I IRAN: Per Sandberg har denne sommeren dratt på privat ferie til Iran. I 2016 besøkte han landet som fiskeriminister. Foto: Harald Henden

Sandberg er ikke inhabil

kommentar

Publisert: 30.07.18 22:06

MENINGER 2018-07-30T20:06:16Z

Per Sandberg og hans norsk-iranske ferievenninne har sitt på det tørre. Men bekjentskapet setter Frp i forlegenhet.

Som folk flest har nestlederen i Frp, Per Sandberg , vært på ferie. I år valgte han islamist-diktaturet Iran , en av de store kulturnasjonene og et interessant reisemål.

Med seg på turen hadde Sandberg sambygdingen (skogningen) Bahareh Letnes (28), som opprinnelig er fra Iran, og som fikk opphold i Norge som asylsøker, på flukt fra tvangsekteskap.

Letnes har lagt ut flere bilder av de to på sosiale medier, de spiser middag og poserer tett. Men ingen av dem vil kommentere om det er snakk om et kjærlighetsforhold.

Det vil derimot mange andre vite. Og på onsdag, så snart Stortinget åpner for muligheten, lover SV å stille spørsmål om fiskeriministerens forhold og reisen til Iran.

Kvinnen Sandberg er avbildet sammen med, opprettet nemlig i januar et firma blant annet for eksport av sjømat.

Det har ført til spørsmål om Sandbergs habilitet. Sandberg har jobbet hardt for å gjøre norsk fisk attraktivt på det iranske markedet. Han har til og med vært i Iran før for å få fortgang i sakene.

Men det betyr ikke at Sandberg er inhabil. Skal han være det, må det foreligge en konkret sak, og han må ha gitt Letnes særlige fordeler. For eksempel dratt i trådene i sitt eget byråkrati eller hos maktpersoner i Iran for å skaffe henne eksklusive tilganger eller tillatelser.

Firmaet til Letnes er ifølge henne selv ikke operativt ennå. Da er det vanskelig å se hvordan Sandberg kan være inhabil. Å hjelpe noen å opprette et firma, er helt ok, også om man er fiskeriminister.

Om Letnes en dag starter fiskeeksport til Iran, gjør det heller ikke Sandberg automatisk inhabil. Det er mulig en felles interesse for fisk brakte dem sammen, men det er ikke fusk.

Men at Sandberg har vært aktiv når det gjelder nettopp Iran, er riktig.

Jeg reiste selv med Sandberg og en stor, norsk næringslivsdelegasjon til Iran i 2016, og var med da Sandberg gasset seg i knalldyr kaviar , reklamerte for norsk oppdrettslaks og delte ut norsk sushi på kjøpesenter i Tehran.

Han gjorde bare jobben sin. Et millionmarked var i ferd med åpne seg. Atomavtalen som var inngått betydde at verden skulle slutte å boikotte Iran. Landet skulle endelig få tilgang til det internasjonale banksystemet. Det ville bli mulig å handle med iranerne.

Sandberg var ikke den eneste politikeren som var i Iran i dette ærendet. Land etter land sendte delegasjoner for å inngå avtaler og drive lobbyvirksomhet.

Nå ble det ingenting av den etterlengtede veksten for hardt prøvede iranerne. Og heller ikke noe nytt, norsk sjømateventyr. Haukene i Iran var imot avtalen. Det samme var Donald Trump, som i mai trakk USA ut. Iran er fortsatt i fryseboksen, alle varer må betales med kontanter, handel er vanskelig.

Dette rår ikke Sandberg over. Men det betyr ikke at hans Iran-flørt er uproblematisk.

Det er pinlig for Frp at nestlederen tar med seg en tidligere asylsøker tilbake til landet hun rømte fra. Sandberg selv var med på å presse gjennom et forbudt mot ferie i hjemlandet for flyktninger , og Frp har dessuten oppfordret nordmenn til å sladre til myndighetene om noen likevel drar.

Nå sliter partiet med å bortforklare dobbeltmoralen, men prøver seg med at Letnes ikke rømte fra regimet. Tvert om er hun regime-vennlig.

Det gjør ikke saken stort bedre. Naboer som vil sladre fremover, får antakelig undersøke asylgrunnlaget før de ringer myndighetene.

Sandberg burde naturligvis også varslet arbeidsgiveren sin før han dro , ikke minst av sikkerhetsmessige grunner. Iransk etterretning derimot, er nok fornøyd med at arbeidsgiveren trodde han var i Tyrkia.

For iranske opposisjonelle, som fortjener vår fulle støtte, er det naturligvis fortvilende . Dette, og at Sandberg har deltatt på nyttårsfeiring og nasjonaldagsfest i regi av myndighetene, gir Iran PR-gevinster. Og for dem er han statsråd, selv om Sandberg prøver å si han er privatperson.

Det er pinlig for Frp, som har vært tydelig i sin støtte til iranske regimekritikere. Men denne ferieringen er langt fra forbudt. Og flere vil sikkert være litt forsiktige med karakteristikkene fremover. For eksempel Arbeiderpartiet, som satte inn oppdrettsdronning Lisbeth Berg-Hansen til jobben som fiskeriminister.

Det er mulig det var innafor. Det gjør i det minste Sandbergs Iran-affære til en stingsild. En hermetisert en.

Men Frp synes nok fortsatt islamistiske diktaturer er ille. Men det er ikke verre enn at ministrene deres kan feriere der.