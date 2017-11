Best for Tyskland

Publisert: 28.11.17

En ny storkoalisjon i Berlin mellom kristeligdemokrater og sosialdemokrater vil være det beste i dagens situasjon, både for Tyskland og Europa.

Forbundskansler Angela Merkels parti CSU er enige med det bayerske søsterpartiet CSU om at de ønsker en ny storkoalisjon. Sosialdemokratene (SPD) valgte å gå i opposisjon etter et elendig valgresultat i september, men har kommet på andre tanker etter at landet er blitt kastet ut i politiske krise. Det er viktig at Merkel og SPD-leder Martin Schulz tar ansvar. Sosialdemokratene fortjener anerkjennelse for at de etter et bittert valgnederlag vil bidra til å gi landet en styringsdyktig regjering.

Det er ingen ønskesituasjon for verken Merkel eller Schulz. Sosialdemokratene har deltatt i to av tre perioder under Merkels ledelse. De har slitt med å markere seg overfor velgerne, noe som tydelig kom til uttrykk i høstens valg. Schulz´ konklusjon var at partiet måtte gå i opposisjon. Merkel gikk da til Fridemokratene (FDP) og De grønne for å forhandle om et regjeringssamarbeid, men for vel en uke siden valgte fridemokratene å bryte samtalene.

Merkel har tydelig gitt uttrykk for at hun ikke ønsker å danne en mindretallsregjering. Da vil hun heller ha nyvalg. En bedre løsning ligger i et samarbeid med sosialdemokratene. I forrige uke endret Schulz kurs og sa at hans parti var åpen for en dialog med kristeligdemokratene. Forhandlingene om en ny storkoalisjon vil ta tid, men utsiktene til at landets to største partier tar ansvar er beroligende for et EU som har fryktet langvarig usikkerhet i Europas økonomiske politiske kraftsentrum. EU står overfor store utfordringer og trenger en handlekraftig regjering i Berlin.

Både kristeligdemokrater og sosialdemokrater har mistet velgere til det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD). Hvis en ny storkoalisjon ser dagens lys vil AfD vil bli det største opposisjonspartiet i Forbundsdagen. De største partiene ønsket ikke å gi høyrepopulistene en slik plattform, men nå kan det bli uunngåelig.

Sosialdemokratene pekte i valgkampen på noen av årsakene til at urolige og misfornøyde velgere stemmer på ytterliggående protestpartier. For å bekjempe økende ulikhet vil SPD bruke større offentlige midler blant annet på utdanning og sosial boligbygging. Skal forsøkene på å danne en ny storkoalisjon lykkes må Merkel gi sosialdemokratene større gjennomslag i økonomisk politikk. Det er en liten pris å betale for politisk stabilitet i et Tyskland som økonomisk går godt.

