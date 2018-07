GDPR: – Den nye personopplysningsloven, som inneholder den såkalte personvernforordningen (GDPR), gir deg flere rettigheter og mer kontroll, skriver kronikkforfatteren. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Ingen frihet uten personvern

Publisert: 20.07.18 11:25

De nye personvernreglene trår i kraft i dag. Du kommer kanskje ikke til å merke dem til vanlig, men du hadde merket det hvis de ikke var der.

Tobias Judin , juridisk rådgiver i Datatilsynet

I dag feirer vi at personvernet styrkes. Denne styrkingen er nødvendig i en tid der stadig mer av livene våre blir registrert og informasjon deles med mange.

Opplysninger om andre gir makt – makt til å påvirke, dømme, hjelpe eller krenke. Derfor er det naturlig å ville bestemme selv hva man deler med hvem. Noen synes det er greit å dele mye, mens andre er mer tilbakeholdne. Personvern handler om å få lov til å velge mest mulig selv.

Personvern er en menneskerettighet på lik linje med for eksempel ytringsfrihet og religionsfrihet.

De nye personvernreglene gir deg flere rettigheter og mer kontroll. De sier når virksomheter kan behandle opplysningene dine og hvordan de skal informere deg. Du har for eksempel krav på kort og forståelig informasjon fra virksomhetene som samler inn opplysningene dine.

Dersom du lurer på hva en virksomhet lagrer om deg eller hvorfor, har du rett til å be om innsyn. Du trenger kanskje ikke innsynsretten i dag, men den er der når du trenger den.

Med de nye reglene får du også større mulighet til å si nei. Hvis du ikke vil at opplysninger om deg eller hvilke produkter du har søkt etter på nett, brukes til å tilpasse reklamen du får, må virksomheten respektere det.

Videre, la oss si at du bruker en app til å registrere alle løpeturene dine. Senere kommer det en ny app du har mer lyst på, men hvis du bytter, må du begynne treningsdagboka på nytt. De nye reglene gir deg rett til å ta med deg dataene dine til den nye appen, såkalt dataportabilitet.

Noen mener at det ikke er så nøye med personvern fordi de ikke har noe å skjule eller ikke har gjort noe galt. De færreste av oss gjør noe galt i treningsgarderoben eller prøverommet, men det er likevel krenkende om noen setter opp et kamera der. Selv om du ikke har noe å skjule, deler du kanskje ikke det samme med familie og kolleger.

Overvåking kan føre til en såkalt nedkjølingseffekt. Hvis du for eksempel vet at noen følger med på hva du gjør på internett, kan det påvirke hvilke sider du går inn på. Vi handler ulikt når vi blir observert.

Når vi deler opplysninger, er det lett å føle at vi mister kontrollen over dem. Kontroll er et gode, og dersom vi ikke hadde hatt gode personvernregler, ville dette godet blitt mindre for hver dag.

Samtidig møter personvernet mange utfordringer. Stordataanalyse og kunstig intelligens gjør det mulig å bruke tilsynelatende uskyldige personopplysninger til å tegne et detaljert bilde av hvem vi sannsynligvis er. Vi kan bli plassert i profiler som for eksempel sier noe om pålitelighet, og dette kan bli brukt mot oss.

Når vi plasseres i profiler, kan informasjonen vi får tilpasses profilen. Dermed kan profilene bli selvforsterkende fordi vi bare ser én side av virkeligheten. Hvilke nyheter vi får se i sosiale medier kan påvirkes av hvilke nyheter vi tidligere har vist interesse for. Da kan vi havne i en filterboble der vi bare får se artikler vi fra før er enige med.

Myndighetene kan la dataprogrammer ta avgjørelser om oss basert på profiler. Dette er noe de nye personvernreglene regulerer strengt, nettopp for å unngå at rettssikkerheten vår trues.

De nye reglene veier opp for mange av utfordringene ved å gi virksomhetene plikter. Samtidig bør alle ha et bevisst forhold til personvern. Les informasjonen før du samtykker til noe. Vit at du kan be om innsyn i opplysningene dine. Mer veiledning om rettighetene dine finner du på datatilsynet.no.

Husk solkrem og pass på personopplysningene i sommer!