Julia Kirsebom Thommessen om Israels Eurovisionseier: - Vinnerlåt med en bitter bismak

På lørdag vant Israel en overveldende seier i Eurovision 2018. En sang som skulle handle om girlpower i kjølvannet av #metoo, får en bitter bismak når den representerer et regime som systematisk har undertrykket en etnisk gruppe siden 40-tallet.

JULIA KIRSEBOM THOMMESSEN, studerer internasjonale relasjoner på Kings College i London.

En konkurranse som skal handle om integrering og aksept på tvers av landegrenser, heier frem et regime som står for det motsatte.

Eurovision er et av Europas første og mest vellykkete integreringsprosjekter. Helst vil man ikke blande politikk inn i konkurransen, som samler folket av Europa, fremfor politikere. Men politiske undertoner vil alltid finnes. Russlands artist fikk ikke delta i Eurovision i fjor, da hun ble nektet innreise i Ukraina, hvor konkurransen ble avholdt. En konspirasjonsteoretiker krevet frihet fra media da han avbrøt årets britiske bidrag.

Derfor føles det bittert at det europeiske folk så bort ifra regimet Israel , og stemte for at konkurransen neste år skal avholdes der. De så bort fra Ahed Tamimi og hundrevis av andre barn som holdes fengslet og tortureres i israelske fengsler. De så bort fra den ulovlige okkupasjonen av palestinske landområder, og hvordan palestinske familier kastes ut av hus som har vært deres i generasjoner, for at jødiske familier skal få flytte inn. Europas folk har valgt å lukke øynene til hva som skjer rett utenfor grensen som ble opptegnet av Schengen. Det er problematisk.

Ekstra ekkelt er det når sanger Netta Barzilai roper;” Neste år i Jerusalem!” Jerusalem, en av kjernene i den Israel-Palestinske konflikten, som USA nettopp har anerkjent som Israels hovedstad og som nesten 60 palestinere døde for i demonstrasjoner på mandag, er en by som vekker sterke følelser både for jøder og muslimer. Med et slikt utsagn, har Barzilai tatt et standpunkt som virker splittende heller enn samlende for størstedelen av befolkingen i regionen.

Å stemme på Israel i 2018 er litt som å skulle ha stemt på Sør-Afrika under apartheid. Det gir en bismak. Samme hvor godt innslaget var, og samme hvor fritt fra politikk Eurovision skal være, representerte Netta Barzilai et regime som diskriminerer en hel folkegruppe på bakgrunn av deres etnisitet og religion. Som har bedrevet etnisk rensing av en folkegruppe. Som feirer sin nasjonaldag på dagen palestinere kjennetegner som Nakba – da katastrofen begynte.

Eurovision skal ikke være politisk. I kjølvannet av demonstrasjonene i Gaza, blir konkurransen det allikevel. I kjølvannet av 60 tapte menneskeliv, er det vanskelig å ikke politisere en sang, låtskriver og artist som representerer regimet som har livene på samvittigheten.