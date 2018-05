FAMILIE PÅ FIRE: - Nei, jeg er ikke krenket, men jeg er lei meg og skuffet, skriver Aleksander Helmersberg. Her sammen med kona Camilla Waage og barna Sander og Milla. Foto: Privat

Reagerer på NRK-serie: - Ekstremt dårlig ordvalg

Publisert: 22.05.18 16:37 Oppdatert: 22.05.18 17:00

Nok en gang blir jeg vitne til at komikere jeg egentlig har sansen for dummer seg ut med dårlig ordvalg. Kom igjen, NRK, vær med på å skape gode holdninger og ikke minst god humor! Og kom igjen foreldre! Lær ungene gode holdninger og ikke bruk utdaterte ord som skjellsord!

ALEKSANDER HELMERSBERG, pappa.

Du tenker kanskje nei… ikke en ny runde.

Jeg sier jo … dessverre en ny runde.

I humorserien «Svart Humor» på NRK i episode 4 ble ordet mongoloid brukt som nedsettende skjellsord. Igjen blir jeg vitne til at komikere som jeg egentlig har sansen for rett og slett dummer seg ut, med ekstremt dårlig ordvalg.

Jeg undres hvorvidt NRK i det hele tatt angrer etter forrige gangs oppstyr rundt Radioresepsjonen, da sjef for NRK Underholdning ringte og ba om unnskyldning på vegne av NRK og forsikret oss om at rutiner skulle skjerpes.

Forstod NRK alvoret? En unnskyldning har lite betydning om du ikke viser det i handling.

Radioresepsjonen kan jeg «unnskylde» ved at de var på direkten, og at det gikk fort i svingene. Men i «Svart humor» følger de manus, har foretatt research og hatt mange møter før hver episode. De filmer, ser gjennom og redigerer før de publiserer.

Dette er ikke god humor, og som jeg bemerket sist, det rammer så mange av oss som har nok med å bare holde hodet over vannet. Mange som daglig kjemper med egen frykt og andres nedsettende ord og holdninger til våre barn. Vi er stadig vitne til debatter om hvorvidt våre barn har livets rett eller ikke. Om blodprøver og abort. Vi kjenner stadig på om det ER en plass for våre barn, om de virkelig blir tatt på alvor, om de koster samfunnet for mye.

Oppi alt dette kaoset av følelser, sorg og gleder skal vi måtte tåle at et utdatert uttrykk som omhandler våre barn skal brukes som nedsettende skjellsord i beste sendetid på NRK TV.

Og før du begynner å kaste «krenket»-betegnelsen etter meg, som mange gjorde sist gang. Nei, jeg er ikke krenket, men jeg er igjen lei meg og skuffet. Jeg hadde håpet at mine medmennesker var mer forståelsesfulle mot våre barn, de som ikke alltid klarer å si fra om urett selv. Jeg er ekstremt skuffet over at komikere, som ofte setter tema, ord, uttrykk og holdinger i samfunnet på dagsorden og som er rollemodeller ikke har større forståelse og tar dette mer på alvor. Realiteten er at når de (det være seg forbilder) bruker slike ord, tenker mange barn og unge at dette er greit, kult og innafor. Da blir det fort en sjargong i skolegården, på banen og i vennegjengen.

Hverdagshelten Sander, storebror til Milla, kommer ofte hjem og forteller om slengbemerkninger som mongo, homo, retard og tilbakestående som han hører i sin skolehverdag. Sander er knalltøff i det han stiller seg opp i klassen og forklarer hva ordet mongo gjør med han når noen bruker det nedsettende. Det er hans søster de snakker om! Hans fine, gode, søte Milla som fortjener å snakkes om like pent som alle andre. Til høsten begynner lillesøster på skolen, hans skole. Han er redd, engstelig og spent på hvordan de andre vil behandle henne. Om hun vil høre og forstå det som blir slengt i skolegården. Men han gleder seg også og er mest stolt over å få lillesøster på skolen.

La ham få være bare stolt og glad for å få lillesøster på skolen!

Kom igjen, NRK - vær med å skape gode holdninger og ikke minst god humor!

Og kom igjen foreldre! Lær ungene gode holdninger og ikke bruk utdaterte ord som skjellsord!