FITNESSKROPPEN: «Detaljert program og diett: Oppskriften på fitnesskroppen.» Slik ble saken presentert hos VG. Foto: Mattis Sandblad

Bør sunn fornuft-plakaten også gjelde for VG?

debatt

Publisert: 15.05.18 10:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-05-15T08:21:47Z

Det startet helt sikkert som en god ide da VG bestemte seg for å trykke en sak om oppskriften på fitnesskroppen. Motivasjonen for å trykke saken skal vi ikke spekulere i, men resultatet vil vi mene noe om. Noen ganger vil nemlig en runde kritisk refleksjon vise at slike gode ideer ikke er så lure å gjennomføre likevel.

Solfrid Bratland-Sanda , Universitetet i Sørøst-Norge

Therese F. Mathisen , Norges idrettshøgskole

Kethe M. E. Engen , Norges idrettshøgskole

Christine Sundgot-Borgen , Norges idrettshøgskole

Jorunn Sundgot-Borgen , Norges idrettshøgskole

VG publiserte 07.mai 2018 en artikkel for VG+ abonnenter hvor de gir leserne sine oppskriften på hvordan de kan oppnå fitnesskroppen .

Artikkelen selges inn med detaljert program og diett, og den holder det den lover hva angår detaljer. Og det er her vi som fagpersoner reagerer.

Vi mener at VG som en av de største redaksjonene i landet burde tatt ansvar og vist at de kjenner til hvorfor slik detaljrikdom rundt mat og trening ikke er så lurt. Dersom dette mot all formodning ikke skulle være kjent, vil vi forklare hvorfor her. Det handler i hovedsak om hvem som er målgruppen for artikkelen, og hva som er etisk forsvarlig å presentere som kom-i-form-på-egenhånd program for kosthold og trening.

Målgruppen for artikkelen kan tenkes å være de som er opptatt av trening og kosthold, men vi vil argumentere for at markedsføringen også retter seg mot de som ønsker å forandre på kroppen sin. Den gruppen rommer alt fra de som av og til kjenner på at et uheldig kosthold og en inaktiv livsstil bokstavelig talt har satt spor på kroppen, til de som har et så stort fokus på og anstrengt forhold til mat, kropp og trening at det hindrer dem i å leve det livet de ønsker å leve. Den første gruppen er vi ikke så redd for, den sistnevnte gruppen kjemper vi og andre fagpersoner med nebb og klør for at skal bli hørt. Noen av våre medkjempere lanserte i 2016 bloggernes «vær varsom»-plakat, kalt «sunn fornuft»-plakaten.

Denne plakaten inneholder tips til bloggere om hvordan de kan unngå å trigge et allerede stort kroppspress og et usunt forhold til mat, kropp og trening hos sine lesere. Dette ble sett på som nødvendig fordi mange bloggere ikke var sitt ansvar bevisst, og fordi de ikke er underlagt noe redaksjonelt ansvar slik eksempelvis VG er. Mange vil tenke at en slik type artikkel vil kunne motivere til økt fysisk aktivitet og smartere kosthold. Dessverre viser det seg at den motiverende effekten av slike artikler er høyst overdrevet og forbigående. Snarere vil eksponering for denne typen innhold på ulike medieplattformer også resultere i økt kroppsmisnøye, og økt risiko for bruk av skadelige/sykelige og i verste fall ulovlige metoder for å endre på egen kropp. Sunn fornuft-plakaten sier blant annet at man skal unngå et fokus på kvantitet som eksempelvis kaloriinntak, ettersom dette åpner for urealistisk sammenligning. Den aktuelle saken i VG+ har detaljert diettbeskrivelse som lovet, samtidig som det står under at matbehov vil variere fra person til person. Hvorfor skal dere da presentere en detaljert diett? Har dere ikke forståelse for at dette kan virke triggende på allerede sårbare personer, eller velger dere bare å overse det?

Vi vil også påstå at det å jobbe seg til fitnesskropp ikke er et prosjekt som er egnet for hjemmebruk, men noe som bør skje under kyndig veiledning fra kompetent personell. Vi respekterer at enkelte ønsker å drive med denne form for sport, selv om vi som fagpersoner er kritiske til sportens innhold, form og at den tiltrekker seg en del personer som ønsker å legitimere en forstyrret spiseatferd og en ekstrem opptatthet av kropp, mat og trening. Men at VG skal presentere fitness som noe hvermansen kan sette i gang med på egenhånd syns vi er svært etisk betenkelig. Fitness er ikke en lavterskel fysisk aktivitet, men en sport som krever dedikasjon og tidvis ekstremt strenge og rigide regimer for å nå konkurranseform. Disse nyansene mener vi ikke kommer tydelig frem i VG sin artikkel.

Vi mener at VG bør utvise en større forståelse for hva slike artikler kan medføre for en del av sine lesere, og vi regner med at VG ikke ønsker å gjemme seg bak argumenter om at det er leserens ansvar om han eller hun vil klikke seg inn på saken. Vi mener derfor VG bør trekke denne artikkelen, og unngå slike artikler i fremtiden. Til slutt har vi en idé: Sunn fornuft-plakaten bør innlemmes i vær varsom - plakaten. Kvinneguiden var en av initiativtakerne, magasiner som Kamille og Julia har allerede støttet opp om denne, nå mener vi resten av landets redaksjoner bør følge etter. Det er en idé vel verdt å gjennomføre.

Denne artikkelen handler om Fitness

Trening

Blogg