Merkels æra mot slutten

MENINGER 2018-10-30T03:36:39Z

Forbundskansler Angela Merkel vil i desember overlate ledelsen i det kristeligdemokratiske parti (CDU) til en annen. Hun fortsetter som forbundskansler, men alt tyder på at Merkels epoke går mot slutten.

leder

Publisert: 30.10.18 04:36

Angela Merkel har vært leder for CDU siden 2000 og forbundskansler siden 2005. Hun er Europas mektigste leder og har styrt EU gjennom alvorlige kriser. Merkel var lenge Tysklands ubestridt mest populære politiker. Tyskerne likte hennes pragmatisme og hadde tillit til at «Mutti» ordnet opp.

2015 ble et tidsskille. Merkel åpnet døren for over en million flyktninger og asylsøkere, og hun har betalt en høy pris politisk. Alternativ for Tyskland (AfD) gikk fra å være et marginalt fenomen til å bli et middels stort parti ved å målbære fremmedfrykt og innvandringskritikk. For første gang fikk kristeligdemokratene en sterk rival på ytre høyre fløy. Både kristeligdemokrater og sosialdemokrater har tapt oppslutning på å styre i en storkoalisjon. De siste årene har Merkels personlige popularitet falt og partiet er blitt straffet i valg. Selv om tysk økonomi går svært godt er mange velgere på vandring.

Helgens delstatsvalg i Hessen understreker dette. CDUs oppslutning falt med 11 prosent i forhold til valget i 2013. Det er det verste valgresultatet for partiet siden 1966. Sosialdemokratene gjorde også et elendig valg, noe som vil forsterke kravene til de som vil at partiet skal gå i opposisjon. De Grønne fortsetter sin sterke fremgang og er blitt Tysklands nest største parti. For første gang kom AfD inn i delstatsforsamlingen.

Merkel har alltid tatt til orde for at at kansleren også bør være partileder. Men ved å tre til side nå gir hun etterfølgeren en anledning til å markere seg før neste parlamentsvalg i 2021, hvis det ikke blir utlyst nyvalg tidligere. CDUs generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer, som står Merkel nær, kan bli den nye partilederen.

Merkel har representert stabilitet og europeiske verdier i krevende tider. Men hun har mistet noe av grepet og tysk politikk er blitt uvanlig ustabil. Uansett vil Merkel bli stående som den lederen som mer enn noen annen har formet europeisk politikk i dette århundre.