NYTTÅRSTALEN: – Kongens ord maner oss med sin tydelighet, skriver historieprofessor Torgrim Titlestad. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Vi må ikke glemme historien vår

Publisert: 03.01.18 13:02

Nyttårsaften holdt kong Harald 5. en tale hvor han påminte oss nordmenn om å ta vare på de historiske erfaringer som det norske folk har hatt siden tidenes morgen.

Torgrim Titlestad, professor dr. philos. i historie, styreleder i Saga Heritage Foundation

Kongen sa blant annet:

«Landet vårt er fra gammelt av bygget på sterk vilje til overlevelse og selvstendighet. Jeg tror naturen og historien vår har formet oss som folk. [...]»

«Vi har i flere perioder opplevd å være under fremmed styre - og har måttet kjempe for vår frihet. [...]»

«Vi må ikke glemme historien vår - ellers kan vi komme til å skusle bort frihetene og fremskrittene vi møysommelig har opparbeidet.»

Dagen før inneholdt VG en reportasje om hvem som har vært de tre mest betydningsfulle kongene siden den norske nasjonen ble til. Noen enkle kriterier skulle bestemme kongens betydning, som kunnskapen om hans personlige virke, lederegenskaper og historisk betydning for Norge. VG er oppmerksom på at det vil vekke oppmerksomhet at Harald Hårfagre som Norges første suksessrike rikssamler er utelukket av historikerkomiteen. Begrunnelse: Kildematerialet er usikkert og skrevet ned noen hundre år etter deres liv. For sikkerhets skyld begynner historikerkomiteen med Olav Haraldsson, og dermed er våre tidlige konger retusjert ut av historien, omtrent som det var vanlig i Sovjetunionen.

Man kan undre seg over denne skandaløse måten å omskrive Norges historie på, assistert av faghistorikere, som om det ikke foreligger tunge argumenter for å fremheve Harald Hårfagre ut fra det rikholdige sagamaterialet som finnes om ham, som landets allment anerkjente grunnlegger, av historikere i flere hundre år inntil i dag. Materialet gir grunnlag for blant annet at han gjennom sitt 83-årige liv iallfall må ha innehatt uvanlige lederegenskaper.

Dernest kommer den himmelropende arrogansen i å kjøre over sagaene med at de er skrevet lang tid etter hendelsene de beskriver. Er ikke historikerkommisjonen en smule trangsynt når de ikke engang kan avlegge hypotesen om muntlighetens kultur en visitt før de utsletter dem som kilder? Er de ukjent med at betydelige forskere som professorene Knut Liestøl og Svale Solheim angrep historikerne for å ignorere sagamaterialet?

Man kan undres over VG-historikernes vurdering spesielt av dronning Margrete. Hun var direkte upopulær for de islandske Flatøybokforfatterne (1387) fordi de mente hun trakk oppmerksomheten bort fra Norge og «skattlandene» vest for Norge, altså fortjener hun ikke berømmelsen fra historikerkomiteen. Når kommisjonen dessuten fjerner Norges riksgrunnlegger, kong Harald , undres man også.

Jeg er en av dem som i lengre tid på tallrike, velfylte møter rundt i landet, har vist til skoleverkets økende svikt i å formidle vår gamle historie. Interessen for vår historie er overveldende og foredrag-henvendelsene øker i omfang. For å bøte litt på dette ga jeg i 2016 min bok «Vikingtid, motstandsrett og folkestyre» som gave til hver stortingsrepresentant – med håp om å få dem til å se sitt ansvar i saken. Denne svikten må rettes opp i samsvar med kongens advarende ord i nyttårstalen 2017. Den pågående saboteringen av norsk historiekompetanse er en form for kunnskapsran fra ungdommen og har i flere år foregått i stillhet bak folkets rygg. Derfor blir folk sjokkert over situasjonens tilstand.

Noe av det særegne ved de århundrelange norske kulturtradisjoner med sans for frihet og demokrati, er at de siden den muntlige sagatiden har blitt formidlet fra generasjon til generasjon, til og med etter Svartedauden i 1349. Denne formidlingen fortsatte nokså kontinuerlig inntil 1899, da Stortinget bevilget en stor sum for at sagaene skulle bli allemannseie i Norge, både på nynorsk og bokmål. Dermed ble sagaene folkeeie inn i moderne tid, mens vårt skoleverk og våre pedagoger holder på å marginalisere dem. Men denne kulturelle forutsetningen for vårt moderne demokrati er nå i ferd med å gå tapt for fremtidige generasjoner, hvis man ikke iverksetter en landsomfattende kulturdugnad. Kongens ord maner oss med sin tydelighet:

«Vi må ikke glemme historien vår – ellers kan vi komme til å skusle bort frihetene og fremskrittene vi møysommelig har opparbeidet.»

