Kristelig folkepartis veivalg

MENINGER 2018-10-06T02:32:11Z

Krf velger sin vei videre i full åpenhet. Det er uvanlig. Men det også noe tillitsvekkende ved prosessen.

leder

Publisert: 06.10.18 04:32

Det er vel en uke siden nå at Krf-leder Knut Arild Hareide talte til sitt landsstyre , og sa at han ønsket at partiet går inn i regjering. Selv anbefalte han en regjering til venstre ledet av Jonas Gahr Støre.

Dette gjorde han vel vitende om at mange i partiet ikke vil støtte hans valg. Blant annet hans to nestledere, som like etter sa at de foretrekker å gå inn i en borgerlig regjering.

Dette er uvanlig. Jens Stoltenberg eller Gro Harlem Brundtland ville aldri sluppet til noe slikt på direktesendt tv. I Norge har partiene for vane å avgjøre store feider internt, selv om mange av de betente konfliktene om lederverv og retningsvalg selvsagt har lekket ut.

Da Krf selv blottla splittelsen, ble personkonflikten i toppledelsen med ett mindre pikant. Det er de ulike politiske argumentene for Krfs retningsvalg som nå dominerer den offentlige debatten.

Og i denne debatten slipper alle stemmer til, ser det ut til. Krf-ledelsen selv reiser landet rundt, med Hareide som argumenterer for sitt syn, fotfulgt av en nestleder som står på sitt. Partimedlemmene er mobilisert. Og om en knapp måned er det grasrota som via sine delegater skal avgjøre partiets veivalg i avstemningen på det ekstraordinære landsmøtet.

Det er ikke vår oppgave å si til Krf om de bør gå til høyre og venstre. Men det er mye positivt å mene om opplegget partiet her har lagt opp. For dette er noe annet enn den vanlige måten slikt blir avgjort på. Det pleier å foregå på bakrommet.

Krf har skapt nytt engasjement rundt norsk politikk. Og det skjer på en verdig måte, til tross for at det politiske Norge er svært splittet i saken. Ja, her står det om makt og tunge posisjoner, et helt sentralt veivalg som kan få betydning for Norge i flere år fremover. Likevel er de fleste angrepene av det milde slaget og de saklige, politiske argumentene har fått forrang.

Krf er splittet, det vet vi. Og det kan godt være at det fortsetter å være et problem også etter at avgjørelsen er tatt. Men at partiet har gjort såpass mye for å få til en ekte politisk debatt om et så viktig tema i offentligheten, har nok ikke svekket tilliten til norske politikere. Det er heller tvert om.