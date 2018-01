Forklaringsproblemer

DEBATT: Trine Skei Grande på vei til Debatten i NRK torsdag kveld, der temaet blant annet ble saken fra 2008. Foto: Hansen, Frode

Publisert: 19.01.18 16:24

Sex-saker rammer Venstre, Høyre og Frp. Norges tre mektigste kvinner har problemer med forklaringene.

Trine Skei Grandes kontakt med en ung mann på en fest i 2008 har blitt et tema helt på toppen av norsk politikk. Denne uken har vi også fått høre mannens versjon. Han fortalte at de to gikk sammen til kanten av en åker og lå med hverandre, frivillig.

Hvis dette stemmer, så burde denne saken ikke vært i offentligheten. Frivillig, lovlig sex mellom mennesker er en privatsak. Mannen forteller sin versjon fordi han frykter at det som skjedde beskrives på en helt annen måte av Grande. Etter det jeg erfarer er det riktig. En annen versjon, der mannen og hendelsen kommer dårligere ut, verserer i ulike miljøer som har befatning med saken.

Grande var den som brakte saken ut i offentligheten da hun valgte å kommentere ryktene og påstandene som ble fremsatt på nettstedet Resett og i sosiale medier. Grande har også gitt sin versjon av hendelsen til statsminister Erna Solberg før hun ble utnevnt til kulturminister. Spørsmålet er om den skiller seg fra det mannen har fortalt i VG? Hvis den gjør det, er det en av de to som ikke sier det som det var.

Hvis Grande har fordreid hendelsen, og fremstilt mannens handlinger på gal måte, så har hun et problem. Vi kjenner nå hans versjon av det som skjedde, den inneholder ingen kritikk av Grande, ingen skyldfordeling eller anklage. Den handler om noe som skjedde mellom to mennesker på en fest, og som de begge kanskje skulle ønske at ikke hadde skjedd. Men noe mer er det ikke. Deler Grande denne oppfatningen? Og hva har hun egentlig sagt om saken til statsminister Erna Solberg?

Siv Jensen har også et forklaringsproblem. Tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn sier han fortalte Frp-lederen om Ulf Leirsteins gruppesexinvitasjon til en 14-åring. Jensens svar er at hun ikke husker om hun ble fortalt det. Jeg kjenner ikke innholdet i Siv Jensens hjerne, men jeg tror de fleste ville husket om noen fortalte dem at en stortingsrepresentant inviterer en tenåring til gruppesex. Det er en type informasjon det ikke er så lett å glemme. Det kan selvfølgelig hende at Siv Jensen har hørt så mye graverende i sitt liv at dette ikke festet seg, men det er lite troverdig.

Frp-lederen må redegjøre for om hun var informert om Leirsteins oppførsel før han trakk seg. Gåsvatn sier han varslet, og dette er ikke tilbakevist. Det eneste Jensen har gjort er å forsøke å komme seg unna. Forklaringsproblem.

Erna Solberg har ledet et parti der det ser ut til å ha vært en ukultur i ungdomsorganisasjonen i lengre tid. Flere varsler om flere personer kommer nå inn til Høyre. Statsministerens håndtering har vært slett. Hun har brukt de siste dagene til å forsvare eller beklage sin egen dårlige håndtering, men hun har ikke gitt noe godt svar på hvordan en slik kultur kunne utvikle seg under hennes lederskap. Jeg har heller ikke hørt henne fortelle hva hun foretok seg for å sjekke tilstanden i eget parti da #metoo begynte å rulle. Mye kan det ikke ha vært.