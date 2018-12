Foto: ROAR HAGEN

Klimakrisen: Ingen kan si at vi ikke ble varslet

KATOWICE (VG) Klokken er fem på tolv, men det er ingen panikk å spore i den globale landsbyen i Polens kulldistrikt. FNs klimamøte (COP24) er en livlig markedsplass for ideer, produkter og nasjonal selvhevdelse.

Som om alt var på stell. Som om vi ikke er på vei mot et svært hett sted. I Katowice er det ikke dommedagspredikanter som truer med evig fortapelse om vi ikke vender om i dag. Det er vitenskapsfolk.

Professor John Schnellnhuber fra Potsdam-instituttet sier det er for sent å redde verden slik vi kjenner den. Den muligheten gikk fra oss for flere tiår siden, omtrent samtidig med FNs første klimatoppmøte. Vi hørte varselklokkene, men valgte å sove videre.

Etter 30 år som klimaforsker har Schnellnhuber aldri vært mer pessimistisk enn i dag.

Han sier verden ikke vil nå målene i den tre år gamle Parisavtalen om å begrense den globale oppvarming til godt under to grader. Det vi kan gjøre er å bygge en brannmur mot de verste utslagene.

Målsettingen i Polen er å utforme et regelverk for den tre år gamle Parisavtalen, sørge for tilstrekkelig finansiering og mer ambisiøse utslippskutt. Den politiske dragkampen pågår bak lukkede dører, men tiden er i ferd med å renne ut. COP24 skal avsluttes fredag.

Dystre rapporter fra FNs klimapanel legger ingen demper på denne grønne optimisme som fremmes av selskaper og nasjoner på den store basaren et slik konferanse er.

På Sør-Koreas paviljong blir jeg vist hvordan GPS-programmer brukes for å redusere utslipp fra biler og tungtransport. Japan viser meg en prototyp på en ny vindturbin som kan generere strøm under en tyfon. Kina vil fortelle meg om høyteknologiske pilotprosjekter. India markedsfører solenergi og Storbritannia erklærer at «Green is Great» og viser frem en selvkjørende elbil. Indonesia har en fløytespiller og fargerike tradisjonelle drakter.

Miljømøter er et eldorado for alle som elsker seminarer. Det pågår mange samtidig om ethvert tenkelig tema. Hadde ord kunne redde klodens klima ville vi for lengst vært på trygg grunn. Men alt er bare «side events», hendelser på sidelinjen til det politiske spillet bak lukkede dører.

I Katowice vil alle nasjoner fremstå grønne, men noen er pådrivere og andre er bremseklosser. Det største forskjellen fra Paris 2015 er at USA er gått fra å ha en hovedrolle til å bli statist. På COP24 ble amerikanske representanter møtt med høylytte protester og latter da de fremmet bruk av kull og andre fossile brensler.

USA, Russland, Saudi-Arabia og Kuwait anerkjenner ikke de alarmerende funnene i den siste rapporten fra FNs mellomstatlige panel om klimaforandringer (IPCC). President Donald Trump har erklært at USA går ut av Parisavtalen. Nå handler alt om «Amerika først» og i Katowice vil USA hindre at deres store rival Kina oppnår fordeler i oppfølgingen av klimaavtalen.

Kina vil gjerne fremstå som mer klimavennlige enn USA, men landet er størst i utslipp og økningen fortsetter. Til tross for Trumps politikk kan USA nå målene om utslippsreduksjoner fordi amerikanske byer og delstater handler når presidenten ikke gjør det.

Hensikten med COP24 er å nedfelle enigheten fra Paris i en regelbok som skal gjelde for alle. Den siste IPPC-rapporten beskriver fremtidige katastrofer hvis verden ikke handler umiddelbart. Den globale oppvarmingen må begrenses til 1,5 grader. Skal det skje må landene forplikte seg til større utslippskutt enn de gjorde i Paris.

Norge har fått en viktig rolle i innspurten. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen leder sammen med sin kollega fra Singapore forhandlingene om et felles regelverk for rappportering av utslippsreduksjoner. Mange forhandlingsrunder har ikke ført til enighet. Det finnes flere skillelinjer, men en av de viktigste er om utviklingsland skal ha de samme regler som industrialiserte land.

De som krever særbehandling er Kina, India og Saudi-Arabia, som i denne sammenheng regnes som utviklingsland til tross for sin globale økonomiske makt. Elvestuen sier han vil lytte til alle og forsøke å finne en ordlyd alle kan enes om. Mye står på spill. Katowice-møtet vil ende i nederlag om ikke landene blir enige om reglene for utslipp og rapportering.

FNs generalsekretær António Guterres kom onsdag tilbake til Katowice for å redde forhandlingene. Han kom med det han selv kalte en dramatisk appell:

– Å kaste bort denne muligheten vil kompromittere den siste gode sjansen vi har for å unngå vidtrekkende klimaforandringer.

Alle vet at det er sent, at det gjøres for lite og at temperaturen stiger. Enda en gang hører vi at dette klimamøtet er vår siste sjanse. Men store nasjoners interessekonflikter, kortsiktig politisk gevinst og ansvarsfraskrivelse står i veien for et gjennombrudd.

Store klimaendringer er på gang. Ingen kan si at vi ikke ble varslet.