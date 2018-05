JA TIL SHORTS: - Men en shorts er ikke en shorts. Du må vurdere fargen, fasongen, materialet og lengden, når du kler på deg om morgenen. Foto: Karin Beate Nøsterud

Ja til shorts på jobben!

Publisert: 23.05.18 18:41 Oppdatert: 23.05.18 19:17

Det må være innafor at menn går med bare legger på jobb, det har vi kvinner gjort i årevis. Men det finnes et par tommelfinger-regler.

Er det greit å gå med shorts på jobb? Det er det vi diskuterer rundt lunsjbordene i Skandinavia denne rekordvarme uken i mai 2018.

– Vi er en arbeidsplass, ikke en campingplass, skrev sjefredaktøren i den danske avisen Jyllands-Posten i en melding til sine ansatte.

– Det betyr lange beinklær for menn (og for kvinner). Kvinner kan velge knelange kjoler, men ikke miniskjørt og hotpants, utdypet han.

Nå ruller spørsmålet om kleskoder i sommervarmen, også her hjemme.

Merkelig nok er det alltid menn som hisser seg opp over andre menns shorts-bruk. Hvorfor er manne-legger så mye mer støtende enn kvinne-legger?

Jeg forstår det ikke, men da Guardian skrev om fenomenet i 2015 gikk de langt i å antyde at en del av disse mennene muligens er usikre på sine egnes maskulinitet.

For, det er jammen ikke for ofte at været og klimaet tillater oss frosne nordboere å kle av oss et par plagg, og kjenne varmen og solstrålene rett på kroppen. Det må også menn få lov til.

Der hvor kvinner kan gå i skjørt som rekker til kneet, må menn kunne gå i shorts som rekker like langt. Eller like kort, alt etter øyet som ser.

Men det finnes et par tommelfinger-regler. Jeg er egentlig ikke fan av regler om bekledning, men om du skal ta ta det fra noen, ta det fra oss kvinner. Dette har vi drevet med og tenkt på i årevis.

Tommelfingerregel nummer en: se an shortsen.

En shorts er ikke en shorts. Farge, fasong, materiale og lengde spiller essensielle roller når du skal kle på deg om morgenen. Du vil ikke se ut som en slask.

Akkurat som vi kvinner sparer hotpantsen og den korte dongerishortsen til fritid og fest, må dere menn spare den korte, fargerike nylonshortsen. Det at den slo an da du var i Las Vegas med gutta i fjor, betyr ikke det at den fungerer på kontoret.

Tommelfingerregel nummer to: se an publikummet.

Man kler seg selvfølgelig annerledes når man skal i bryllup eller i begravelse, og om man jobber i rettssalen, i bank eller, idk, som kreativ utvikler i reklamebyrå. Det er kanskje ikke alle arbeidsplasser det passer med en shorts, men «nei til shorts for menn» kan ikke være hovedregelen. På de aller fleste arbeidsplasser gjør ikke en (fin) shorts menn mindre profesjonelle, troverdige og tillitsskapende enn andre menn på jobben.

– Du vet det snart er sommerferie når den store debatten handler om shorts på jobben, sa en kollega jeg traff i heisen. Han ville for øvrig aldri gått med shorts på jobb, la han til.

Det skal han få slippe. Det aller viktigste er å kle seg i noe man føler seg bra og komfortabel i. Men det er helt topp at vi, i den turbulente tiden vi lever i, kan lene oss tilbake og for en gangs skyld snakke litt om litt lettkledde menn.

