bruke slette- og blokkeringknappen med omhu.

Mange influensere som stenger for alt av tilbakemeldinger på alle sine sosiale mediekanaler, gjør seg fullstendig avskåret fra å motta viktige tilbakemeldinger. Det pøses med andre ord ut bilder, reklame, videosnutter, «se på meg, se hva jeg gjør nå!» og litt meningsytringer.

Hvor er egentlig den fine kommunikasjonen mellom en blogger og en leser? Hvor er toveis-kommunikasjonen jeg lever og ånder for, og som er årsaken til at jeg i det hele tatt har blitt en influenser, blitt av?

«Jeg vil bare ha positivitet i mine kanaler, jeg!» forsvarte en influenser seg med da alle kommentarer uten hjerte og smileys ble slettet. Mon tro hva som hadde skjedd om Solberg, Jensen og Listhaug gjorde det samme i sine sosiale mediekanaler?

les også Blogger Kristin Gjelsvik gravid med tvillinger - mistet den ene

En ting er at jeg påvirker mennesker som følger meg, men så er jeg ekstremt glad for å også lar meg bli påvirket av hva lesere og følgere er mener. På den måten påvirkes også JEG til å bli en bedre influenser! Flere ganger har jeg blitt veldig imponert over de som følger meg og bidrar i debatter jeg tar opp - enten de er enig eller uenig i hva jeg skriver.

Her er en brannfakkel i Blogglandia: Vi i denne bransjen er ekstremt hårsåre til tider. Nei, vi skal ikke finne oss i all slags ukritisk dritt - men vi får jaggu tåle å få passet vårt påskrevet når vi driter oss ut eller tar en slags meningsposisjon som ikke alle er enig i.

les også Hvorfor er hverdagen så slitsom?

Og en kritisk kommentar om at man ikke burde kjøre bil og fikle med telefonen samtidig, det får man jaggu tåle når man legger ut en slik video. Vi tjener mye penger på å påvirke andre, da bør vi også spille med åpne kort og kommentarfelt som ikke er støvsugd for all konstruktiv kritikk.

Klarer vi med vårt opphøyde ego mellom heiarop og hjertesmileys å skille mellom konstruktiv kritikk og regelrett hetsing? Bør vi ikke tåle at ikke alle er enige med oss til enhver tid? Kanskje svare på de litt ubehagelige spørsmålene om eksponering av barn og den famøse turen til Dubai?

Sånn til opplysning så kan jeg dog fortelle at jeg har blokkert to-tre personer fra mine sosiale medier. Ikke på grunnlag av at de uttaler seg kritisk til mitt virke, men fordi jeg ikke ønsker å dele noe med de tre. Det er forøvrig tre menn.