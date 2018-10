BÆÆÆDI: – Om veganerne så skriver tusen nye barnesanger, vil de ikke være en del av kulturarven før om hundre år, og da er vi altså kokt som pølser alle mann, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Espen Braata

De sære veganerne er kanarifuglene i gruven

2018-10-17

Drep meg, #dax18, men ikke med veganske barnesanger!

17.10.18

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

En stor bunke meningsytrere har det siste døgnet beklaget seg høylydt over at barnesangen «Bæ, bæ lille lam» nå har trengt seg inn i det aller helligste, nemlig NRK Dagsnytt 18, eller #dax18 som det heter på Twitter. Til og med Dagsrevyen fant barnesangene verdig et nyhetsinnslag.

En veganer og barnehagelærer i Bergen har nemlig skrevet om barnesangen «Kua mi, jeg takker deg», fordi hun er frustrert over vår holdning til dyr i barnesanger. Poenget er ikke akkurat innlysende, men går på at vi får ikke melk fra kua, vi tar den. Vi får ikke ull fra sauen heller. Dette skal altså illustrere at barnesangene avslører vårt utnyttende forhold til dyr.

Hva som skjer dersom vi ikke klipper sauen eller melker kua skal vi la ligge her – veganernes poeng er vel at vi ikke skal holde husdyr i det hele tatt. Men så kommer altså Dagsrevyens desk trampende inn på banen, sannsynligvis sørpe full av Møllers tran, og påstår at veganerne forlanger omskrivning av de norske barnesangene. Det er ikke sant, men da våkner jo selvsagt den norske befolkning. Tusenvis av meldinger tyter ut i sosiale medier, og de meldingene er ikke udelt positive overfor veganere, for å si det mildt.

Mitt inntrykk av veganere er at de sjelden er bevæpnet, men det kunne altså virke som om de likevel har skutt seg i foten denne gangen. Men, det var altså Dagsrevyen som skjøt, noe de beklaget i sendingen dagen etter.

Og er nå barnesangene noe å debattere? Selvsagt er de det! Det er et klart sunnhetstegn i det norske folk at de engasjerer seg kraftig i kulturarven, selv om det denne gangen var på grunn av et sleivspark fra NRK. Man kødder ikke opp den vuggevisa så å si alle nordmenn har blitt bysset i søvn med gjennom store deler av sin første barndom. Utallige kommentarer gjorde det hele til en ganske så underholdende debatt: Hva med de drøye oppfordringene til kjærestevold i «Slå på Ring?» Og som en tvitret: «Som kvinne er jeg forarget over Se min kjole. Skal min manns yrke være avgjørende for mitt valg av kjolefarge? Hvilken farge er forøvrig bibliotekar? Støvgrå?»

Det er ikke det minste merkelig at i dagens nyhetsbilde, dominert av politiske drap og partering med beinsag, ser folk det som kjærkomment å for en gangs skyld engasjere seg i noe annet, noe nært. Det som er vemmelig er all hetsen mot de stakkars veganerne, som feilaktig ble beskyldt for noe de ikke mener. Mye av den hetsen kommer naturligvis fordi veganerne tråkker oss på en øm tå. Vi vet jo alle at de har rett, om ikke når det gjelder barnesangene, så ihvertfall om klodens tilstand. Etter FNs klimarapport vet vi at Herren ikke har lagt Dommedag til én spesifikk dag, men at vi alle skal langsomt stekes i vårt eget svinefett og druknes i vårt eget pølsevann om overraskende kort tid.

Veganerne, sære som de er – de er likevel kanarifuglene i gruven. De forteller oss det vi ikke ønsker å høre, at klimarapportene sier at vi må kutte nesten alt kjøttforbruk hvis vi skal ha håp om å redde klodens klima. Når det gjelder barnesangene, er de dessverre for seint ute. Om de så skriver tusen nye barnesanger, vil de ikke være en del av kulturarven før om hundre år, og da er vi altså kokt som pølser alle mann.

I et land der staten betaler reklamekampanjer for at vi alle skal dytte i oss industrielt kjøtt i bastardiserte tacos eller pseudo-pizzaer hver fredag, ville det vært nyttig med flere debatter om hva vi selv kan gjøre for at kloden skal overleve.