VALGVINNER: Jair Bolsonaro vant klart det brasilianske presidentvalget. Han vil føre Brasil på en skarp høyredreining. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Ytre Høyres triumf

MENINGER 2018-10-29T08:33:33Z

Når tilliten i samfunnet forsvinner, får politikere som Jair Bolsonaro sin gylne sjanse. Bolsonaro (63) vant det brasilianske presidentvalget på grunn av velgernes dype misnøye.

kommentar

Publisert: 29.10.18 09:33

Bolsonaros triumf er en stor seier for høyrepopulister i alle land. For alle andre er det en advarsel om hva som følger av politikerforakt og mistillit til det politiske system.

USAs president Donald Trump gratulerte i natt Bolsonaro, og med god grunn. Trump har fått en alliert i Latin-Amerikas største og viktigste land, en som på mange områder er politisk likesinnet.

Det ble sagt i valgkampen at Bolsonaro utgjør en trussel mot demokratiet. Men de største truslene mot det brasilianske demokratiet er korrupsjon, kriminalitet og økonomisk krise. Bolsonaro har bare utnyttet svakhetene i systemet til sin egen fordel.

Når ikke etablerte politikere ikke klarer å løse problemene vender folk seg til en outsider, en med enkle løsninger som lover å rydde opp bare han får frie hender. Bolsonaro har riktignok vært politiker lenge, men uten innflytelse.

Han vil heller snakke om sin fortid i de væpnede styrker. Orden og disiplin må til for å gjenopprette brasiliansk storhet. Selv ble Bolsonaro utsett for et knivangrep i valgkampen. I flere uker måtte han føre valgkamp fra sykesengen. Attentatet var også et uttrykk for et sykdomstegn i samfunnet. Bolsonaro snakket om tradisjonelle verdier, om religionen og familiens betydning. Det er de siste samfunnsinstitusjoner mange brasilianerne fortsatt har tillit til.

Bolsonaros nostalgi for militærdiktaturet skremmer mange som opplevde tiden før 1985. Hans nedlatende omtale av kvinner og homofile vakte sterke reaksjoner og startet en protestbevegelse. Han har forsvart tortur, angrepet urbefolkningens interesser og truet med å fengsle eller utvise politiske motstandere. Han vil legge ned miljødepartementet og åpne for mer landbruk og gruvedrift i Amazonas.

Brasils tidligere president, Luiz Inacio Lula da Silva, sendte et åpent brev før valget hvor han advarte mot den «fascistiske trussel» som hang over Brasil. Han oppfordret dem som støtter demokrati og rettsstat om å gi sin stemme til Fernando Haddad, Arbeiderpartiets kandidat. Men velgernes svar var tydelig: Bolsonaro vant valget med 55 prosent av stemmene mot Haddads 45 prosent.

Arbeiderpartiet har vunnet de fire foregående presidentvalgene og dominert Brasil i det 21. århundre. Valget av Bolsonaro representerer derfor en skarp dreining til høyre i Brasil. Konservative partier har i senere tid vunnet valg i mange søramerikanske land, men Bolsonaro representerer noe annet. Han representerer det ytre høyre.

En viktig forklaring er at venstresiden gikk inn i dette valget tynget av korrupsjonsskandaler og økonomisk krise. Lula sitter i fengsel for korrupsjon og hvitvasking. Hans etterfølger Dilma Rousseff ble fratatt sitt embete i en riksrettssak.

Lula var en karismatisk leder som tidlig i sin presidenttid skapte optimisme, økonomisk vekst og utjevning. Men økonomien krasjlandet i 2014, noe som i særlig grad rammet de med lavest inntekt. 13 millioner er arbeidsledige. Sammen med flere store korrupsjonssaker mot den politiske og økonomiske elite, og en dramatisk økning av voldskriminalitet med 64.000 drap i fjor, oppsto det en perfekt politisk storm som la alt til rette for en populist som Bolsonaro.

Det store spørsmålet er hva Bolsonaro får gjennomført politisk. Han vil føre en høyreorientert økonomisk politikk og en kompromissløs kamp mot kriminalitet. Han vil utnevne generaler til viktige politiske poster. Han ønsker å påvirke Høyesterett ved å utnevne ti nye dommere og utvide kollegiet fra 11 til 21.

-Sammen skal vi forandre Brasils skjebne, sa Bolsonaro i sin takketale i natt.

Men Bolsonaro virker ikke samlende. Dette ble en opprivende valgkamp med sterke følelser, hvor folket ble dypt splittet i to nesten like store leire.

Demokratiet skulle være godt forankret i Brasil, med tanke på de dystre erfaringene fra militærdiktaturet. Men det er et ungt demokratiet og kanskje er det mer sårbart enn forventet. Dagen gryr for et mer autoritært Brasil.