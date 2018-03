VARSLER TILTAK: Statsråd Anniken Hauglie (H) mottok forslag fra Varslingsutvalget. Foto: Larsen, Annemor / VG

Bedre vern for varslere

Publisert: 16.03.18 04:42

Varslere trenger et sterkere vern og håndteringen av varslingssaker må forbedres på arbeidsplassene. Nå har regjeringen fått flere konkrete forslag for hvordan vi kan utvikle et tryggere og bedre arbeidsmiljø.

Varslingsutvalget, som ble nedsatt i 2016, leverte i går sin utredning til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Flertallet i utvalget ønsker en egen lov om varsling og en tvistenemnd for varslingssaker. Alle utvalgsmedlemmene ønsker et særskilt varslingsombud.

En egen lov vil gi økt oppmerksomhet om verdien av varsling og et tydeligere regelverk. Et ombud kan gi varslere et sted å henvende seg og gi bedre beskyttelse. En varslingsnemnd kan tjene som et lavterskeltilbud, og i mange tilfeller løse slike saker raskere og enklere enn domstolene. Det finnes gode argumenter som taler for alle disse forslagene.

Den viktigste innsatsen mot trakassering og kritikkverdige forhold må likevel foregå på den enkelte arbeidsplass. Det må være gode systemer for varsling på arbeidsplassen. Varsleren må bli tatt på alvor og bli ivaretatt på en trygg måte. Også rettighetene til den det varsles mot må ivaretas. Kritikkverdige forhold må adresseres og bedriften må trekke lærdom av som har skjedd. Det viktigste er at arbeidsplassen har nødvendig kompetanse til å håndtere varslingssaker. Det må finnes et tydelig regelverk og evne til å gjennomføre nødvendige tiltak. Fordi praksis er svært ulik bør det utarbeides en nasjonal varslingsveileder.

De som varsler media er beskyttet av kildevernet. Men utredningen dokumenterer at på mange arbeidsplasser er varslerne dårlig ivaretatt. Noen blir på ulike vis straffet av arbeidsgiver. Andre kommer under et voldsomt press. Det gjør at mange vegrer seg for å si ifra. Hvert år varsles det om 50 000 til 160 000 kritikkverdige forhold på norske arbeidsplasser. 18 000 til 60 000 av disse tas til følge.

#metoo-kampanjen tok av lenge etter at varslingsutvalget startet sitt arbeid. Seksuell trakassering faller naturlig inn under utvalgets mandat om å vurdere kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv og et styrket vern for varslere. #metoo har satt et viktig søkelys på en del av et stort problemkompleks av ukultur i arbeidslivet. Tidligere har varslere i altfor mange saker betalt en høy pris. Større oppmerksomhet om trakassering og andre kritikkverdige forhold er viktig for å skape et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Derfor må varslerne få et bedre vern enn i dag.